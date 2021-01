Polizeimeldung In Rickenbach gerät ein Einfamilienhaus mit Schopf in Brand Die gesamte Feuerwehr Michelsamt und Angehörige der Feuerwehr der Region Sursee konnten den Brand unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand. 01.01.2021, 12.50 Uhr

(sok) Am 1. Januar, kurz nach 8 Uhr, wurde der Luzerner Polizei gemeldet, dass an der Krümmigasse in Rickenbach ein Schopf, der an einem Einfamilienhaus angebaut war, in Vollbrand stehe. Die komplette Feuerwehr Michelsamt sowie Angehörige der Feuerwehr Region Sursee konnten den Brand unter Kontrolle bringen, heisst es in einer Mitteilung der Luzerner Polizei. Verletzt wurde beim Brand niemand. Die Bewohner des Hauses waren nicht zuhause. Vorsorglich waren zwei Teams des Rettungsdienstes 144 aufgeboten worden.