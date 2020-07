Video In Triengen ist eine Scheune niedergebrannt – zwei Pferde konnten gerettet werden In Triengen stand am Dienstagabend eine Scheune in Vollbrand. Beim Brand sind weder Tiere noch Menschen zu Schaden gekommen. Aktualisiert 22.07.2020, 11.21 Uhr

(elo/zfo) Wie die Luzerner Polizei am Mittwoch mitteilte, stand in Triengen am Dienstagnachmittag eine Scheune in Vollbrand.