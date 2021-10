Luzern sucht als erster Kanton einen Cyber-Koordinator

Internetkriminalität Als erster Kanton: Luzern stellt Koordinationsperson für Cyber-Angelegenheiten ein Die Internetsicherheit wird wichtiger, aber auch komplexer. Luzern hat deshalb die Stelle einer Cyber-Koordinatorin oder eines -Koordinators ausgeschrieben. Damit folgt der Kanton als Erster den Empfehlungen des Sicherheitsverbundes Schweiz. Das Profil ist anspruchsvoll. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 20.10.2021, 05.00 Uhr

Immer häufiger verschaffen sich Kriminelle Zugriff auf private Rechner und Firmenserver. Prävention und Bekämpfung werden im Kanton Luzern bald koordiniert. Christian Beutler/Keystone

Bei einer Baufirma wird der Zugriff auf die Daten gesperrt – der Betrieb kann erst nach einer Lösegeldzahlung wieder hochgefahren werden. Wenige Tage später meldet ein Spital einen versuchten Angriff auf das Patientenportal, während eine kantonale Stelle sich gegen Trojaner zur Wehr setzt. Das sind fiktive Beispiele, die aber mit steigender Wahrscheinlichkeit eintreten können. Im Idealfall erfahren alle betroffenen Betriebe von den Angriffen anderer und können daraus Lehren ziehen. Doch von diesem Idealfall ist man in der Schweiz noch weit entfernt.

Der Sicherheitsverbund Schweiz, in dem unter anderem die Polizei- und Sicherheitsvorsteherinnen und -vorsteher des Bundes und der Kantone vertreten sind, hat darum in einer nationalen Strategie die Empfehlung abgegeben, dass die Kantone jeweils die Stelle eines Cyber-Koordinators oder einer Cyber-Koordinatorin schaffen. Genau nach so einer Person sucht der Kanton Luzern nun seit Montag. Gemäss Bund ist es der erste Kanton, welcher die Empfehlung des Sicherheitsverbundes umsetzt.

Im Austausch mit kantonalen und externen Stellen

Die Aufgaben sind laut dem auf den gängigen Portalen aufgeschalteten Inserat vielseitig: Die Fachperson muss den Bereich aufbauen und zwischen «Technik, Wirtschaft und Politik kompetent und zielgruppengerecht» agieren. Sie soll unter anderem für den Kanton die Entwicklungen im Cyber-Umfeld analysieren und allenfalls umsetzen, sich mit regionalen, kantonalen und nationalen Gremien austauschen und bei einem Cyber-Vorfall zusammen mit dem kantonalen Führungsstab die notwendigen Massnahmen einleiten.

Edgar Huwiler, Organisations- und Informatikbeauftragter beim Kanton Luzern. PD

Edgar Huwiler, Organisations- und Informatikbeauftragter im kantonalen Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD), sagt auf Anfrage: «In der ersten Phase steht der Aufbau der Stelle im Vordergrund.» Dafür müsse die neue Fachperson verschiedene Stellen ins Boot holen: interne Informatik, Cyber-Koordinatoren des Bundes, Gemeinden, Cybercrime-Spezialisten von Staatsanwaltschaft und Luzerner Polizei, Vertreter aus der Privatwirtschaft, Betreiberinnen von kritischen Infrastrukturen oder auch Fachleute aus Lehre und Forschung. Huwiler sagt:

«Es wird sich im Laufe des Aufbaus zeigen, welche Stellen und Organisationen in diesem Netzwerk welche Rollen und Bedeutung erhalten. Das ist ein sehr spannender, aber auch anspruchsvoller Prozess.»

Aufbauphase dauert bis zu zwei Jahre

Die gesuchte Person wird laut Huwiler in einer ersten Phase neben der eher nach aussen gerichteten Cyber-Koordination Luzern auch die Informations- und IT-Sicherheitsverantwortung beim JSD übernehmen. Nach einer Aufbauphase von 18 bis 24 Monaten werde die Vollzeitstelle auf Umfang, Ressourcen und Unterstellung überprüft. Je nach Notwendigkeit und Budget nehme das Departement Anpassungen vor. Die Fachperson werde zu Beginn Edgar Huwiler unterstellt sein. Dereinst sollen auch Luzerner Unternehmen und Betroffene, die im Kanton Luzern wohnhaft sind, bei relevanten Anfragen auf die neue Stelle zugehen können.

Das alles bringt hohe Anforderungen mit sich: Neben einem Tertiärabschluss und fundierten Kompetenzen in Cyber-Security, Digitalisierung und IT-Sicherheit muss die künftige Fachperson ausgewiesene Erfolge in der Gestaltung und Umsetzung von neuen Aufgaben, ein gewinnendes Auftreten und «sehr gute kommunikative Fähigkeiten» mitbringen. Arbeitsbeginn wäre per sofort oder nach Vereinbarung. Das JSD hat ab 2022 sein Budget, unter anderem für den Cyber-Bereich, um 115'000 Franken erhöht. Laut Huwiler können sich auch interne Interessenten oder solche aus dem Ausland melden.