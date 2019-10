Der Luzerner Polizei ist am Sonntag in Hildisrieden ein Raser ins Netz gegangen. Mit satten 65 km/h zu viel auf dem Tacho muss der Mann nun mit entsprechenden Konsequenzen rechnen.

Innerorts mit 115 km/h unterwegs – Polizei verhaftet Raser

(ems) Am Sonntag hat die Luzerner Polizei auf der Hauptstrasse in Hildisrieden eine mobile Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Um 14.49 Uhr passierte ein in Polen immatrikuliertes Auto die Messstelle mit einer Geschwindigkeit von 115 km/h, wie die Luzerner Polizei mitteilt. Erlaubt wären in diesem Innerortsbereich 50 km/h.

Der Fahrzeuglenker, ein 34-jähriger Mann aus Polen, konnte von der Polizei ermittelt und an seinem Aufenthaltsort festgenommen werden. Sein Personenwagen wurde beschlagnahmt und sein Führerausweis zuhanden der Administrativbehörde abgenommen. Zwischenzeitlich wurde der Mann wieder aus dem Gewahrsam entlassen und nun wegen grober Geschwindigkeitsüberschreitung zur Anzeige gebracht. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Sursee.