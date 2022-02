Schulsoftware Educase: Luzern beendet das Projekt

Informatikprojekt Fast eine Million Franken ist weg: Kanton Luzern zieht bei Schulsoftware für Gemeinden die Reissleine Wegen «unterschiedlicher Auffassung über den bisherigen inhaltlichen und zeitlichen Projekterfolg» beendet der Kanton Luzern die Einführung der Schuladministrationssoftware Educase. Die Entwicklerfirma überlegt sich deshalb rechtliche Schritte. Alexander von Däniken Aktualisiert 07.02.2022, 16.25 Uhr

In den Luzerner Volksschulen wird Educase definitiv nicht mehr eingesetzt. Bild: Manuela Jans-Koch (Sursee, 28. Juni 2021)

Der Kanton Luzern zieht der Schuladministrationssoftware Educase den Stecker. Das Bildungs- und Kulturdepartement (BKD) hat als Besteller der Software im Einvernehmen mit dem Verband Luzerner Gemeinden (VLG) beschlossen, die weitere Einführung von Educase an den Luzerner Volksschulen zu beenden. Dies teilte das BKD am Montagvormittag mit. Der Regierungsrat stimmte diesem Vorgehen ebenfalls zu. Mit dem Programm hätten alle 80 Volksschulen Klassenlisten erstellen, Mutationen des Lehrpersonals verarbeiten oder individuellen Unterricht für einzelne Lernende planen sollen.

Als Grund für den Rückzug gibt das BKD die «unterschiedliche Auffassung über den bisherigen inhaltlichen und zeitlichen Projekterfolg» an. Details zur Projektbeendigung würden nicht weiter kommentiert. Klar ist: Das Programm hätte ursprünglich im Sommer 2019 laufen sollen. Im letzten August rasselte es durch eine Teilabnahme. Entweder wurden nicht alle benötigten Module eingebaut. Oder jene, die Bestandteil des Programms waren, funktionierten nicht richtig, wie unsere Zeitung in den letzten Monaten aufdeckte.

Rund 60 Gemeinden arbeiten mit Educase

Für diejenigen Gemeinden, deren Schulen bereits mit Educase arbeiten, wird für die Sicherstellung des Weiterbetriebes eine Lösung angestrebt. Das betrifft rund 60 der 80 Gemeinden, sagt VLG-Präsidentin Sibylle Boos-Braun auf Anfrage. Gleichzeitig ist das BKD vom Regierungsrat beauftragt worden, zusammen mit dem VLG die notwendigen Vorkehrungen zu treffen, um baldmöglichst eine neue Schuladministrationssoftware zu beschaffen und an den Schulen zu implementieren.

In den nächsten Tagen soll eine Projektorganisation mit Vertretungen des Kantons und der Gemeinden gebildet werden. Auch sollen die weiteren Planungsschritte eingeleitet werden. Bis es zu einer neuen Ausschreibung kommt, dauert es rund ein Jahr, wie der zuständige parteilose Bildungsdirektor Marcel Schwerzmann auf Anfrage erklärt. Am Ziel, in allen Volksschulen dasselbe Programm einzusetzen, halte man fest. «Das ist ein gesetzlicher Auftrag.»

Ob dabei auch das Programm Schulnetz in Frage kommt, das an den kantonalen Schulen eingesetzt wird, sei noch offen. Zur Beschaffung der Schulverwaltungssoftware für die Luzerner Gemeinden werde eine öffentliche Ausschreibung nach GATT/WTO-Richtlinien durchgeführt. Eine solche habe es auch bei Educase gegeben. Mit Verweis auf die Ausschreibung beantwortet Schwerzmann auch die Frage, ob die Entwicklerfirma zu viel versprochen habe, mit einem Nein. Die bisherigen Kosten für das nun beerdigte Projekt belaufen sich für den Kanton auf rund 950'000 Franken. Wie viel es seitens Gemeinden sind, ist nicht bekannt.

«Im Hinblick auf die Zukunft die beste Lösung»

Gemeindeverbandspräsidentin Sibylle Boos-Braun sagt auf Anfrage: «Der VLG bedauert, dass das Projekt nicht erfolgreich zu Ende geführt werden kann. Aber die Beurteilung der zuständigen Gremien und der Projektfortschritt liessen letztlich keinen anderen Weg offen und es ist im Hinblick auf die Zukunft wohl die beste Lösung.» Der Fokus liege nun einerseits darin, eine gute Betreuung und Übergangslösung sicherzustellen für jene Gemeinden, welche die Software Educase im Einsatz haben. «Andererseits werden wir die Gemeinden im Beendigungsprozess gegenüber der Softwarefirma beraten und begleiten.»

Jede Gemeinde hat einen Vertrag mit der Softwarefirma für die Systemintegration, das Hosting, den Betrieb und den Support von Educase. Für diese Leistungen entrichten sie einen Beitrag von 12 Franken pro Schülerin und Schüler. «In welchem Umfang diese Beiträge weiterhin geschuldet sind, ist Bestandteil der kommenden Verhandlungen mit der Softwarefirma», so Boos, die auch FDP-Gemeindepräsidentin in Malters ist. Klar ist: Vereinbart worden sind gemeinsame Kosten von Kanton und Gemeinden von 7,68 Millionen Franken über zehn Jahre.

Entwicklerfirma: Einführung bis Ende 2023 geplant

Die Base-Net Education AG schreibt auf Anfrage, der einseitige Projektabbruch «ist für uns nicht nachvollziehbar». Die Surseer Entwicklerfirma holt zum Gegenschlag aus: Man prüfe derzeit rechtliche Schritte. Der Vertrag sei erst 2018 unterschrieben worden und die Einführung von Educase sei «überhaupt erst bis Ende 2023» gemeinsam geplant gewesen. «Es trifft ebenfalls nicht zu, dass die Software eine Teilabnahme im August 2021 nicht bestanden hat. Alle bisherigen Releases wurden abgenommen und freigegeben und damit gemäss gemeinsam vereinbarten Projektplan an 65 Gemeinden produktiv ausgerollt.»

Die Einführung der Schulverwaltungssoftware Educase in allen Gemeinden des Kantons Luzern sei ein grosses und anspruchsvolles Software-Projekt, so die Base-Net Education AG. Eine weitere Herausforderung seien «die häufigen Wechsel der Zuständigkeiten im Departement Volksschulbildung sowie bei der Projektleitung» gewesen. Diese Führungswechsel, die unklaren Zuständigkeiten und langwierige Entscheidungsprozesse hätten die Zusammenarbeit im Projekt immer wieder erschwert, was von der Base-Net Education AG wiederholt thematisiert worden sei. «Dennoch ist die Base-Net Education AG überzeugt davon, dass das Projekt erfolgreich zu Ende geführt werden kann.»