Innerschweizer Kulturpreis Fehlte ungeimpfter Regierungsrat wegen Zertifikatspflicht an Preisverleihung? Ausgerechnet der Luzerner Regierungsrat Marcel Schwerzmann, Präsident der Innerschweizer Kulturstiftung, fehlt an deren Preisverleihung. War die Zertifikatspflicht der Grund? Jetzt kommentieren 07.09.2021, 05.00 Uhr

Marcel Schwerzmann.



Bild: Manuela Jans-Koch

Eben ist am Samstagvormittag im Theater Uri die höchste kulturelle Auszeichnung der Region verliehen worden: der Innerschweizer Kulturpreis 2021, der an den Schauspieler, Sprecher und Regisseur Walter Sigi Arnold ging. Am anschliessenden Apéro riche im «Goldenen Schlüssel» gibt es neben dem Star des Tages noch eine andere Personalie zu besprechen. Besser gesagt eine prominente und irritierende Absenz: Es fehlt nämlich der Luzerner Bildungs- und Kulturdirektor Marcel Schwerzmann und damit niemand anders als der Präsident der Innerschweizer Kulturstiftung, die den mit 25'000 Franken dotierten Preis spendiert und zum Anlass geladen hat. Dies ist auch darum nicht nett, weil Preisträger Arnold (mit Urner Wurzeln) seit Jahrzehnten in Luzern wohnt.