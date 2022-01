Stadt Luzern: Bis 2030 sollen elf neue Kindergärten entstehen

Wachstum Bis 2030 sollen in der Stadt Luzern elf neue Kindergärten entstehen Die Zahl der Kindergartenkinder steigt stetig. Eine Trendwende ist erst in rund acht Jahren in Sicht. Bis dann muss die Stadt Luzern Platz für rund 1400 Kinder schaffen. Simon Mathis Jetzt kommentieren 31.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zurzeit liegen in der Stadt Luzern zwei Baugesuche für Kindergärten auf: Büroräume an der Maihofstrasse 76 und der Luzernerstrasse 141 sollen entsprechend umgenutzt werden. In beiden Fällen entsteht in den Aussenbereichen jeweils ein Spielplatz. Der Kindergarten im CH Media-Gebäude an der Maihofstrasse wird jenen an der Maihofhalde 7 ersetzen; da das dortige Haus abgebrochen wird. Bereits dieses Jahr sollen die beiden Kindergärten bezugsbereit sein; sie bieten Platz für jeweils 18 bis 20 Kinder.