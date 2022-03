Tag der Mathematik: Luzernerin mit Rechenschwäche erzählt

Internationaler Tag der Mathematik Eine Luzernerin erzählt, was ihre Rechenschwäche für sie im Alltag bedeutet Am 14. März ist Internationaler Tag der Mathematik. Im Kanton Luzern leben etwa 22'000 Personen mit einer Rechenschwäche. Eine Betroffene erzählt, wann sie diese im Alltag vor Herausforderungen stellt. Livia Fischer Jetzt kommentieren 14.03.2022, 05.00 Uhr

Habe ich genügend Rückgeld bekommen? Mit dieser Frage tun sich Menschen mit Rechenschwäche schwer. Gaetan Bally/Keystone

400'000 Personen in der Schweiz haben Mühe damit, einfachste Mathematikaufgaben zu lösen. Im Kanton Luzern sind es ungefähr deren 22'000. Um ihnen mehr Sicherheit zu vermitteln und so ihren Alltag zu erleichtern, gibt es entsprechende Grundkompetenzkurse, an denen sich der Kanton Luzern seit September 2020 finanziell beteiligt (siehe Box). Einer dieser Kurse heisst «Mathematik für den Alltag» und wird von der Academia in Luzern durchgeführt.

Kanton Luzern bietet finanzielle Unterstützung Erwachsene, die ihre Fähigkeiten im Lesen, Schreiben, Rechnen oder im Umgang mit dem Computer verbessern wollen, können auf www.besser-jetzt.ch/luzern entsprechende Grundkompetenzkurse buchen. Der Kanton Luzern vergibt dazu Gutscheine an hier wohnhafte Personen, die zwischen 18 und 65 Jahre alt sind, sich auf Deutsch verständigen können (Sprachniveau ab A2) und sich weder in einer Berufslehre noch einem Brückenangebot befinden (ausgenommen Berufsabschluss für Erwachsene). Pro Jahr können bis zu zwei Gutscheine à 500 Franken bezogen werden. Für die entsprechende Zielgruppe bietet das Beratungs- und Informationszentrum für Bildung und Beruf in Luzern eine Kurzberatung zu den Angeboten rund um die Grundkompetenzen an. Sie ist kostenlos und kann ohne Anmeldung vor Ort in Anspruch genommen werden. Die nächsten Termine dazu sind am 22. März und am 12. April zwischen 14 und 16 Uhr. Gratis Informationen zu den Kursen gibt es auch telefonisch via 0800 47 47 47.

«Zunächst geht es immer darum, die Kursteilnehmenden abzuholen. Wir wollen von ihnen wissen, was sie im Alltag herausfordert und wo sie Unterstützung brauchen», sagt Schulleiter Daniel Perkmann. Dann würden diese Situationen im Kurs besprochen und geübt. «Eine Frau kam zu uns, weil sie als Pflegerin teils Medikamente abgeben musste. Und sie hatte Schwierigkeiten damit, die Dosis in Milligramm abgestimmt aufs Körpergewicht auszurechnen», nennt Perkmann ein Beispiel. Eine weitere Herausforderung für viele Kursteilnehmende sei es, beim Kochen Mengenangaben umzurechnen. Darum ging es in der ersten Stunde des Kurses, der vergangene Woche startete, unter anderem etwa um die Frage, wie sie vorgehen müssen, wenn sie ein Rezept für vier Personen haben, aber für zwölf Leute Znacht machen wollen.

Uhrzeit lesen und Einkauf bezahlen waren am Anfang schwierig

Eine der neuen Kursbesucherinnen ist Jeannine Haefeli aus Ebikon. Die 22-Jährige hat eine Lernschwäche, weshalb sie als Kind nach der ersten Primarklasse in der Regelschule nach Hohenrain ins Heilpädagogische Zentrum wechselte. «Manche Dinge habe ich dennoch nie richtig gelernt», sagt sie. Geld zählen zum Beispiel oder die Uhrzeit lesen.

«Das hat mir dann mein Vater beigebracht. Es dauerte recht lange, bis ich jeweils wusste, wie spät es ist oder wie viele Noten ich der Kassiererin beim Posten geben muss».

Mittlerweile kann sie beides gut. Was ihr hingegen immer noch Mühe bereitet: Einzuschätzen, ob sie an der Kasse oder in einem Restaurant genügend Rückgeld bekommen hat. «Da hoffe ich dann einfach, dass es stimmt», sagt sie und lacht.

In ihrem Beruf wird sie selten mit Zahlen konfrontiert. Haefeli arbeitet in einer Kreativwerkstatt; dort malt, zeichnet und näht sie viel. Schwierig wird es für sie erst, wenn sie für Letzteres etwas ausmessen muss. «Ich kann die Zahlen dann nicht in Millimeter oder Zentimeter umwandeln», erklärt sie. Bei solchen Aufgaben brauche sie darum Hilfe. Diese bekommt sie dann auch.

Sie will anderen mit einer Rechenschwäche Mut machen

Überhaupt bringe ihr Umfeld ihr viel Verständnis entgegen.

«Wenn ich etwas nicht kann und dann erkläre, dass ich eine Rechenschwäche habe, hat noch nie jemand negativ darauf reagiert.»

Trotzdem beschäftigt sie das Thema. «Ich hab schon Mühe damit, dass ich gewisse Sachen nicht so gut kann und bin darum sehr froh, gibt es den Kurs», sagt sie.

Sie erzählt, dass es sie zunächst Überwindung gekostet habe, sich gegenüber unserer Zeitung zu öffnen. Über ihre Lernschwäche zu reden, sei ihr manchmal unangenehm. «Dennoch finde ich es wichtig, über das Thema zu sprechen. Das zeigt auch anderen Betroffenen, dass sie nicht allein damit sind und dass sie sich Unterstützung holen können».

