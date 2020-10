In Quarantäne mit kleinen Kindern? So lässt sich der Familienfrieden retten Es ist die Horrorvorstellung für viele Familien: Wegen einer Quarantäne sind alle tagelang zuhause eingeschlossen. Das ist anspruchsvoll, aber machbar, sagen Luzerner Experten. Stefan Dähler 25.10.2020, 17.13 Uhr

Die Wohnung nicht verlassen zu dürfen, ist eine Herausforderung – aber für viele Familien eine bewältigbare. Symbolbild: Getty

Vielen Eltern graut davor, mit ihren Familien in Quarantäne gehen zu müssen. Denn das bedeutet, dass auch die Kinder während mindestens zehn Tagen nicht mehr rausgehen dürfen. Angesichts der Entwicklung der Corona-Fallzahlen wird es aber vermehrt zu solchen Situationen kommen. «Die Verunsicherung bei Eltern ist derzeit gross», sagt Anja Meinetsberger, Leiterin der Stadtluzerner Jugend- und Familienberatung Contact. Eine Familienquarantäne ist aber kein Grund zur Panik.

Anja Meinetsberger, Leiterin der Stadtluzerner Jugend- und Familienberatung Contact. Bild: PD

«Zwar ist es vor allem für Kinder im Vorschulalter schwierig, die Situation zu verstehen. Doch sie orientieren sich auch stark an den Erwachsenen. Darum besteht die Herausforderung darin, dass die Eltern gut damit umgehen.» Sei das der Fall, gehe es auch den Kindern einigermassen gut. Es gebe Familien, die die Situation sehr gut meistern können, andere dagegen sind überfordert, sagt Meinetsberger. Besonders, wenn sie in beengten Verhältnissen leben oder die Eltern es nicht gewohnt sind, mit Kindern zu basteln und ihnen etwas vorzulesen. «Allgemeingültige Beschäftigungstipps können wir daher nicht abgeben.»

Wichtig sei, dass sich Betroffene bei Problemen frühzeitig bei Beratungsstellen wie Contact oder der Mütter- und Väterberatung melden. «Dann können wir individuelle Lösungen finden», sagt Meinetsberger. Zentral sei grundsätzlich, eine Art Tagesprogramm aufrechtzuerhalten. «Etwas länger schlafen liegt drin, aber es braucht eine Struktur, die möglichst nahe am Alltag ist, da man nachher wieder in diesen zurückkehren muss.» Bisherige Rituale und Abläufe solle man daher beibehalten.

So könne die Quarantäne auch eine Chance sein, mit den Kindern Dinge zu tun, für die man sonst keine Zeit hat. «Beispielsweise kann ein Kind kochen lernen oder im Haushalt helfen. Dann fühlt es sich gebraucht und eingebunden», sagt Meinetsberger.

Herausfordernd werde es, wenn ein Elternteil infiziert ist und sich vom Rest der Familie gemäss Vorgaben des Bundesamts für Gesundheit (BAG) isolieren muss. Meinetsberger sagt:

«Was soll man machen, wenn das Zweijährige vor der Türe steht und weint? In solchen Situationen ist es fraglich, ob man die Vorgaben durchziehen kann.»

Denn neben dem Ziel, die Ausbreitung der Pandemie zu stoppen, solle auch das Kindswohl beachtet werden. Hier müsse schliesslich jede Familie für sich selbst entscheiden. Bei dieser Entscheidung könne aber wiederum die Beratungsstelle Contact helfen und bei Bedarf mit den Eltern sowie in Absprache mit den kantonalen Behörden individuelle Lösungen erarbeiten. Bei der Isolation eines kleinen Kindes dagegen ist die Lage klarer. In diesem Fall soll sich eine erwachsene Person weiterhin um dieses kümmern. Das ist auch in den Vorgaben des BAG so festgehalten.

