Brand in Triengen: Eine Scheune steht in Vollbrand – die Feuerwehr ist mit grossem Aufgebot im Einsatz

Wie die Luzerner Polizei am Dienstagabend via Twitter mitteilt, steht in Triengen eine Scheune in Vollbrand. Gemäss ersten Erkenntnisse seien «weder Tiere noch Menschen zu Schaden gekommen».