Stadt Luzern Industriestrasse-Planung erreicht Zielgerade: Baugesuch wird bald eingereicht Das Projekt der Kooperation Industriestrasse ist weit fortgeschritten, aber noch ist nicht alles klar. Denn über die letzten Details sollen die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner selbst entscheiden. Stefan Dähler 12.01.2022, 14.00 Uhr

Die Überbauung der Kooperation Industriestrasse wird konkret. Derzeit wird das Baugesuch vorbereitet, es soll im Frühling eingereicht werden, sagt Edina Kurjakovic, Geschäftsleiterin der Kooperation, an der fünf Baugenossenschaften beteiligt sind: Allgemeine Baugenossenschaft Luzern (ABL), Baugenossenschaft Wohnwerk Luzern, Liberale Baugenossenschaft Luzern (LBG), Gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft Industriestrasse Luzern (GWI) und Wogeno Luzern.

Auf dem Areal sind 151 Wohnungen geplant, die Kooperation möchte das Projekt mit Investitionen unter 100 Millionen Franken abschliessen. «Das Ziel ist, 2023 mit den Arbeiten zu beginnen», sagt Kurjakovic. Das wäre ein Jahr früher als auf dem benachbarten EWL-Areal, wo unter anderem der Feuerwehrstützpunkt, ein Standort für den Rettungsdienst sowie 83 Wohnungen geplant sind. Der Bezug der Kooperationsüberbauung ist gestaffelt 2025 und 2026 vorgesehen.

Zahlen und Fakten zur Überbauung Die Überbauung der Kooperation Industriestrasse ist als 2000-Watt-Areal konzipiert. Die Gebäude werden in einer Hybrid-Holzbauweise erstellt. Geplant sind 27 Parkplätze in einer Einstellhalle für 151 Wohnungen und rund 3000 Quadratmeter Gewerberäume. Geheizt werden soll mit Seewasser-Energie. Die beteiligten Genossenschaften realisieren unterschiedlich viele Wohnungen: ABL 51, LBG 29, GWI 28, Wohnwerk 24, Wogeno 19. Dennoch haben alle dasselbe Mitspracherecht. Drei Architektenteams sind an der Überbauung beteiligt: Das Team Rolf Mühlethaler und Christoph Schläppi, Bern, hat den Wettbewerb im Städtebau gewonnen. Neben diesem haben zwei weitere Teams (toblergmür Architekten Luzern/Zürich, ro.ma Architekten roeoesli & maeder gmbh Luzern) den Zuschlag für die Gebäudetypologie erhalten. (std)

Seit dem Architekturwettbewerb 2018 haben die Genossenschaften gemeinsam mit den Architektenteams und interessierten Personen ein Regelwerk erarbeitet, das die Grundsätze der Überbauung festhält. Im Rahmen der Teilrevision der städtischen Bau- und Zonenordnung wurde zudem eine höhere Überbauungsziffer festgelegt. «Es wird dicht auf dem Areal», sagt Kurjakovic:

«Darum wurden keine zusammenhängende Volumen geplant, sondern Einzelbauten.»

Ausserdem werden die Gebäudehöhen abgestuft: von 6,5 bis 25 Meter. «Weiter sind mehrere Dachterrassen nutzbar und es gibt Verbindungsbrücken, um den Austausch zwischen den unterschiedlichen Genossenschaften zu unterstützen.»

Modell der Überbauung Industriestrasse. Bild: Stefano Schröter

Unterschiedliche Gestaltung und Wohnkonzepte

Die Gebäude unterscheiden sich nicht nur in der Höhe, sondern auch in ihrem Erscheinungsbild. Kurjakovic:

«Die Vielfalt der Genossenschaften soll sichtbar sein.»

Das gilt auch für die Innenräume und den Ausbaustandard. So plane beispielsweise die GWI «Hallenwohnungen»: grosse Wohnflächen, in denen die Mieterschaft die Raumaufteilung selbst vornehmen kann. Weiter wollen GWI und Wohnwerk Clusterwohnungen realisieren, also WG-ähnliche Wohnformen mit individuellen Zimmern und Gemeinschaftsräumen. Die LBG setzt auf genossenschaftliches Wohneigentum: Sie verkauft Wohnungen zu moderaten Preisen. Wenn die Besitzenden diese später wieder verkaufen wollen, dann an die Genossenschaft. Wogeno plant Wohnungen mit Jokerzimmern und bei der ABL ist ein breiter Wohnungsmix vorgesehen. Atelierwohnungen werden von Wohnwerk, GWI und Wogeno realisiert.

Wer an welchem Standort baut, ist auf diesem Plan zu sehen:

Die Aussenräume dagegen gehören nicht den einzelnen Genossenschaften, sondern der Kooperation – sie werden gemeinsam geplant und öffentlich sein. «Aus der Anordnung der Gebäude ergeben sich Gassen und Plätze, die unterschiedlich genutzt werden können. Beispielsweise als Spielplatz, Veranstaltungsort oder Ruheoase», sagt Kurjakovic und fügt an:

«Die Aussenräume sollen in der Bauphase noch nicht fertiggestellt sein. Wir wollen, dass die Bewohnerinnen und Bewohner bei der Ausgestaltung mitreden.»

Auch «lautes Gewerbe» soll Platz haben

In den Erdgeschossen sind Gewerberäume vorgesehen. Welche Betriebe einziehen, ist noch unklar. «Wir haben eine Liste mit Interessenten, aber für die Vermietungen ist es noch etwas zu früh. Die Mietpreise werden demnächst feststehen, dann kann mit der Werbetrommel gestartet werden», sagt Kurjakovic. «Wichtig ist uns, den aktuell auf dem Areal ansässigen Betrieben die Möglichkeit zu geben, in der neuen Überbauung einen Platz zu finden.» Für alle werde das aber nicht gehen, da die Gewerbeflächen mit total 3000 Quadratmetern kleiner sein werden als heute mit rund 10’000 Quadratmetern.

Klar ist, dass es auch für «lautes Gewerbe» wie Handwerksbetriebe Platz haben soll. Weiter sind zwei Kindergärten und eine Kita geplant. Gemäss Vorgaben der Stadt, die das 8700 Quadratmeter grosse Grundstück im Baurecht den Genossenschaften abgegeben hat, müssen 50 Prozent der Wohnungen für Familien konzipiert sein.

Ein Restaurant ist entgegen früheren Plänen nicht mehr vorgesehen, da auf dem EWL-Areal ein solches realisiert werde. «Denkbar ist eher eine Bar oder ein Café», sagt Kurjakovic. Generell arbeite man intensiv und gut mit den Verantwortlichen des EWL-Areals zusammen. Dies, nachdem es in der Vergangenheit auch Unstimmigkeiten gab, weil der Vorwurf im Raum stand, die EWL-Überbauung nähme zu wenig Rücksicht auf die Umgebung. «Wir suchen mögliche Synergien und wollen uns ergänzen», sagt Kurjakovic. Dabei gehe es auch um die Durchwegung: Der Schulweg von der Industriestrasse aus führt über das EWL-Areal zum Moosmatt-Schulhaus.

