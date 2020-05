In Sursee entsteht ein «Haus des Holzes» Auf dem Schnydermatt-Park in Sursee entsteht hin zur Centralstrasse ein 6-geschossiges Dienstleistungs- und Wohngebäude. Gebaut wird es aus Holz – lediglich die Tiefgarage ist aus Beton. 29.05.2020, 14.25 Uhr

Ein Model des «Haus des Holzes». Bild: PD

(zim) Per Ende Mai ist die Baueingabe für das «Haus des Holzes» erfolgt, wie die Pirmin Jung Schweiz AG am Freitag mitteilte. Entstehen soll ein Dienstleistungs- und Wohngebäude in zukunftsweisender, energieeffizienter Holzsystembauweise. «Die Arbeitsplätze am momentanen Firmensitz in Rain werden knapp, ein Ausbau ist nicht mehr sinnvoll», wird Inhaber und Geschäftsführer Pirmin Jung in der Mitteilung zitiert. So habe man sich entschieden, den Sitz der Firma und somit das Büro nach Sursee zu verlegen.

80 Prozent des Gebäudes sollen Büro- und Gewerbezwecken, der Rest der Wohnnutzung dienen. Im Gebäude sollen gegen hundert Arbeitsplätze entstehen – rund die Hälfte davon für Pirmin Jung, der Rest für eingemietete Firmen.

«Mit dem Haus des Holzes wollen wir nicht zuletzt eine Vorbildfunktion übernehmen und aufzeigen, wie man in Zukunft bauen sollte um die Umwelt und damit auch das Klima zu schonen», so Pirmin Jung. Das Gebäude berücksichtige die Nachhaltigkeit gesamtheitlich in den Bereichen Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt. Die Zertifizierung nach SNBS (Standard nachhaltiges Bauen Schweiz) und Minergie-P-Eco würden dies bestätigen.

Bezugsbereit per Frühling 2022

Das «Haus des Holzes» soll im Frühling 2022 bezugsbereit sein. Neben der Pirmin Jung Schweiz AG, der Geschäftsstelle Plant-for-the-Planet Stiftung Schweiz und Enjo Yoga, welche schon heute an der Centralstrasse 34 sind, sollen auch weitere Firmen und Sitze von Organisationen, die sich der Nachhaltigkeit verpflichtet haben, einziehen.