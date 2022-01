Ins Bild gerückt Die Lieblingsbilder unserer Fotografinnen und Fotografen aus dem vergangenen Jahr Bild: Dominik Wunderli (Kriens, 20.08.2021) Ob Hochwasser, auf der Intensivstation oder in der Kunstgalerie: Die Fotografen der Luzerner Zeitung sind täglich unterwegs. Oft mittendrin, manchmal als stille Beobachterin. An dieser Stelle zeigen sie ihre Lieblingsbilder des vergangenen, ausserordentlichen Jahres. Manuela Jans-Koch, Dominik Wunderli, Boris Bürgisser, Pius Amrein, Nadia Schärli, Eveline Beerkicher, Patrick Hürlimann, Jakob Ineichen 02.01.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Manuela Jans-Koch

«Das diesjährige Hochwasser hat wohl die meisten Leute auf irgendeine Art beeindruckt. So tragisch es für einige war, hat es auch völlig neue Ansichten von Orten gegeben, die wir sonst anders kennen. Für Fotografinnen ein gefundenes Fressen.»

(Luzern, 16. Juli 2021)

«Bauer Toni Burri aus Grosswangen hat wegen Regen, Hochwasser und vergangenem Hagel Ernteausfall und Mühe mit der Ernte. Das Feld hat sichtbar unter dem Hagel und nassem Wetter gelitten. Es hat mich nachdenklich gestimmt, die Zerstörung zu sehen- vielleicht auch der Grund, wieso mir die Fotos davon besonders in Erinnerung geblieben sind.»

(Grosswangen, 22. Juli 2021)

«Der Auftrag war, das frisch renovierte Dampfschiff Stadt Luzern zu fotografieren. Auf dem Bild sieht man nicht besonders viel des Schiffes und doch ist es mein Lieblingsbild aus der Serie. Wegen der Symmetrie und den Farben.»

(Luzern, 29. April 2021)

«Ich mag gutes Handwerk. Was der Käser Peter Limacher in seiner Käserei Pur Crü macht, gehört bestimmt dazu. Darum bleiben mir auch die Bilder davon in Erinnerung.»

(Schüpfheim, 11. Juni 2021)

«Man kennt die Bilder der Covid-Patienten aus den Intensivstationen aus allen möglichen Medien. Und trotzdem hat es mich sehr beeindruckt, die Schläuche und Maschinerie zu sehen.»

(Luzern, 3. Dezember 2021)

«An einem kalten, klaren Wintermorgen anfangs Jahr, wurde in der Rengg Holz geschlagen. Schon die Autofahrt durchs frisch verschneite Entlebuch ist eine Augenweide. Ich konnte kaum genug kriegen, die fallenden Bäume und alles drum herum zu fotografieren, während die Sonne langsam durch den frisch verschneiten Wald schien.»

(Rengg, 08. Januar 2021)

(Rengg, 8. Januar 2021)

Dominik Wunderli

«Normalerweise feiern am Schmutzigen Donnerstag Tausende Fasnächtler den Beginn der 5. Jahreszeit. Doch aufgrund der Corona-Schutzmassnahmen wurde die Fasnacht 2021 abgesagt. Einzelne Fasnächtler legen am Fritschi-Brunnen Kerzen, Holdrios oder Blumen nieder und verabschieden sich von der Narrenfreiheit in diesem Jahr.»

(Luzern, 11. Februar 2021)

«Im September stellt der erfolgreiche und preisgekrönte Schweizer Fotograf Andri Pol seine Bilder im Museum Bellpark in Kriens aus. Ohne zu übertreiben, zähle ich ihn zu meinen Lieblingsfotografen. Er schafft es, seine Protagonisten in den absurdesten Posen abzulichten. Hier sitzt er in seiner Sammlung von Porträts, die prominente Schweizer Persönlichkeiten zeigen.»

(Kriens, 20. August 2021)

«Der Pfarrer und Seelsorger Andreas Haas habe ich für die Porträt-Serie «Schattenwurf» im Hospiz in Littau fotografiert. Als Sterbebegleiter versucht er todkranken Menschen, die Angst vor dem Sterben zu nehmen.»

(Littau, 24. März 2021)

Boris Bürgisser

«Der chinesische Künstler Zhuang Hong-yi gibt in seiner weltweit ersten Einzelausstellung in der Impulse Gallery Luzern Einblick in seine Arbeit. Bereits bei der Begrüssung in der Galerie spürte ich die Unkompliziertheit und Lebensfreude des Künstlers. Wir beide hatten richtig viel Spass während des halbstündigen Fotoshootings, am Ende hatte ich so viele tolle Sujets, dass ich mich kaum entscheiden konnte, welches denn nun der Freude des Künstlers, über seine erste Einzelausstellung am meisten gerecht wird.»

. (Luzern, 03. September 2021)

«Nach 30 Jahren als Organist in der Hofkirche wird Wolfgang Sieber pensioniert. Es ist nicht das erste Mal, dass ich Sieber porträtierte. Mir fiel es schwer, die grosse Orgel und den Musiker auf ein Bild zu bringen. Von meinem Vorschlag, ihn unten ins Kirchenschiff zu stellen und mit der grossen Orgel im Hintergrund zu fotografieren, war Sieber gleich begeistert. Auf diese Idee sei in alle den Jahren noch kein Fotograf gekommen und ohne zu Zögern, kletterte er auf einen Kirchenbank.»

