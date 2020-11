Initiative polarisiert auch an Luzerner Podium: Konzernverantwortung wollen alle – nur wie? Bundesrätin Karin Keller-Sutter weibelte am Montagabend in Luzern für ein Nein zur «KVI». Im Fokus lagen beim Podium im Verkehrshaus die KMU, die Gerichtsfälle – und die humanitäre Schweiz. Niels Jost 09.11.2020, 22.23 Uhr

Karin Keller-Sutter argumentiert im Konferenzsaal des Verkehrshauses gegen die KVI. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 9. November 2020)

Wenn ein Abstimmungskampf in die heisse Phase übergeht und sich eine Bundesrätin zum Thema äussert, dann lockt das normalerweise viele Zuhörer an. Vor allem dann, wenn über die Vorlage seit Jahren debattiert wird. Nicht zu Coronazeiten. Statt 600 konnte die Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz (IHZ) am Montagabend lediglich rund 45 Gäste in den Konferenzsaal des Verkehrshauses lassen. Der Abstand zwischen den Stühlen: minutiös abgemessen. Die Gesichter der Zuhörer: mit einer Maske verdeckt.

Es sei schon ein spezieller Abstimmungskampf, sagte denn auch Karin Keller-Sutter. Die Justizministerin erklärte am gestrigen Podium zur Konzernverantwortungsinitiative, wieso der Bundesrat die Vorlage ablehnt.

«Die Initiative schafft mehr Probleme, als sie löst.»

Damit meinte die FDP-Magistratin die Haftungspflicht. Gemäss dieser müssten Unternehmen auch für Tochterfirmen haften, welche im Ausland Umweltschäden anrichten oder Menschenrechte verletzen. Dadurch würden Schweizer Unternehmen im internationalen Markt benachteiligt – was für die Wirtschaft schädlich sei.

Die St. Gallerin betonte zwar, dass sie sehr wohl für Umweltschutz und Menschenrechte einstehe, welche auch mit dem indirekten Gegenvorschlag berücksichtigt würden. Aber: «Einen internationalen Alleingang kann sich die Schweiz nicht leisten.»

Rund 45 Zuhörer waren am Montagabend im Verkehrshaus zugegen – wegen Corona mit dem nötigen Abstand zwischen den Stühlen. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 9. November 2020)

Kinderschutz als Zusatz – doch nicht mehr

Vor ihrem Vortrag konnte unsere Zeitung mit Keller-Sutter sprechen. Der indirekte Gegenvorschlag, welchen der Bundesrat unterstützt, wird von den Gegnern eine «Alibi-Übung» genannt. Davon könne keine Rede sein, so Keller-Sutter. Schliesslich sei man mit dem Gegenvorschlag in Sachen Menschenrechte und Umweltschutz auf der gleichen Linie wie die EU. Die Unternehmen würden gesetzlich verpflichtet, über diese Bereiche Bericht zu erstatten. «Hinzu kommt der Schutz vor Kinderarbeit», so die St. Gallerin. «In dem Punkt hätte die Schweiz sogar strengere Regeln als die EU. Dies war mir ein persönliches Anliegen.»

Doch warum geht der Bundesrat hier nicht weiter? Schliesslich hat die Schweiz eine lange humanitäre Tradition und etwa bereits mit der Gründung des Roten Kreuzes eine Vorreiterrolle eingenommen. «Die Schweiz ist ein neutrales Land», betonte die Bundesrätin. «Wir dürfen anderen Ländern unser Recht nicht aufzwingen.»

Diesen Punkt griff auch die Luzerner SP-Nationalrätin Prisca Birrer-Heimo beim späteren Podium auf. «Es geht nicht um Schweizer Recht, sondern um internationale Standards beim Umweltschutz und Menschenrechten.» Diese gingen in vielen Punkten weniger weit als in der Schweiz.



Umstritten: Wie stark betroffen sind die KMU?

Birrer-Heimo vertrat mit Bernd Nilles, Geschäftsleiter des katholischen Hilfswerks Fastenopfer, die Pro-Seite. Ihnen gegenüber standen die Luzerner CVP-Nationalrätin Ida Glanzmann und Max Renggli, CEO der Surseer Holzbaufirma Renggli AG. Moderiert wurde der Anlass von Wirtschaftsjournalistin Patrizia Laeri.

Grösster Zankapfel war die Frage, wie stark auch kleinere und mittlere Unternehmen betroffen wären. «Die Initiative richtet sich klar gegen unsere KMU», sagte Glanzmann. Für diese sei es schwierig, die ganze Lieferkette bis ins letzte Detail zu prüfen. Ein Punkt, auf den auch Max Renggli immer wieder zu sprechen kam. Der Unternehmer befürchtet viele juristische Verfahren. «Ein KMU macht sich nicht Sorgen, dass es nicht anständig geschäftet. Sondern, dass es in Prozesse hineingerät, die es sich nicht leisten kann.»

Bernd Nilles betonte, dass auch KMU nur für ihre Tochterfirmen haften würden – und nicht für alle Lieferanten. «Die Initiative betrifft KMU daher kaum», so Nilles. Zudem sei es für Geschädigte im Ausland aufwendig, einen Prozess in der Schweiz zu führen. «Viele Menschen wissen sich nicht zu wehren, weil die Entscheidungsträger zu weit weg sind», sagte Nilles, der schon auf der ganzen Welt mit Betroffenen gesprochen habe.

Trotz der unterschiedlichen Ansichten zur Initiative: Eine Gemeinsamkeit teilten die Podiumsteilnehmer. Sie alle halten es für eine Selbstverständlichkeit, Menschenrechte und Umweltstandards einzuhalten. Wie das umgesetzt werden soll, darüber entscheidet das Stimmvolk am 29. November.

Hinweis: Das Podium wird am Dienstagabend auf Tele 1 ausgestrahlt.