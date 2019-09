In Neuenkirch stellt sich die Kulturszene neu auf Beim Nachfolgeprodukt der Theaterbar Bunterbünter ist der Startschuss erfolgt. Das Programm soll breit gefächert sein. Ernesto Piazza

Diese Konstellation mit den Schwestern Rachel (l) und Rebekka Bünter ist Geschichte. Das Nachfolgeprodukt ist neu gestartet.



Als Rebekka Bünter «mit einem lachenden, aber auch mit einem weinenden Auge», wie sie auf ihrer Website schrieb, die Theaterbar Bunterbünter Ende Mai abgab, ging in Neuenkirch ein Stück Kultur verloren. Sie selber bekomme dadurch mehr Freiraum und Zeit für ihr kreatives, künstlerisches Wirken sowie für neue Projekte, so Bünter.

Doch für alle Kleinkunstliebhaber auf der Landschaft gibt es auch gute Nachrichten. Am letzten Samstag wurde das Lokal unter dem Projektnamen «bunterbunt Kultur Neuenkirch» wiedereröffnet. Das dreistöckige Haus mit integrierter Theaterbar und Garten befindet sich in einer ehemaligen Schreinerei im Gebiet Oberdorf.

Der Start war dem Neuenkircher Siggi Strack mit seinem Bandkollegen Gabriel Miranda vorbehalten. Zum Hauptkonzert traten Karacan Kombomit türkischen Klängen auf die Bühne. Im September stehen zwei weitere kulturelle Farbtupfer auf dem Programm. Zum einen treten die ukrainischen Hochzeitsmusikanten der Hudaki Village Band auf. Und zum andern spielt das Duo Vocal Cheese Lieder aus traditionellen Geschichten, Lockrufe aus den Tälern und die Geschichte einer Freundschaft.

Lokale Künstler und Multikulturelles

Momentan besteht die interimistische Leitung des Neuenkircher Kulturhauses aus einem 15-köpfigen Team. Dieses teilte sich in zwei Gruppen auf. Die eine hatte zum Ziel, ein Übergangsprogramm bis Ende Jahr zusammenzustellen. An deren Gestaltung hat auch Ricardo Regidormassgeblich mitgearbeitet. Der spanische Jazzpianist unterrichtet unter anderem an der Hochschule Luzern und wohnt in Neuenkirch. Er sagt: «Ein Teil des Programms haben wir von Rebekka Bünter übernommen. Für den Rest – und hier ist die Grenze fliessend – war es uns ein Anliegen, sowohl lokale Künstler zu unterstützen, als auch weitere bunte Farbtupfer zu präsentieren.»

Diesbezüglich will man möglichst offensein. Ihm persönlich ist es äusserst wichtig, dass eine Ausgewogenheit zwischen männlichen und weiblichen Acts, Theater und Bands besteht. Das Multikulturelle wird ebenfalls gesucht. «Wir haben uns vor allem von ‹bunt, bunter› und von der bisherigen Linie von Rebekka inspirieren lassen», sagt Regidor.

Die zweite Gruppe entwickelte ein längerfristiges Konzept, welches auch die Vereinsgründung zum Ziel hat. Diese wollen sie am 22. November vollziehen. Bis dorthin soll ebenfalls der neue, definitive Name bekannt sein. Vorderhand sind bis zum Jahresende neun Anlässe – inklusive Eröffnungsevent – vorgesehen. «Wir sind aber bereits an der Planung für 2020», gibt sich Erika Niederberger optimistisch. Sie hat in den vergangenen Wochen die Untergruppe «Übergangsprogramm» geleitet.

Wunsch nach Ausbau des Programms

In Zukunft tritt die Gemeinde als Mieter des Gebäudes auf. «Wir möchten, dass die Kleinkunst hier weiter gepflegt wird», begründet Gemeindepräsident Kari Huber (CVP) diesen Schritt. Daher hatte die Exekutive – als der Entscheid von Rebekka Bünter feststand – eine Arbeitsgruppe eingesetzt. Und zwar mit dem Ziel, das künftige kulturelle Angebot in Neuenkirch sowie dessen organisatorische Strukturen zu definieren. Die Rückmeldungen im Zusammenhang mit der Gemeindestrategie hätten gezeigt, dass gewünscht werde, dieses Angebot im Dorf weiterauszubauen, sagt Huber. Die Erweiterung soll sich neben der Kleinkunst auch auf Theater, Lesungen oder Ausstellungen beziehen.

Selbstverständlich sind auch die Finanzen ein wichtiger Aspekt. «Längerfristig muss es das Ziel sein, selbsttragend zu wirtschaften», erklärt Niederberger. Und sie sagt auch: Der Besitzer des Gebäudes sei daran interessiert, dass die Kleinkunst im Dorf erhalten bleibe. «Das ist sicher ein Vorteil und gibt uns die Zuversicht, das Lokal längerfristig nutzen zu können.»