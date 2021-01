Internet Kinderpornografie: Darum ermitteln die Luzerner Polizisten nicht selbst Seit diesem Jahr fahndet nicht mehr die Bundespolizei, sondern die Berner Kripo nach Pädophilen im Internet. Für die zuständige Luzerner Fachgruppe Sexualdelikte ändert sich wenig: Sie muss weiterhin Prioritäten setzen. Sprich: Sie kann nicht alle ihre Aufgaben erfüllen. Alexander von Däniken 07.01.2021, 05.00 Uhr

Die Sonne erhellt den grossen Sitzungsraum. Simon Steger geniesst den Ausblick auf die Stadt Luzern vom achten Stock des Luzerner Polizeihauptgebäudes. Beruflich befasst sich Steger mit den dunklen, verborgenen Seiten unserer Gesellschaft. Er leitet die Fachgruppe Sexualdelikte. Die Gruppe ist der Luzerner Kriminalpolizei angegliedert und zählt elf Mitarbeiter bei 960 Stellenprozenten. Das reicht nicht aus, um die drei Hauptaufgaben vollumfänglich zu erfüllen, wie der Regierungsrat kürzlich auf eine Anfrage von CVP-Kantonsrätin Inge Lichtsteiner ausführte.

Die Hauptaufgaben sind:

Bekämpfung und Aufklärung von klassischen Sexualdelikten wie Vergewaltigung, sexuellen Handlungen mit Kindern oder sexuellem Missbrauch im Allgemeinen;

Aufklärungen und Ermittlungen im Sexmilieu betreffend Menschenhandel oder Förderung der Prostitution;

Ermittlungen im Bereich der verbotenen Pornografie.

Lichtsteiners Vorstoss zielte vor allem auf die verbotene Pornografie ab. Denn in diesem Bereich haben auf Beginn dieses Jahres die Zuständigkeiten gewechselt. Dazu später mehr. Zuerst einmal: Wann ist Pornografie illegal? «Wenn es um sexuelle Darstellungen mit Kindern oder zwischen Menschen und Tieren geht, oder in Verbindung mit Gewaltdarstellungen», sagt Steger. Dabei machen sich nicht nur alle strafbar, die an der Herstellung der Bilder und Videos beteiligt sind. Sondern auch alle, die das Material konsumieren, besitzen oder verbreiten. Also machen sich auch zum Beispiel Schüler strafbar, die ein Video teilen, bei welchem etwa sexuelle Handlungen mit Tieren zu sehen sind.

Zufälle und externe Stellen

Simon Steger, Leiter der Fachgruppe Sexualdelikte der Luzerner Polizei. PD

Allerdings hat es die Fachgruppe nicht primär auf Jugendliche abgesehen, die wohl aus Jux ein solches Video teilen. Sondern überwiegend auf Männer, die Hunderte oder Tausende illegale Bilder und Videos besitzen oder verbreiten. Erfahrungsgemäss geht es hauptsächlich um Kinderpornografie, wie Simon Steger weiss. Doch wie kommt sein Team überhaupt zum Material? Einerseits per Zufall: Wenn bei einer Hausdurchsuchung im Rahmen einer anderen Straftat Festplatten, Handys und Speichersticks beschlagnahmt werden, die unter anderem verbotene Pornografie enthalten. Die IT-Forensik der Luzerner Polizei macht diese Daten jeweils zugänglich. Die Fachgruppe sichtet darauf die entsprechenden Bilder und Videos. Dabei geht es um eine grobe Kategorisierung: Dieses Bild ist verboten, weil es sexuelle Handlungen mit einem Kind zeigt, jenes Video, weil es Praktiken an Tieren darstellt.

«Dabei schauen wir nicht jedes Video jeweils vom Anfang bis zum Ende, das geht allein aus Zeitgründen nicht.»

Eine zweite und die grösste Hauptquelle war bis vor kurzem das Bundesamt für Polizei, kurz Fedpol. Einerseits stellten die Bundesbeamten eigene Ermittlungen an; indem sie vor allem die sogenannten Peer-to-peer-Netzwerke nach illegalen Aktivitäten durchforsteten. Diese Netzwerke sind Online-Tauschbörsen, bei denen sich die Nutzer direkt untereinander austauschen. Andererseits hat das Fedpol Meldungen einer amerikanischen Stiftung analysiert und die wichtigsten an die jeweiligen Kantone weitergeleitet. Die Stiftung sammelt im Auftrag des US-Justizministeriums Meldungen von Facebook, Google und anderen Dienstleistern, aber auch von Privatpersonen. Dann analysiert sie jedes einzelne Bild oder Video auf illegalen Inhalt und leitet Hinweise zu Nutzern an die jeweiligen Länder weiter.

Im Kampf gegen die Kinderpornografie sind der Luzerner Polizei enge Grenzen gesetzt: Vorrang haben Delikte wie Vergewaltigung oder sexueller Missbrauch. Christof Schuerpf/Keystone

Das Material aus den USA ist für die Schweizer Ermittler nicht immer brauchbar: Es kann beispielsweise sein, dass es sich nach den hiesigen Gesetzen nicht um illegale Pornografie handelt oder der Verursacher nicht ermittelt werden kann. Als dritte Quelle kommen noch Meldungen aus anderen Ländern: Wenn Spezialisten von ausländischen Polizeistellen beim Durchforsten verschiedener Netzwerke Hinweise auf verbotene Pornografie finden, leiten sie diese bei Bezügen in die Schweiz an den betreffenden Kanton weiter.