Wolfgang Sieber Hoforganist wird nach 30 Jahren als Organist der Hofkirche pensioniert. (Luzern, 06. Juli 2021)

«Für die Porträtserie Schattenwurf fotografierte ich den Sexologen Martin Bachmann. Es hat mir extrem Spass gemacht, wieder mal ein Porträt in schwarzweiss aufzunehmen. Am Foto gefällt mir besonders sein Blick und das verschmitzte Lächeln mit dem Grübchen neben seinem Mund.»

(Luzern, 06. Juli 2021)

«Als ich die neue Präsidentin der IG Kultur, Laura Breitschmid, in ihrem Büro traf, war mir gleich klar: Dieses leuchtende orange Outfit muss in die Sonne. Am Bild gefallen mir besonders die Farben, den Kontrast zwischen hell und dunkel sowie der Wind in ihren Haaren.»

(Luzern, 5. Mai 2021)

«Dominik Peter ist Spielertrainer und Captain des Unterwasserrugby-Team der SLRG Luzern. Auf dem Weg zum Fototermin hatte ich mir das Bild im Kopf bereits ausgemalt. Im Hallenbad angekommen, musste ich jedoch einsehen, dass meine Idee nicht funktionieren wird. So war ich gezwungen, zu improvisieren. Gerade, weil nun das Foto so simpel aufgebaut ist, entsteht eine Spannung und natürlich ist auch sein Trikot das i-Pünktchen.»

(Luzern, 6. November 2021)

Nadia Schärli

«Beide Augenblicke haben mich einen Moment entführt und ich musste mich zwingen, meine Arbeit fortzusetzen. Mit Glück begegne ich beim Fotografieren einer Energie, die ich auf Bilder festhalten kann. Manchmal eben, kann ich sie für andere nicht festhalten. Aber das Bild, das ich am Frauenstreik, fotografiert habe, ist mein liebstes Bild.»

(Luzern, 14. Juni 2021)

«Ein weiteres Lieblingsbild von mir: Szene aus dem Jugendtheater Ruswil».

Jugend Theater Ruswil (Ruswil, 11. September 2021)

Pius Amrein

«Der Pegel des Vierwaldstättersees steigt Zentimeter um Zentimeter. Die Einsatzkräfte tun ihr Möglichstes, um das scheinbar Unausweichliche zu verhindern oder zumindest mögliche Schäden in Grenzen zu halten. Trotz der Ernsthaftigkeit der Lage offenbaren sich entlang des Schweizerhofquais surreal wirkende Szenerien.»

(Luzern, 15. Juli 2021)

«Auf dem Sedelhof von Franz Theiler in Ebikon kommen aufgrund tiefer Temperaturen Frostkerzen zum Einsatz – so wie hier bei der Kirschbaumanlage mit Blick auf Luzern und Pilatus. Ein eindrückliches Schauspiel in frühmorgendlicher Kälte mit ernstem Hintergrund.»

(Ebikon, 9. April 2021)

Eveline Beerkircher

Patrick Hürlimann

«Einer der emotionalsten Tage für mich war der 7. Mai 2021. Der V Zug wird Schweizermeister. Die Fans vor der Bossard-Arena liessen ihren Emotionen freien Lauf.»

(Zug, 7. Mai 2021)

«Der gesamte Bundesrat tagt am 13. Oktober in Luzern. Für mich ist es eindrücklich, zu sehen, wie sich der Bundesrat (im Bild Alain Berset) im Verkehrshaus unters Volk mischt.»

(Luzern, 13. Oktober 2021)

Während des Hochwassers am 16. Juli fangen zwei Knaben an der Reuss beim St. Karliquai einen Hecht. Bei normalem Pegel ein Ding der Unmöglichkeit an dieser Stelle.

(Luzern, 16. Juli 2021)

Jakob Ineichen

«Rechne genügend Zeit ein für den Auftrag und pass auf, dass du dich nicht verzettelst, mit Wetz gibts immer viele Möglichkeiten. So oder ähnlich wurde ich für den Porträtauftrag bei Wetz gebrieft. Und, sie sollten alle recht behalten. Der Auftrag dauerte viel länger, als ich geplant hatte... Dafür kam ich aber auch mit mehr Bildmaterial zurück als gedacht. Es war mir eine Freude. wie ich meine Wünsche anbringen konnte und der Protagonist machte einfach mit.»

(Beromünster, 28. Mai 2021)

«Es waren sehr scheue Tiere, diese Bison, die ich im Juni in Giswil besuchen durfte. So zogen sie sich immer wieder in den kühlenden Schatten des offenen Stalles zurück. Die sommerliche Mittagssonne warf immer wieder wunderbare Schattenspiele auf deren Gesichter. Dadurch werden die Tierporträts so ausdrucksstark.»

(Giswil, 26. Juni 2021)