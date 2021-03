Internetkriminalität Betrug mit Kleinanzeigen nimmt zu: So dreist gehen die Täter vor – und so schützen Sie sich Allein die Luzerner Polizei zählt seit 2019 insgesamt 360 Fälle von Internetbetrug. Eine Internetplattform fällt häufig negativ auf. Die Sprecherin rechtfertigt sich – und gesteht gleichzeitig Schwachstellen ein. Christian Glaus 15.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mit einem Klick ist eine Luzernerin 200 Franken ärmer. Sie hat über die Plattform tutti.ch einen neuen Lautsprecher gefunden, bezahlt – aber nie bekommen. Den finanziellen Verlust kann die Frau verkraften. Was sie mehr schockiert: Nach der Anzeige habe die Luzerner Polizei gemäss den Schilderungen des Beamten festgestellt, dass «aus der ganzen Schweiz» Geld auf das Konto des Betrügers überwiesen worden sei. Doch sie sei das einzige Opfer, das Anzeige erstattet habe. Der Mann wurde schnell gefunden, inzwischen liegt der Fall bei der Staatsanwaltschaft. Die Luzerner Polizei macht aus «verfahrenstechnischen Gründen» keine Angaben zum konkreten Fall, wie Sprecher Christian Bertschi auf Anfrage sagt. Er bestätigt aber, dass es sich um ein gravierendes Problem handelt.

Solche «Tutti-Fälle», wie Bertschi sie bezeichnet, gehörten zum Alltag im Internet. Deren Zahl nehme stetig zu. Von 2019 bis heute zähle die Luzerner Polizei 360 Kleinanzeigenbetrüge mit einem Deliktsbetrag von total 257'000 Franken. Im Schnitt ergibt das pro Fall 700 Franken. Doch viele Fälle werden wohl gar nicht zur Anzeige gebracht, die Dunkelziffer dürfte hoch sein. Bedingt durch die Pandemie hat der Internethandel in den letzten zwölf Monaten einen Boom erlebt. Auch die Betrugsfälle hätten zugenommen, sagt Bertschi. «Es ist tatsächlich so, dass Kriminelle die Coronasituation und somit die Unsicherheit der Menschen auszunutzen versuchen.»

Für die Ermittler ist dies eine Herausforderung, aus zwei Gründen: Einerseits sind die Personalressourcen knapp. Deshalb wird nicht in jedem Fall standardisiert nach Verbindungen zu anderen Betrugsfällen gesucht. Andererseits sitzen die Betrüger oftmals im Ausland, sie operieren in der Schweiz mit Geldeseln, sogenannten «Money-Mules», die ihr Konto zur Verfügung stellen. Die Hintermänner ausfindig und dingfest zu machen, ist aufwendig bis unmöglich. Bertschi sagt es so: «Wenn sich der Fall und sämtliche involvierten Personen in der Schweiz befinden, haben wir eine hohe Erfolgsquote bis und mit Gericht. Bei einer Täterschaft, welche aus dem Ausland agiert, kommt es sehr auf das betroffene Land und die dortigen Strafverfolgungsbehörden an.»

Die Kriminellen rekrutieren die Geldesel gemäss Bertschi im Internet «mit attraktiven Stellenangeboten als Finanzagenten». Deren Auftrag ist es, das ergaunerte Geld ins Ausland zu transferieren. Wer hier mitwirkt, macht sich der Geldwäscherei strafbar. Die Money-Mules gehen ein grosses Risiko ein, wie der eingangs geschilderte Fall zeigt. Die Frau konnte den Ermittlern die Nummer des Kontos bei der Luzerner Kantonalbank nennen. Schon nach kurzer Zeit war die Identität des Mannes aus dem Luzerner Hinterland bekannt, welcher eine falsche Adresse in Zermatt angegeben hatte. Bertschi bestätigt: «Die Money-Mules können in der Regel gut ermittelt und zur Anzeige gebracht werden.» Je nach Deliktsbetrag droht ihnen gemäss Staatsanwaltschaft eine Geldstrafe zwischen 20 und 180 Tagessätzen.

Money-Muling: Kurz erklärt in 60 Sekunden

Welche Plattformen besonders einladend sind für Betrüger, dazu machen weder die Luzerner Polizei noch das Nationale Zentrum für Cybersicherheit Angaben. Die Kriminellen würden jene Plattformen nutzen, welche in der Bevölkerung beliebt sind und breit genutzt werden. Dass Christian Bertschi von «Tutti-Betrügen» redet, spricht wohl Bände. Tatsächlich finden sich in Foren zahlreiche Beschwerden über diese Plattform. «Drei Versuche, drei Mal betrogen», schreibt etwa ein Nutzer Ende Februar. «Die Täter sind mit dem Geld davon und Tutti meint, naja, selber schuld», lässt er seinem Frust freien Lauf. «Schon mehrmals Betrüger gemeldet. Die unternehmen nichts», meint ein anderer. Eine Frau schildert, dass sie als Verkäuferin betrogen wurde. «Hoffentlich wird diese Person glücklich mit meinen Möbeln im Wissen, dass sie mich betrogen hat.» Tutti antwortet jeweils mit einem vorgefertigten Text: «Bei tutti.ch steht der Schutz vor Betrügern an erster Stelle, und wir haben starke Massnahmen eingeführt, um Betrügern auf die Spur zu kommen. So prüfen wir beispielsweise jedes Inserat, bevor es veröffentlicht wird.» Ebenfalls häufig kritisiert wird Anibis. Ricardo hingegen erhält oft gute Bewertungen.

