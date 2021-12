Luzerner Schulsoftware rasselt durch Teilabnahme

Informatik Schulsoftware rasselt durch Teilabnahme – Kanton Luzern hat Mediation eingeleitet Ihre Software müsste schon an allen Luzerner Schulen im Einsatz sein, doch die Surseer Entwicklerfirma muss nachsitzen: Das Programm Educase fiel durch die Teilabnahme. Gemeinden und Kanton geben sich zugeknöpft. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 20.12.2021, 05.00 Uhr

Trotz schöner Wünsche: Die Schuladministrationssoftware Educase läuft nicht wunschgemäss. Bild: Manuela Jans-Koch (Sursee, 28. Juni 2021)

Es ist kein Projekt, das Schule macht. Im Gegenteil: Die Schuladministrationssoftware Educase dürfte noch lange nicht flächendeckend an den Luzerner Volks- und Kantonsschulen eingesetzt werden. Das Programm sollte seit Sommer 2019 laufen. Doch entweder sind gewisse Elemente noch gar nicht eingebaut – oder sie funktionieren langsam und fehlerhaft, wie unsere Zeitung Ende Juni dieses Jahres publik machte. Jetzt zeigt sich, dass das Programm der Surseer Firma Base-Net Education AG eine Teilabnahme nicht bestanden hat. Wie mehrere Quellen bestätigen, ist beim entsprechenden zweitägigen Test im August nur rund die Hälfte der geforderten minimalen Ziele punkto Funktionalität und Leistung erreicht worden. Entsprechend ernüchtert dürften die Vertreter des Verbands der Luzerner Gemeinden (VLG) und der Dienststelle Volksschulbildung des Kantons gewesen sein.

Der VLG hält sich auf Anfrage bedeckt. Markus Riedweg, Dagmerseller Mitte-Gemeindepräsident und Mitglied des betreffenden Projektausschusses, sagt: «Seitens Kanton ist ein Mediationsverfahren eingeleitet worden. Solange dieses läuft, können wir keine Auskunft geben.» Das kantonale Bildungs- und Kulturdepartement nimmt auf Anfrage wie folgt Stellung: «Der Projektsteuerungsausschuss klärt mit dem Lieferanten das weitere Vorgehen und gibt dazu vertragsgemäss keine Auskünfte.» Und: «Der Projektsteuerungsausschuss setzt alles daran, den Schulen innert nützlicher Frist eine funktionierende Schulverwaltungssoftware zur Verfügung stellen zu können.»

Mutterfirma kürzlich nach Deutschland verkauft Den Zuschlag für die Entwicklung von Educase gab der Luzerner Regierungsrat noch der Base-Net Informatik AG. Die Surseer Firma hat den entsprechenden Teilbereich inzwischen in die Base-Net Education AG ausgelagert. Die Mehrheitsanteile der Muttergesellschaft sind vor rund einem Monat an den deutschen Technologie-Investor LEA Partners verkauft worden, wie das Branchenportal «IT Reseller» berichtete. Durch den Verkauf erhoffe sich die Surseer Firma weitere Wachstumsmöglichkeiten. Zudem sei er Teil der Nachfolgelösung von Gründer und Verwaltungsratspräsident Stefan Hermann. Hauptsitz von Base-Net Informatik bleibt Sursee. Eine weitere Tochterfirma ist Peax. Diese streitet sich derzeit mit der Post um die Marktherrschaft bei den digitalen Briefkästen (wir berichteten). (avd)

Modul für Musikschulen «funktioniert überhaupt nicht»

Unzufrieden sind nicht nur die Gemeinden, sondern auch die Musikschulen. Sie hätten ursprünglich über ein Modul an Edcuase angebunden werden sollen. «Davon sind wir sehr weit entfernt», sagt Ursin Villiger, Präsident des Verbands für die Musikschulen des Kantons Luzern. «Es funktioniert überhaupt nicht.» Seit Jahren begleitet Villiger den Entwicklungsprozess rund um Educase. Sein Fazit: «Statt Fortschritte werden Rückschritte erzielt. Die Software ist in der Praxis unbrauchbar, so haben es mehrere Tests aufgezeigt.» Die Musikschulen sind beim Projekt den Volksschulen angeschlossen, ihr Beitrag ist also in den 12 Franken pro Schulkind der Gemeinden inbegriffen. Doch das Projekt verschlinge viel Zeit. Villiger, der seit acht Jahren die Musikschule Kriens leitet, weiss:

«Von den zahlreichen Rückmeldungen der Schulen wird kaum etwas berücksichtigt – und das seit Jahren. Darum wollen sich immer weniger Angestellte in den Schulsekretariaten an den Tests beteiligen.»

