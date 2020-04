In Luzerner Apotheken gibt es endlich wieder Schutzmasken – aber rationiert Der Run auf Schutzmasken ist riesig. Doch Luzerner Apotheken haben nach wie vor Schwierigkeiten, überhaupt welche zu erhalten. Das ruft andere Anbieter und Produzenten in der Region auf den Plan. Roman Hodel 21.04.2020, 20.31 Uhr

Die Skulpturen von Hans-Erni am Quai tragen eine Schutzmaske.

Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 18. April 2020)

Seit Wochen, ja sogar Monaten muss der Stadtluzerner Dr. Christoph Bachmann die Kunden seiner Hirschmatt-Apotheke vertrösten, wenn sie nach Schutzmasken fragen: «Aber in den nächsten Tagen erhalten wir endlich wieder mal eine Lieferung, und erst noch von einem Schweizer Lieferanten», sagt er. Dabei handelt es sich um gewöhnliche chirurgische Einweg-Schutzmasken. Verkaufen wird Bachmann 50 Stück für 46 Franken. Das ist zwar drei Mal so viel wie vor dem Coronavirus. Doch er betont: «Viel verdiene ich nicht daran.» Denn seit die Asiaten im Januar weltweit fast alle Bestände leer gekauft hätten, seien die Preise explodiert. Bachmann erhielt Angebote wie dieses: 50 Masken für 150 Franken, im Einkauf wohlverstanden. Er sagt:

«Das ist nur noch kriminell.»

Um Hamsterkäufen vorzubeugen, werde er pro Kunde maximal 50 Stück verkaufen und auch nachfragen, wozu die Masken gebraucht werden.

Bachmann erhielt den Tipp für die Masken des Schweizer Lieferanten vom Luzerner Apotheker-Verein. Dessen Vorstandsmitglied Karin Häfliger sagt: «Über die offiziellen Kanäle, sprich Grossisten, ist der Einkauf nach wie vor schwierig.» Denn als Apotheke sei man auf seriöse Importeure angewiesen. «Wir können es uns nicht leisten, qualitativ minderwertige Masken zu verkaufen», sagt Häfliger und erwähnt, dass bei vielen in der Branche unbekannten Anbietern die Zertifikate gefälscht seien.

Ihre Sonnen-Apotheke in Emmenbrücke verfügt auch erst seit einer Woche wieder über chirurgische Schutzmasken. Damit der Bestand für möglichst viele Kunden reicht, haben Häfliger und ihr Team die 50er-Boxen geöffnet und jeweils fünf Stück in einen verschliessbaren Beutel verpackt. Auch sie appellieren an die Kunden bezüglich sinnvollem Gebrauch der Masken. Ein 5er-Beutel kostet 8.50 Franken - deutlich teurer als etwa in der Hirschmatt-Apotheke. «Das stimmt, nur auch wir verdienen kaum etwas daran, denn wir hatten im Einstand noch 70 Franken für 50 Stück bezahlt», so Häfliger. «Sobald wir bessere Einkaufsbedingungen haben, passen wir die Preise natürlich nach unten an.»

Nicht nur in Apotheken kann man chirurgische Masken kaufen, gerade im Internet wimmelt es von Anbietern - allerdings teils mit Wucherpreisen: Ganz Dreiste verlangen für zehn Stück schon mal 75 Franken. «Mich nervt's, dass die Leute derart über den Tisch gezogen werden - deshalb bieten wir selber wieder Masken an wie bereits während der Vogelgrippe, und zwar aktuell 50 Stück für 49 Franken», sagt Rolf Hermetschweiler, Inhaber der Hermap AG. Das Gesundheitscenter mit Sitz in Ebikon verkauft unter anderem Elektrofahrzeuge für Senioren. Dadurch habe die Firma gute Kontakte nach China, wo die Masken herkommen. «Sie sind zertifiziert», wie er versichert. Täglich gingen bei der Hermap rund 100 Bestellungen ein. Eine Limite gibt's nicht. «Jeder kann so viel bestellen, wie er will», so Hermetschweiler.

Weil die Nachfrage nach Schutzmasken ungebrochen ist, steigen auch immer mehr Firmen in die Produktion ein, die sonst etwas ganz anderes machen: Zum Beispiel die Asco Bettwaren AG in Arth, ein produzierender Nähbetrieb mit 35 Angestellten. Sie stellt keine chirurgischen Schutzmasken her, sondern diese Hygienemasken aus Baumwolle:

(Screenshot: www.asco-ag.ch)

Firmeninhaber Daniel Staub sagt dazu:

«Es ist ein Spuckschutz - würde jeder eine solche Maske tragen, wären wir save.»

Eine Maske kostet 9.80 Franken. «Das klingt zwar nach viel, aber diese wird hier in der Arth produziert und man kann sie mindesten 30 Mal waschen und wiederverwenden», sagt er und verweist auf einen entsprechenden Test der Fachhochschule Nordwestschweiz. Inzwischen seien die Masken zur Produktionsreife gebracht, so dass der Verkauf beginnen könne. Aktuell würden 3000 Masken am Tag gefertigt.

Eine Apothekerin im Tessin hat Schutzmasken erhalten. Bild: Davide Agosta / Keystone (Stabio, 26. Februar 2020)

Was - Stand heute - auch klar ist: Wer eine Maske will, muss sie sich selber besorgen. Eine Abgabe etwa durch Gemeinden ist vorderhand kein Thema. «Dazu besteht kein Anlass, weil von Bund und Kanton bislang keine Verpflichtung zum Tragen von Schutzmasken ausgesprochen wurde», sagt beispielsweise Armida Raffeiner, Stabschefin in der Sozial- und Sicherheitsdirektion der Stadt Luzern. Abgesehen davon verfüge die Stadt nicht über genügend Schutzmasken für eine Abgabe an die Bevölkerung. Raffeiner: Ob eine ausreichende Anzahl überhaupt erhältlich gemacht werden kann, kann aktuell nicht abschliessend beantwortet werden.