Internetstreich Messi-Double trifft auf Luzerner Fake-Ronaldo – und Istanbul flippt aus Ivan (27) aus Luzern sieht aus wie Cristiano Ronaldo. Für einen Videoclip traf er in Istanbul auf Reza Parastesh aus dem Iran, der ein Zwilling von Lionel Messi sein könnte – die beiden sorgten für einen Menschenauflauf. Martin Messmer 01.04.2022, 13.45 Uhr

Messi und Ronaldo – die beiden berühmtesten Fussballer der Welt. Man sieht sie zusammen als Gegner auf Fussballplätzen, als Sportsfreunde auf roten Teppichen, aber nie zusammen als Kumpels durch eine Stadt flanieren oder gar in einem Restaurant zusammen dinieren.

Kürzlich war es aber so weit, zumindest dürften das Tausende Passanten gedacht haben: In Istanbul stoppte eine Limousine, im Beisein von Security-Personal entstiegen dieser die Fussballgötter Ronaldo und Messi. Sofort bildete sich eine Menschenansammlung, alle wollten die Superstars fotografieren.

Nur: Es waren gar nicht der echte Messi und der richtige Ronaldo, sondern ihre Doubles. Hintergrund: Ivan Joov (27), Ronaldo-Double aus Luzern, hatte sich einen neuen Prank ausgedacht, also einen Internetstreich. So, wie er es früher schon getan hatte, als er etwa in Köln für RTL testete, welche Türen es einem öffnet, wenn man Cristiano Ronaldo ist. Oder als Ronaldo noch bei Juventus in Turin spielte, täuschte er dort die Passanten, indem er mitten in der City mit einem Ball jonglierte und dabei einen falschen Bart im Gesicht hatte – genau, wie es der richtige Ronaldo einst gemacht hatte. Auf seinem Youtube-Kanal stellt er Clips von diesen Aktionen ins Netz:

Nun also hatte Fake-Ronaldo Ivan eine neue Idee: Er wollte zusammen mit Fake-Messi die Massen täuschen. Auf den Gedanken kam er, als Ronaldo anlässlich einer Uefa-Gala Messi zu einem Dinner einlud. 2019 war das, doch zu einem Znacht der beiden ist es bisher nicht gekommen, zumindest ist nichts dergleichen öffentlich bekannt. Das nun wollte Ivan alias Ronaldo ändern.

Ivan Joov posiert auf seinem Instagram-Account wie Cristiano Ronaldo. Sixpack, Beinmuskulatur und das Lächeln – alles sieht aus wie beim Fussballstar. Allerdings sagt Ivan: «Cristiano ist Cristiano und ich bin ich. Die eigene Persönlichkeit muss im Vordergrund stehen und man muss eigene Ziele haben. Das ist es, worauf es ankommt.»

Es kann als Coup bezeichnet werden, dass es gelungen ist, den Fake-Messi aus dem Iran dafür zu gewinnen. Reza Parastesh gleicht Messi praktisch wie ein eineiiger Zwillingsbruder, der regelmässig mit Messi-Auftritten in der Öffentlichkeit für Aufsehen sorgt. Auf Instagram hat er 1,1 Millionen Follower, der Luzerner Ronaldo hingegen «nur» 14'000 und 144'000 auf Youtube.

Die beiden Fussballer-Doubles also trafen sich in Istanbul, wo ihr öffentlicher Auftritt die beabsichtigte Wirkung hatte, wie Videos von Passanten auf Instagram oder Tiktok zeigen. Und sie liessen sich auch von einem professionellen Filmteam begleiten, als sie gemütlich zusammen tafelten, es handelt sich um ein Werbeclip für die Schweizer Krypto-Internet-Bank Honesto, die für die Sicherheit aller digitalen Assets garantiert. «Die Idee war, dass in den sozialen Medien Videos und Selfies, die von Passanten in der Innenstadt von Istanbul gemacht wurden, viral gehen. Und pünktlich zum 1. April dann haben wir nun unseren Werbeclip dazu veröffentlicht und den Prank damit aufgeklärt», sagt Ivan. Hier ein Video, das auf Instagram kursiert:

Diesen Clip zeigt Fake-Ronaldo Ivan mit Messi-Double Reza, wie sie in Istanbul flanieren und zusammen ein feines Znacht essen. Youtube

Sein Fazit:

«Das war der ultimative Prank. Mehr als die beiden berühmtesten Fussballer der Welt geht nicht. Es war einfach der Wahnsinn.»

Zufrieden mit dem Resultat ist auch Mike Lüscher, Head of Investor Relation beim Sponsor Honesto. «Wir kennen Ivan privat, er kam mit der Idee dieses Pranks auf uns zu. Weil die ganze Welt darauf wartete nach dieser Uefa-Gala, dass Ronaldo und Messi tatsächlich zusammen essen gehen, haben wir diesen Prank dann finanziert und von einem Netflix-Team produzieren lassen mit der Absicht, den Prank am 1. April aufzulösen. Natürlich hoffen wir, dass dieses Video nun ebenfalls viral geht und unseren Brand bekannt macht.»

Die Chancen dafür sind intakt: Ivans Prank in Turin erzielte auf Youtube 22 Millionen Aufrufe.

Oben gibt's den Slider mit dem falschen (links) und dem echten (rechts) Messi.

Hier der Ronaldo-Vergleich. Links posiert Fake-Ronaldo, rechts Real-Ronaldo.