Luzerner Guuggenmusig Musegg-Geischter Lozärn geht viral

Internet Guuggenmusig trifft auf Heavy Metal: Musegg-Geischter-Coversong geht viral und begeistert Iron-Maiden-Fans Die Musegg-Geischter Lozärn reissen ihre Fans nicht nur an der Fasnacht mit. Auch auf Facebook haben sie eine grosse Fangemeinde. Einer ihrer Hits geht momentan auf einer Iron-Maiden-Fanseite viral. Stefanie Geske 16.03.2022, 15.16 Uhr

Die Musegg-Geischter Lozärn – unterwegs an der Lozärner Fasnacht. Bild: Milena Imlig/zvg

Die Luzerner Guuggenmusigen sind scheinbar nicht nur gut, um den Winter zu vertreiben. Sie berühren auch hartgesottene Heavy-Metal-Fans im Internet. «Woooooaaaaaahhhhh echt Gänsehaut!!!!!», kommentiert etwa ein User auf der spanischen Iron-Maiden-Fanseite auf Facebook ein Video der Musegg-Geischter Lozärn, welches am 25. Februar während der Lozärner Fasnacht gepostet wurde. Im Video covert die Guuggenmusig den Song «Fear of the Dark» auf der Rathaustreppe in Luzern: