Innerschweizer Heimatschutz legt Einspruch gegen Abbruch des Gewerbegebäudes im Luzerner Tribschen ein

Spektakulärer Lösungsvorschlag für das CSS-Gewerbegebäude im Luzerner Tribschen

Kulturmäzen Jost Schumacher macht ein Angebot zur Rettung des vom Abbruch bedrohten Gewerbegebäudes an der Tribschenstrasse 51 in Luzern. Er will das Gebäude um 60 Meter verschieben – auf eigene Kosten.