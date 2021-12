Infrastruktur Luthern lehnt Sonderkredit für Wärmeverbund ab Die Stimmbevölkerung von Luthern will von einem Wärmeverbund nichts wissen. 21.12.2021, 08.43 Uhr

Blick auf die Gemeinde Luthern. Bild: PD

Die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Luthern haben am Sonntag an der Urne einen vom Gemeinderat beantragten Sonderkredit in der Höhe von 550'000 Franken für den Bau des Leitungsnetzes des Wärmeverbundes Hofstatt deutlich bachab geschickt. Dies mit 149 Ja- zu 369 Nein-Stimmen. Der Wärmeverbund hätte mit der Abwärme aus einem geplanten Werk für Pflanzenkohle-Produktion der Bündner Firma Inega AG betrieben werden sollen. Doch im Vorfeld hatte eine Gruppe den Landkauf und die Planung des Gemeinderates in Frage gestellt, wie der «Willisauer Bote» schreibt.