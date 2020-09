Porträt In Schenkon gibt es die ersten Wohngemeinschaften für Paraplegiker Zwei Jahre nach Beginn der Planungsarbeiten war es endlich soweit. Letzte Woche wurden nun die ersten beiden Paraplegiker-WGs der Schweiz eröffnet. Wir schauten vorbei. Pablo Mathis 24.09.2020, 05.00 Uhr

Emiglio Pargätzi (links), Andrea Violka (Mitte), David Komarica (rechts) im Wohnzimmer der WG Bild: Schweizer Paraplegiker-Stiftung

In seiner bisherigen Wohnung hat David Komarica besonders das Kochen Mühe bereitet. Speziell die erhöhten Schubladen und der Ofen stellten für den 18-jährigen Rollstuhlfahrer eine Herausforderung dar. Doch dies hat sich nun geändert. Am 18. September wurden in Schenkon unter dem Projekt Para WG der Schweizer Paraplegiker-Stiftung die ersten beiden Wohngemeinschaften für junge querschnittgelähmte Menschen eingeweiht, wie es bei den Initianten heisst. Wir nahmen einen Augenschein.

Die beiden Fünfeinhalb-Zimmer-Wohnungen für je vier Bewohner sind Teil einer 2017 fertiggestellten barrierefreien Überbauung. Die 46 Wohnungen wurden im Rahmen des Projektes «Gemeinsam Wohnen» erbaut, welches sich ein gemeinschaftliches Zusammenleben zwischen verschiedenen Generationen zum Ziel gesetzt hat. Für den sozialen Kontakt wurden deshalb besonders die Eingangsbereiche grosszügig gestaltet. Die rollstuhlgängigen Wohnungen eigneten sich somit ideal für ein solches Projekt. Bis zur Eröffnung im September mussten noch einige Anpassungen vorgenommen werden. Projektleiterin Andrea Violka erklärt:

«Wir rüsteten die Duschen mit Klappsitzen und Haltegriffen aus und machten den Duschkopf leichter zugänglich. Die Küche ist so konzipiert, dass sich Schubladen sowie Ofen und Steamer auf Augenhöhe befinden»

Es sei aber in den beiden Wohnungen nicht alles komplett umgebaut worden. «Manchmal wird ein solcher Umbau nicht von den Versicherungen gedeckt, die Bewohner sollen also auch ohne eine solche Küche auskommen können», erläutert Violka. Zudem befänden sie sich ja teils auch in anderen Wohnungen, bei Freunden zum Beispiel. Der Bündner Emiglio Pargätzi, der ebenfalls in der WG lebt, weiss auch den Standort der Wohnungen zu schätzen. So sei die Zufahrt frei von Gefällen. Besonders im Winter sei dies praktisch.

Vorbereitung auf ein unabhängiges Leben

Übergeordnetes Ziel der WG ist es, die Bewohner auf ein eigenständiges Leben vorzubereiten. Doch nicht alle können einziehen. Es bedarf Abklärungen durch die Invalidenversicherung, welche diese Wohnform mitfinanziert, die Bewohnenden müssen zwischen 16 und 27 Jahre alt sein und eine Ausbildung absolvieren oder einen Job haben. Der 18-jährige David Komarica befindet sich beispielsweise im zweiten Lehrjahr seiner Ausbildung zum Mediamatiker. Die Bewohner werden mindestens sechs Monate und maximal drei Jahre in dieser WG leben. Ein Fachspezialisten-Team unterstützt die jungen Männer auf dem Weg zur Selbstständigkeit, zum Beispiel beim Kochen, Duschen oder wenn es darum geht, längere Wege mit dem öffentlichen Verkehr zurück zu legen. Dass in der WG nur junge Männer wohnen, ist Zufall. Für nächstes Jahr hat sich laut Projektleiterin Andrea Violka auch bereits eine junge Frau angemeldet.

In einer Hinsicht lassen sich bereits Erfolge vermelden. Mithilfe der verteilten Flyer und schweizweiten Anfragen bei Para- und Tetraplegikern meldeten sich so viele Interessenten, dass laut Projektleiterin Andrea Violka bereits Gespräche für eine dritte WG laufen.