Die Teuerung trifft die Luzerner Wirtschaft besonders stark

In den vergangenen Monaten sind die Energiepreise aufgrund des weltweiten Aufschwungs der Wirtschaft und des Ukraine-Kriegs stark angestiegen. Die Energiepreise sind auch für die Produktion und den Transport von anderen Produkten relevant. Für Unternehmen wird wegen der höheren Energiepreise zum einen der Import von Produkten teurer, und zum anderen die Produktion, weil auch da oft viel Energie nötig ist.

Das führt aber noch nicht direkt zu einer Teuerung. Zentral ist hier die Frage, ob die Unternehmen die höheren Produktions- und Transportpreise an die Kunden weitergeben. Bisher wurde das nur zu einem Teil gemacht. Um die Kunden nicht zu vergraulen, haben viele Unternehmen einen Teil der Preissteigerungen selbst geschluckt. Langfristig kann das aber nicht aufrechterhalten werden, wie der Chefökonom der Luzerner Kantonalbank erklärt. Grund dafür ist, dass die Profitmargen stark leiden würden. Es ist also damit zu rechnen, dass in den kommenden Monaten auch die Preise für Produkte des täglichen Bedarfs weiter ansteigen werden.