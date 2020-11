In Nottwil angefahrene Fussgängerin gestorben Vergangene Woche wurde eine 84-jährige Fussgängerin in Nottwil bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. In der Nacht auf Dienstag ist die Frau verstorben. 17.11.2020, 10.49 Uhr

(spe) Am vergangenen Freitag, 13. November 2020, wurde in Nottwil eine Fussgängerin von einem Auto angefahren und dabei lebensbedrohlich verletzt. Die 84-Jährige ist in der Nacht auf Dienstag ihren Verletzungen erlegen, wie die Staatsanwaltschaft Luzern mitteilte.