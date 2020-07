In Sörenberg gibt es jetzt Stellplätze für Wohnmobile In Sörenberg kann man ab dem kommenden Samstag auf dem Parkplatz «Sörenberg Platz» campieren. Ein Stellplatz für ein Wohnmobil kostet 20 Franken pro Nacht. 24.07.2020, 13.12 Uhr

(elo) Im Coronasommer wird das Entdecken der Schweizer Bergwelt gross geschrieben. Die Bergbahnen Sörenberg reagieren deshalb mit einem weiteren Angebot für Freunde des Campierens. Auf dem neuen Stellplatz für Wohnmobile in Sörenberg bezahlt man 20 Franken pro Nacht, für Erwachsene kommt die Kurtaxe von 3 Franken pro Person dazu.

Wie die Bergbahnen Sörenberg in ihrer Mitteilung schreiben, kommen die Gäste in den Genuss einer «einfachen Infrastruktur». Will heissen: Toiletten sind vorhanden, Duschen gibt es nicht. Für 5 Franken kann zusätzlich Strom erworben werden.

Der Parkplatz «Sörenberg Platz» liegt direkt an der kleinen Emme. Bild: Bergbahnen Sörenberg

Die Stellplätze auf dem Parkplatz «Sörenberg Platz», welcher direkt an der kleinen Emme liegt, sind ein Pilotprojekt der Bergbahnen Sörenberg AG. Verläuft die Pilotphase erfolgreich, soll ein Ausbau der Infrastruktur folgen.

Mehr Informationen: www.soerenberg.ch/camping

