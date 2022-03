Industriestrasse Luzern Nur 3 Parkplätze für 51 Wohnungen: So autoarm wird die neueste ABL-Siedlung Kompakte Grundrisse, viel Holz und eine spektakuläre Brücke zeichnen die Häuser der ABL-Genossenschaft an der Industriestrasse aus. Deren Mitglieder befinden nun über den 28,4-Millionen-Kredit. Roman Hodel Jetzt kommentieren 07.03.2022, 21.00 Uhr

Fünf Genossenschaften, eine Siedlung: Das Projekt der Kooperation Industriestrasse ist in Luzern einmalig. Noch diesen Frühling soll das Baugesuch eingereicht werden. Den grössten Anteil am 97 Millionen Franken teuren Vorhaben hält die Allgemeine Baugenossenschaft Luzern (ABL). Deren Mitglieder befinden per Urabstimmung bis am 7. April über einen Kredit von 28,4 Millionen Franken, wie die ABL in einer Mitteilung schreibt. Am Montagabend hat sie die Genossenschafterinnen und Genossenschafter an einer ausserordentlichen Generalversammlung umfassend über ihren Teil des Projekts informiert. Im besten Fall können die ersten ABL-Mieterinnen und -Mieter im Frühjahr 2026 einziehen.

Blick auf das Modell des Areals Industriestrasse. Im Vordergrund sind die vier ABL-Häuser am Geissensteinring zu sehen (Gebäude 11 bis 14, von links). Bild: PD/Stefano Schröter

Diese vier Gebäude plant die ABL am Geissensteinring: Gebäude 11 . Im siebenstöckigen Haus in Holzbauweise und mit Holzfassade gibt's 30 Wohnungen – vom Studio bis zu 4,5 Zimmern. Alle Wohnungen verfügen über schmale, private Balkone Richtung Geissensteinring. Richtung Innenhof liegt der breite Laubengang. Dieser dient gleichermassen als Zugang zur Wohnung, Begegnungsraum mit Nachbarn oder Balkon. Das Parterre ist gewerblicher Nutzung vorbehalten. Der Entwurf für dieses und die Gebäude 12 und 14 stammt von Architekt Rolf Mühlethaler aus Bern. Sein Büro verantwortet zudem das städtebauliche Gesamtkonzept für das Areal, als Gewinner des zweistufigen Architekturwettbewerbs.

. Es ist ein dem Bestandesbau nachempfundener Neubau in Holzbauweise für eine rein gewerbliche Nutzung. Dieser zählt zwei Etagen, wovon eine unterirdisch liegt. Dort richtet die ABL die Waschküche ein. Gebäude 13 . Auch dieses ABL-Wohnhaus zählt sieben Stockwerke, kommt jedoch optisch anders daher als das Gebäude 11: Auffällig sind die Erker, Giebeldächer und die mit witterungsbeständigen Platten eingekleidete Fassade. Über dem gewerblich genutzten Erdgeschoss in Massivbauweise finden auf sechs Etagen im Holzbau 21 Wohnungen mit 2,5 bis 6,5 Zimmern Platz. Die Grösste ist für eine Grossfamilie oder eine WG gedacht. Entworfen wurde dieses Gebäude von ro.ma Roeoesli & Maeder Architekten aus Luzern. Eine Besonderheit ist die grosse, von einer Pergola überdeckte Terrasse mit Aussenküche im fünften Stock. Sie steht allen Bewohnenden offen –auch jenen vom Gebäude 11. Sie gelangen im fünften Stock über eine in luftiger Höhe liegende Brücke von ihrem Haus direkt zur Terrasse.

Im Vordergrund das Gebäude 11 der ABL, ganz rechts das Gebäude 13. In diesem Modell noch nicht enthalten, ist die spektakuläre Brücke. Bild: PD/Stefano Schröter

So soll die Brücke von Gebäude 11 zu Gebäude 13 führen:

Fassadenansicht Geissensteinring. Quelle: ABL

Was auffällt: Die Grundrisse der Wohnungen sind kompakter als bei der ABL-Siedlung Himmelrich 3, wo es mitunter Kritik gab wegen der Preise. So weisen 4,5-Zimmer-Wohnungen zwischen 81 und 94 Quadratmeter auf. Entsprechend betragen die monatlichen Mietzinse je nach Grösse und Etage 1500 bis 1900 Franken netto. Zum Vergleich: Im Himmelrich 3 sind es 2100 bis 3000 Franken netto für 105 bis 131 Quadratmeter.

Im Unterschied zum Himmelrich 3 wird's an der Industriestrasse auch kaum Autoparkplätze haben: Gerade mal drei Stück für die 51 ABL-Wohnungen (ganzes Areal 27). Velofahrende hingegen müssen sich nicht sorgen: Allein die ABL erstellt rund 180 von total 600 Abstellplätzen.

Wie der Aussenraum aussehen wird, bestimmten die Bewohnenden

ABL-Präsidentin Marlise Egger Andermatt ist überzeugt, dass die Genossenschaftsmitglieder ein klares Ja zum Kredit in die Urne werfen: «Das Projekt Industriestrasse ist für uns vom ganzen Charakter her äusserst innovativ – von der Ökologie bis zur sozialen Nachhaltigkeit.» Das Gemeinschaftliche werde auf dem ganzen Areal enorm grossgeschrieben. Als Beispiele für ABL-Mitglieder nennt sie die Laubengänge im Gebäude 11 als Begegnungsort oder die Dachterrasse im Gebäude 13. Überhaupt sei die Partizipation aller Interessierten im Vorfeld mit Dialoganlässen zukunftsweisend gewesen und werde sich auch in Zukunft fortsetzen. «Wie beispielsweise der Aussenraum aussehen und genutzt wird, ist noch offen – das werden die Bewohnenden dereinst selber festlegen», sagt Egger Andermatt. Bäume und eine naturnahe Bepflanzung sind laut der Projektbroschüre «die einzigen Konstanten».

Blick in einen der Innenhöfe des Areals. Wie genau die Aussenräume dereinst aussehen werden, bestimmen die Bewohnenden mit. Bild: PD/Stefano Schröter

