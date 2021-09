Intensivstationen «Fast ununterbrochen ausgelastet»: Luzerner Kantonsspital und Klinik St.Anna müssen wieder Operationen verschieben Die Situation auf den Luzerner Intensivstationen hat sich in den letzten Wochen zugespitzt. Leidtragende sind die Patientinnen und Patienten. Pascal Studer Jetzt kommentieren 24.09.2021, 11.30 Uhr

Wegen der hohen Infektionszahlen müssen Luzerner Spitäler wieder Operationen verschieben. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 18. Dezember 2018)

Es ist wieder so weit. Die Spitäler sind am Anschlag, die Intensivstationen erneut stark ausgelastet. In der ganzen Schweiz liegt die Belegung bei über 77 Prozent, im Kanton Luzern sind es sogar über 82 Prozent (Stand vom Freitag). Auffallend dabei: Etwa jede dritte Person ist wegen einer Covid-Erkrankung auf der Intensivstation – der Kanton Luzern bildet hier keine Ausnahme. Dabei sind nur noch 6 der insgesamt 42 freien Intensivbetten frei. Wichtig dabei: Die Kapazitätsengpässe gibt es nicht, weil die Betten, sondern geschulte Pflegefachkräfte fehlen.