Es gebe auch Gemeinden, welche den Pro-Kopf-Beitrag nicht leisten oder auf ein Sperrkonto einzahlen. Weil die Software noch nicht einsatzfähig ist, erhalte mit Scolaris ein bereits seit Jahren existierendes und gut funktionierendes Konkurrenzprodukt wieder Auftrieb. Derzeit werde Version 4 eingesetzt, ein Umstieg auf Version 5 bringe genau jene Funktionen, welche Base-Net mit Educase schon lange verspreche. Selbst eine App, mit der Eltern ihr Kind zum Beispiel krankmelden können, funktioniere tadellos. Auf jeden Fall brauche es baldmöglichst Klarheit, an Educase werde schon zu lange herumgewerkelt.

Höhere Kosten, mehr Aufwand

Vereinbart worden ist, dass die Gemeinden einen Beitrag von 12 Franken pro Schülerin oder Schüler für den Betrieb leisten. Der Kanton übernimmt die Kosten für Lizenz, Wartung und Entwicklung. Über zehn Jahre teilen sich Gemeinden und Kanton so 7,68 Millionen Franken. Ein Blick in den Kanton Appenzell Ausserrhoden zeigt allerdings, dass im Zusammenhang mit Educase weder Zeit noch Kosten eingehalten werden konnten. Am 30. Juni 2015 erteilte der Ausserrhoder Regierungsrat den Zuschlag für die Beschaffung der Schulverwaltungssoftware der damaligen Base-Net Informatik AG. Das Ziel: Die Kantonsschule Trogen und das Berufsbildungszentrum Herisau bis Ende Juli 2020 mit Educase ausrüsten. Das Projektbudget betrug 2016 rund 404‘000 Franken, die Schlusskosten beliefen sich dann auf über 580‘000 Franken – 43 Prozent mehr als geplant.

Es kam zu Verzögerungen, für die nicht alleine die Base-Net verantwortlich war, hält die Geschäftsprüfungskommission des Ausserrhoder Kantonsrats in ihrem Tätigkeitsbericht 2020 fest. Deshalb wäre eine einseitige Vertragsauflösung durch den Kanton mit Risiken verbunden gewesen. Der Kanton entschied sich 2019 für eine Konsolidierungsphase. «Ziel war es, die verfügbaren Ressourcen aller involvierten Parteien zu bündeln, um die bereits installierten Funktionen so weit zu optimieren, damit diese im Alltag fehlerfrei genutzt werden konnten», so die Kommission. Ursprünglich ging man an den beiden Schulen von einem internen Arbeitsaufwand von etwa 2670 Stunden aus, effektiv investiert worden sind dann rund 8300 Stunden.

Die Software wird inzwischen eingesetzt. Das Ausserrhoder Bildungs- und Kulturdepartement richtet aus: «Ob im produktiven Betrieb die nötige Anwendungseffizienz, Zuverlässigkeit, Fehlerfreiheit und Stabilität gewährleistet ist, wird sich gemäss Projektcontrolling erst zu einem späteren Zeitpunkt zeigen. Wir sind mit der Firma im Kontakt für die Aufarbeitung von Restpendenzen während der Gewährleistungsfrist.»

Die Ausserrhoder Kommission bilanziert:

«Es ist erstaunlich, dass der personelle Aufwand für eine komplette Neuprogrammierung einer Software für zwei unterschiedliche Nutzer sowohl von Auftraggeber und Auftragnehmer als auch von den beigezogenen Experten derart unterschätzt wurde.»

Entscheidend für den grossen zeitlichen Rückstand sei der von der Firma Base-Net Education AG im Laufe des Projektes vorgenommene Technologiewechsel gewesen. Dieser habe für die IT-Verantwortlichen der beiden Schulen sowie den verwaltungsinternen Projektleiter zu enormer zeitlicher Belastung geführt. «Das Risiko, ein unerfahrenes Unternehmen zu wählen, wurde aus Sicht der Kommission unterschätzt, was rückblickend auch im Projektleitungsausschuss teilweise anerkannt wird.»

Zurück nach Luzern. Hier sind am Dienstag mehr Informationen zu erwarten. Dann werden die Antworten der Regierung auf die Anfrage von GLP-Kantonsrat Urs Brücker veröffentlicht. Base-Net richtet gegenüber unserer Zeitung aus: «Wir arbeiten konstruktiv mit der Dienststelle Volksschulbildung zusammen und alle Parteien sind überaus bestrebt, das Projekt erfolgreich umzusetzen.»