Gegenüber unserer Zeitung betont Tutti-Sprecherin Patrizia Negri, dass alles unternommen wird, um betrügerische Inserate aufzudecken und zu entfernen. Die Anzeigen würden automatisiert und manuell überprüft und das Team suche regelmässig nach Indizien, um neue Trends abzufangen. Auf Tutti seien mehr als 2 Millionen Inserate aktiv, die entfernten betrügerischen Angebote bildeten mit 0,16 Prozent «klar die Ausnahme».

Negri gesteht aber ein, dass Tutti beim Käuferschutz im Vergleich mit anderen Plattformen abfällt. «Die Käufe laufen – im Gegensatz zu anderen Anbietern – nicht direkt über unsere Plattform, sondern werden zwischen Käufer und Verkäufer abgewickelt. Deshalb haben wir bisweilen nicht immer die gleichen Möglichkeiten zum Schutz der Nutzerinnen und Nutzer wie andere Anbieter.» Negri fügt an, man arbeite stets daran, die Plattform sicherer zu machen. So sei etwa ein obligatorisches Login zum Versenden von Kontaktanfragen und zum Aufgeben von Inseraten eingeführt worden.

Unternehmen die Plattformen genug für den Schutz der Nutzer? Polizeisprecher Christian Bertschi antwortet diplomatisch: «Das Engagement der Plattformen ist unterschiedlich. Dies stellen die Kriminellen auch fest und nutzen dies aus.» Eine Registrierungspflicht beispielsweise schrecke Kriminelle nicht ab. Selbst dann nicht, wenn eine zweistufige Authentifizierung eingesetzt werde. Bei Ricardo beispielsweise wird für die Registrierung ein Code per Post zugestellt.

Eine klare Meinung hat Sara Stalder, Geschäftsleiterin des Konsumentenschutzes: «Betreiber von Plattformen, die nicht bereits selber undurchsichtig sind, tun wenig oder gar nichts, um dubiose Personen fernzuhalten.» Ein Dorn im Auge sind ihr die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), in denen festgehalten ist, dass die Nutzung auf eigenes Risiko erfolgt«. In den AGB von Tutti wird beispielsweise sämtliche Haftung wegbedungen und die Verantwortung auf die Nutzer überwälzt.» Sie sagt weiter:

«Ob solche einseitigen AGB rechtens sind, ist zu bezweifeln.»

Es läge in den Händen der Konsumenten-Organisationen, gegen solche Regelungen vorzugehen. Geklagt hat allerdings noch keine der vier Organisationen in der Schweiz. Sara Stalder begründet dies einerseits mit dem knappen Budget. Jenes des Konsumentenschutzes umfasst rund 2 Millionen Franken. Das reiche nicht aus für Klagen. Und dann ist da noch die Sorge vor einer Niederlage. «Ein negatives Ergebnis würde den heutigen Zustand zementieren. Das wollen wir nicht riskieren, denn die Gerichte agieren oftmals anbieterfreundlich», sagt Stalder. Ihre Organisation beschreitet deshalb den langwierigen Weg, in Gesprächen mit den Plattformbetreibern nutzerfreundlichere AGBs auszuhandeln.

Bis ein Ergebnis vorliegt, dürften Nutzer noch reihenweise auf Kriminelle hereinfallen. Die Polizei rät, ein gesundes Misstrauen walten zu lassen – und bei einem Betrug Anzeige zu erstatten.

Wer auf Kleinanzeigen-Plattformen nach Produkten sucht, sollte dies immer mit einer Portion Skepsis tun. Denn dort tummeln sich auch Betrüger. Die Luzerner Polizei gibt Tipps, wie man diese erkennt:

Zu günstige Preise: Generell ist bei tiefen Preisen Vorsicht geboten.

Sprache: Oftmals sind viele Übersetzungsfehler wie Rechtschreib- und Grammatikfehler enthalten.

Kauf: In vielen Fällen ist nur Vorauszahlung möglich. Vorsicht ist auch bei ungewöhnlichen Zahlungsmethoden wie Western Union oder MoneyGram geboten.

Zahlung: Keine Anzahlungen leisten und wenn möglich Geld und Ware persönlich übergeben.

Adresse: Käufer oder Verkäufer geben eine Adresse im Ausland an.

Dokumente: Möglichst wenige persönliche Informationen veröffentlichen. Nie Kopien von Ausweisen, Belegen oder gar Kreditkarten verschicken.

Beim Nationalen Zentrum für Cybersicherheit heisst es: Die Betreiber von Onlineshops sollten «möglichst alle Vorkehrungen treffen, um ihren Kunden mehr Sicherheit zu geben, dass es sich um ein vertrauenswürdiges Unternehmen handelt». Dazu gehörten das Aufschalten von Impressum, Geschäftsbedingungen oder Kontaktangaben für Kunden. Zudem sollten die Betreiber auch sich selber schützen, indem sie die Kreditwürdigkeit der Kunden überprüfen lassen oder bei Neukunden die Zahlung auf Rechnung nicht anbieten.