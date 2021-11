INDUSTRIESTRASSE LUZERN Zwischennutzung «Eisenplatz» soll vorerst weiter bestehen Der «Eisenplatz» an der Luzerner Industriestrasse bietet Anwohnerinnen und Besuchern als Zwischennutzung einer Baufläche ein vielseitiges Angebot an kleinen Projekten – zumindest, bis dort die geplanten Wohn-, Arbeits- und Kulturräume entstehen. Weil die Rahmenbewilligung für die Zwischennutzung aber Ende Jahr ausläuft, hat die verantwortliche Kooperation Industriestrasse ein neues Baugesuch eingereicht. Sandro Renggli 12.11.2021, 17.06 Uhr

Die Zwischennutzung «Eisenplatz» an der Luzerner Industriestrasse soll verlängert werden. Bild: Verein Eisenplatz Impressionen von der Herbstchilbi am vergangenen Samstag. Bild: Verein Eisenplatz Impressionen von der Herbstchilbi am vergangenen Samstag. Impressionen von der Herbstchilbi am vergangenen Samstag. Impressionen von der Herbstchilbi am vergangenen Samstag. Bild: Verein Eisenplatz Der Baustart auf dem Areal soll Ende 2022 erfolgen. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 2. September 2020)





Seit 2018 dient der «Eisenplatz» den Anwohnenden und Besuchenden der Industriestrasse als vielfältig genutzter Quartiertreffpunkt. Der gleichnamige Verein wurde damals gegründet, als die Kooperation Industriestrasse Luzern, die das Baurecht für das Areal hat, dieses zur Zwischennutzung zur Verfügung stellte. Wo schon bald neue Wohn- und Arbeitsräume entstehen sollen, bietet der Eisenplatz heute Freizeit- und Kulturangebote und einen Treffpunkt, wo sich die Nachbarschaft austauschen kann.

Die Rahmenbewilligung der Stadt Luzern für die Zwischennutzung des Areals läuft jedoch Ende 2021 ab. Da die Kooperation Industriestrasse mit dem Baustart erst Ende 2022 beziehungsweise Anfang 2023 rechnet, hat sie nun ein Baugesuch bei der Stadt eingereicht, um die Zwischennutzung auf dem «Eisenplatz» zu verlängern. Die neue Bewilligung soll bis zum 31. Dezember 2025 befristet sein. «Der ‹Eisenplatz› soll wie geplant bis zum Baustart der Arealentwicklung Industriestrasse möglich sein», bestätigt Edina Kurjakovic, Geschäftsführerin der Kooperation Industriestrasse Luzern, auf Anfrage.

Baustart hat sich verzögert

Dass das neue Gesuch überhaupt nötig ist, hat auch damit zu tun, dass die Kooperation eigentlich mit einem früheren Baustart gerechnet hatte. «Als wir den Vertrag abgeschlossen hatten, nahmen wir an, dass Ende 2021 Baustart sein werde», erklärt Kurjakovic. «Aus diesem Grund war die Rahmenbewilligung bis Ende 2021 ausgestellt.»

Folglich ist die Dauer der Zwischennutzung Eisenplatz auch weiterhin von der Projektentwicklung und vom Baustart der geplanten Neubauten an der Industriestrasse abhängig. Bis Ende 2025, wie es mit der neuen Bewilligung möglich wäre, wird es wohl nicht sein. «Wir gehen immer noch davon aus, dass der Baustart Ende 2022 beziehungsweise Anfang 2023 sein wird», so Kurjakovic. Eine zeitliche Überschneidung von Baustart und Zwischennutzung sei dabei auch keine Option: «Der ‹Eisenplatz› ist begrenzt bis zum Baustart möglich.»



Reges Treiben auf dem «Eisenplatz»

Derweil erfreut sich der «Eisenplatz» aber grosser Beliebtheit, regelmässig werden Veranstaltungen organisiert – wie zum Beispiel eine kleine Herbstchilbi am vergangenen Samstag. Auch Theater, Konzerte und Festivals fanden dort statt. Auf dem Areal gibt es zudem einen Garten, eine Boulebahn und ein Hühnergehege. Weiter können jüngere Besucher jeweils am Mittwoch- und Samstagnachmittag in der Kinderwerkstatt ihr handwerkliches Können unter Beweis stellen. Der Eisenplatz bietet aktuell auch einen Saunawagen, eine offene Werkstatt und ein Rundzelt, welches für persönliche Veranstaltungen gemietet werden kann.

Die rege Nutzung des Platzes nimmt auch die Kooperation Industriestrasse zur Kenntnis. «Die Angebote strahlen weit über das Quartier hinaus, wie zum Beispiel die Kinderbaustelle», freut sich Kurjakovic. Die Anlässe seien vielseitig wie auch die Nutzerinnen und Nutzer des Eisenplatzes – zumal die Zusammenarbeit mit dem Verein eine positive Erfahrung sei. «Über die gesamte Nutzungsdauer können wertvolle Erfahrungen für das Zusammenleben im Quartier gesammelt werden.»

Hinweis

Weitere Informationen zu den Projekten und Veranstaltungen auf dem «Eisenplatz» finden Sie hier: www.eisenplatz.ch