Kanton Bern übernimmt für Bund

Nun hat das Fedpol die eigenen Ermittlungen auf dieses Jahr hin eingestellt. Begründung: Für die Strafverfolgung seien in erster Linie die Kantone zuständig. Das Fedpol will nur noch als eine Art Drehscheibe zu den ausländischen Behörden fungieren. Die Arbeit für die Kantone übernimmt stellvertretend die Berner Kantonspolizei. Diese rüstet das Personal noch etwas auf. «Für uns ändert sich nichts», sagt der Luzerner Ermittler Simon Steger. Die finanzielle Abgeltung bleibe gleich hoch und werde statt an den Bund an den Kanton Bern entrichtet. Über das «Netzwerk digitale Ermittlungsunterstützung Internetkriminalität» (Nedik) tauschen die kantonalen Polizeikorps ihre Informationen aus.

Kantonsrätin: Ressourcen reichen nicht aus (avd) Die Egolzwiler CVP-Kantonsrätin Inge Lichtsteiner ist mit den Antworten des Regierungsrats auf ihre Anfrage nur teilweise zufrieden. So wäre es zum Beispiel noch interessant zu erfahren, was das Fedpol für die Recherchen ausgegeben hat und wie viel nun der Kanton Bern investiere. Letztlich gelte es abzuwarten, wie sich die neuen Strukturen etablieren. Auf das Thema ist Lichtsteiner aufgrund eines Artikels in unserer Zeitung gekommen, wo die Auslagerung des Fedpol thematisiert wurde. Gemäss Antwort des Regierungsrats hat die Luzerner Fachgruppe Sexualdelikte 860 Stellenprozente zur Verfügung. Laut dem Chef der Fachgruppe sind es aktuell 960. Doch auch das sei zu wenig, befindet Inge Lichtsteiner. Wenn die Fachgruppe Prioritäten setzen müsse, blieben zu wenig Ressourcen für die Prävention übrig. Das sei besonders bei Kindern prekär. «Sie gehören in unserer Gesellschaft zu den Schwächsten und können sich nicht selber wehren.» Lichtsteiner will nun die Diskussionen im Kantonsrat abwarten und das Thema weiter begleiten. «Ziel wäre es, die Ressourcen aufzustocken, jedoch stehen wir vor einer sehr schwierigen Zeit ohne Planungssicherheit.» «Vermisse den Willen für die Prävention» Das Internet und im Speziellen das Darknet würden keine Grenzen kennen. Internationale Zusammenarbeit scheint Inge Lichtsteiner darum wichtig. Diese müsste das Netzwerk digitale Ermittlungsunterstützung Internetkriminalität erst noch aufnehmen und aufzeigen. «Deshalb hätten mich die getätigten Investitionen in Bern schon interessiert. Ich vermisse in der Antwort ganz klar den Willen für die Prävention.» Zudem müssten die Behörden ebenfalls noch mehr Spezialisten ausbilden und einstellen. Das sei dann wieder eine Kostenfrage. «Schlussendlich dürfen wir uns fragen, was uns Prävention wert ist – und wenn ich an Kinder und ihre Familien denke, die es in diesem Fall hier betrifft, bekomme ich kein wirklich gutes Gefühl.»

Simon Steger ist zuversichtlich, dass die Berner Kollegen «den Umständen entsprechend» die gleich guten Resultate liefern werden. Die Umstände sind darum wichtig, weil die Ressourcen in der Schweiz für den Bereich verbotene Pornografie stark begrenzt sind. Das zeigen auch Zahlen, die das Fedpol für den Luzerner Regierungsrat aufbereitet hat. Die Bundespolizei hat 2019 70 Berichte an die Luzerner Polizei übermittelt. Davon stammten unter anderem 42 aus den USA und 22 aus eigenen Recherchen. «Vieles spielt sich im Darknet ab oder in anderen versteckten Bereichen des Internets, bleibt also aufgrund mangelnder Ressourcen der Luzerner Polizei unter dem Radar», sagt Simon Steger. Anders als etwa in anderen europäischen Ländern, wo viele Ressourcen eingesetzt werden, können Luzerner Ermittler Pädophile nur punktuell aufspüren.

Wie wird die Fachgruppe Sexualdelikte überhaupt mit den Bildern fertig, die sie sichten muss? Laut Steger hat hier jedes Mitglied eigene Strategien. Was sehr helfe, sei der Teamzusammenhalt.

«Wir stehen uns sehr nah und können offen über alles sprechen, besonders auch über belastende Situationen, was sehr wichtig ist.»

Genauso wichtig für die tägliche Arbeit im Bereich der Sexualdelikte sei Empathie, gerade weil die Fachgruppe oft mit vergewaltigten Frauen oder sexuell missbrauchten Kindern zu tun habe. Aufgrund der Opfer, meist Frauen oder Kinder, besteht rund die Hälfte der Fachgruppe aus Frauen. «Aber klar, was wir auf Bildern oder Videos zu Gesicht bekommen, ist auch nach Jahren immer wieder aufs Neue enorm schockierend und kaum zu beschreiben.» Simon Steger stellt aber auch klar: «Das gehört, wie viele anderen unschönen Momente, Einsätze und Bilder, alles zum Job eines jeden Polizisten dazu.»