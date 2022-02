Schulsoftware Educase: Luzern beendet das Projekt

Informatikprojekt Kanton Luzern zieht bei Schulsoftware für Gemeinden die Reissleine Wegen «unterschiedlicher Auffassung über den bisherigen inhaltlichen und zeitlichen Projekterfolg» beendet der Kanton Luzern die Einführung der Schuladministrationssoftware Educase. Jetzt soll möglichst rasch ein neues Projekt aufgegleist werden. Alexander von Däniken 07.02.2022, 10.22 Uhr

In den Luzerner Volksschulen wird Educase definitiv nicht mehr eingesetzt. Bild: Manuela Jans-Koch (Sursee, 28. Juni 2021)

Das Bildungs- und Kulturdepartement (BKD) hat als Besteller der Software im Einvernehmen mit dem Verband Luzerner Gemeinden (VLG) beschlossen, die weitere Einführung von Educase an den Luzerner Volksschulen zu beenden. Dies teilte das BKD am Montagvormittag mit. Der Regierungsrat stimmte diesem Vorgehen ebenfalls zu. Grund für diesen Schritt ist die «unterschiedliche Auffassung über den bisherigen inhaltlichen und zeitlichen Projekterfolg». Details zur Projektbeendigung würden nicht weiter kommentiert. Klar ist: Das Programm hätte im Sommer 2019 laufen sollen. Im letzten August rasselte es durch eine Teilabnahme. Entweder wurden nicht alle benötigten Module eingebaut. Oder jene, die Bestandteil des Programms waren, funktionierten nicht richtig, wie unsere Zeitung in den letzten Monaten aufdeckte.