Zahl der Fälle in der Luzerner Kinder- und Jugendpsychiatrie ist bis jetzt stabil Beim Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst (KJPD) der Luzerner Psychiatrie verzeichnet man aufgrund der Coronakrise bis jetzt keine Zunahme an Fällen. «Wir registrieren aber eine Verschiebung bei den Krankheitsbildern», sagt Oliver Bilke-Hentsch, Chefarzt des KJPD. So stelle man mehr zwanghaft-depressive Störungen fest.Solche können entstehen, wenn für Leute, die bereits psychisch instabil sind, die tägliche Routine wegfällt. «Im Gegenzug verzeichnen wir weniger Störungen wegen Beziehungsproblemen in Familien.» Offenbar hat sich der Lockdown positiv auf das Familienleben ausgewirkt. Studien, um dieses Phänomen genauer zu untersuchen, würden derzeit laufen. Alarmzeichen: Passivität, mehr Medienkonsum Es sei aber möglich, dass es verzögert zu einer Zunahme von psychischen Problemen kommt. «Gewisse Störungen entwickeln sich schleichend, etwa soziale Ängste oder Essstörungen», sagt Bilke. Hier seien Eltern und auch Lehrpersonen gefragt, diese frühzeitig zu erkennen. Je länger man zuwarte, desto schwieriger werde die Behandlung. «Das ist eine grosse Herausforderung, da ja auch Erwachsene ihre Probleme haben wegen der Coronakrise.» Hinzu komme, dass nun die Tage kürzer werden – das fehlende Sonnenlicht wirke sich ebenfalls negativ auf die Psyche aus. Bilke rät Eltern, systematisch den Zustand der Kinder zu reflektieren, etwa mit einem wöchentlichen Rückblick oder einem Corona-Tagebuch. Alarmzeichen seien Veränderungen der Verhaltensweisen, besonders eine erhöhte Passivität, zunehmender Medienkonsum, weniger freies Spielen, weniger Lachen, Lustlosigkeit oder Schlaf- und Essstörungen. (std)

Oliver Bilke-Hentsch, Chefarzt des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Diensts der Luzerner Psychiatrie.

Bild: Patrick Hürlimann

Eine Quarantäne sei in den meisten Fällen für die Familien «unangenehm, aber verkraftbar», sagt auch Oliver Bilke-Hentsch, Chefarzt des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Diensts (KJPD) der Luzerner Psychiatrie. «Wichtig ist, dass die Eltern mit gutem Beispiel vorangehen.» Je nach Alter der Kinder gebe es Unterschiede. Kleinen Kindern unter 3 Jahren sei es vor allem wichtig, ihre Bezugspersonen um sich zu haben. Dass sie nicht rausdürfen, sei noch nicht so tragisch. Kinder von 3 bis 5 Jahren, die sich schon draussen bewegen, müssten aktiv bespielt werden.

Kinder im Schulalter könnten sich bereits gut selbst beschäftigen, benötigen aber regelmässig eine Bestätigung der Eltern. «Entscheidend ist, dass der Zeitraum begrenzt ist. Es ist wichtig, dies Kindern auch mitzuteilen, denn im Schulalter haben diese bereits eine Vorstellung von Zeit.» Pädagogische Tricks für den Umgang mit dieser Situation seien beispielsweise ein Quarantäne-Kalender oder ein gemeinsames Projekt – etwa, ein Zimmer umzustellen. Weiter soll man den Kontakt mit anderen Bezugspersonen mittels Telefon, Videoanrufen oder auch Briefen halten.

Muss sich ein Elternteil isolieren, sei dies für kleine Kinder nicht verständlich. «Wie Familien in der Realität damit umgehen, weiss man nicht», sagt Bilke. Ab dem Kindergartenalter könne man es erklären. «Wichtig ist, Kindern zu vermitteln, dass dieser Zustand nichts mit ihnen selbst zu tun hat, denn in diesem Alter beziehen sie häufig vieles auf sich.»

Grundsätzlich gilt: «Familien, die bisher wenig Probleme hatten, werden die Quarantäne gut überstehen», sagt Bilke. Bestehen Probleme und ungelöste Fragen, würden sich diese tendenziell noch verschärfen. Mit dem KJPD könne man jederzeit telefonisch oder per Mail Kontakt aufzunehmen, in dringenden Fällen sei mit Schutzmassnahmen eine Konsultation von Angesicht zu Angesicht möglich. Notfälle würden sofort untersucht und wenn nötig ambulant oder stationär weiterversorgt.

Anlaufstellen: «Contact» (041 208 72 90), Luzerner Kinder- und Jugendpsychiatrie (058 856 55 55), Mütter und Väterberatung Region Luzern (041 208 73 33).