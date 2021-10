Gassenarbeit Luzern: Valentin Beck ist neuer Seelsorger

Interview «Armut, Sucht und auch der Tod sind ständige Begleiter» – der neue Seelsorger der Gassenarbeit über seine Berufung Der Ruswiler Valentin Beck ist der neue Seelsorger beim Verein Kirchliche Gassenarbeit Luzern. Er erzählt von der Situation der sucht- und armutsbetroffenen Menschen während Corona, «natürlichem» Glauben und weshalb er Beerdigungen gegenüber Hochzeiten bevorzugt. Zéline Odermatt Jetzt kommentieren 12.10.2021, 16.25 Uhr

Herr Beck, Sie sind auch Bundespräses von Jungwacht und Blauring. Wer ist einfacher zu erreichen, die Jugend oder die Menschen von der Gasse?

Valentin Beck: Die Jugendlichen sind schwieriger zu erreichen, wenn es um Glaubens- oder existenzielle Themen geht. Das ist in der Gassenküche schneller auf dem Tisch. Dort sind Armut, Sucht und auch der Tod ständige Begleiter.

Valentin Beck im Café Parterre. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 6. Oktober 2021)

Was macht ein Seelsorger der Gassenarbeit eigentlich?

Ich bin zum Zuhören da, habe aber kein Therapeutenziel und bin auch nicht ans Sozialamt geknüpft, obwohl ich mit den verschiedenen Stellen zusammenarbeite. Ich gehe mit den Menschen spazieren, treffe sie im Restaurant oder in der Gassenküche an. Heute Nachmittag bin ich beispielsweise bei einer Feuerstelle verabredet, wo ich von jemandem eine Geschichte für die «Gasseziitig» aufnehmen werde. Neben diesen Orten bin ich auch im Gefängnis Grosshof, im Spital oder der Psychiatrie tätig. Auf der Gasse selbst bin ich weniger unterwegs, manchmal treffe ich jedoch jemanden spontan an, dann laufe ich natürlich nicht davon.

Kirchliche Gassenarbeit Der Verein Kirchliche Gassenarbeit Luzern unterstützt mit seinen 50 Mitarbeitenden über 700 sucht- und armutsbetroffene Menschen in den Betrieben Gassechuchi – Kontakt- und Anlaufstelle, Schalter 20, Paradiesgässli, aufsuchende Sozialarbeit und Seelsorge. Ebenso sind die «Gasseziitig» und das Catering Mundwerk Angebote der Gassenarbeit.

Wie war das erste halbe Jahr im neuen Job?

Intensiv. In dieser Zeit gab es mehr als zehn Todesfälle, teils von Menschen, die ich nicht oder nur kurz gekannt hatte. Für jeden Menschen halten wir eine Gedenkfeier in der Gassenküche. Dabei versuche ich, die würdevollen Momente in ihrem Leben, ihren Charakter aufleben zu lassen. Dabei ist diese Feier vor allem auch für die Anwesenden wichtig, um über die eigene Existenz nachzudenken.

Wie kann man sich so eine Feier vorstellen?

Im Gegensatz zur Beerdigung in der Kirche ist der Anlass offen organisiert, die Leute kommen und gehen. Einige, um zu rauchen, andere öffnen ein Bier. Es werden Kerzen angezündet, oft auch spontan einige Worte gesagt. Ich versuche dann bewusst auch die schwierigen Seiten des Lebens anzusprechen, die Sucht zu thematisieren. Diese soll aber nicht im Fokus stehen. Dann führe ich teils auch Beerdigungen im Friedental durch, dort geht es auch um die Begleitung der Angehörigen. Viele Klienten der Gassenküche haben ein schwieriges Verhältnis zur Familie, einige haben lange keinen Kontakt gehabt. Hier steht das Thema Versöhnung im Vordergrund.

Wie gehen Sie mit schwierigen Situationen um?

Ich muss mich einfühlen können, aber doch eine innerste Schutzschicht behalten. Natürlich hilft auch eine gewisse Ritualroutine bei Abdankungen. Beerdigungen bevorzuge ich gegenüber Hochzeiten, weil sie direkter und ehrlicher sind. Man kommt auf die Existenz zu sprechen und es schweisst zusammen.

Zur Person Valentin Beck, Seelsorger Der 37-Jährige ist in Ruswil aufgewachsen und hat die Kantonsschule in Willisau besucht. Nach einem Aufenthalt in Südafrika studierte er Theologie in Fribourg und Berlin. Neben seiner Tätigkeit als Seelsorger beim Verein Kirchliche Gassenarbeit Luzern arbeitet er seit sieben Jahren in der Bundesleitung der Jubla mit Sitz in Luzern. Ende Jahr gibt er diese Stelle auf und wechselt zur Stadtluzerner Pfarrei St.Paul.

Was haben Sie Neues über sich gelernt?

Ich habe in den letzten Monaten gelernt, mich abzugrenzen, wenn jemand zu vereinnahmend ist. Ich muss auf alle Menschen, die in der Gassenküche sind, zugehen können, auch die ruhigeren.

Muss man selbst Schicksalsschläge erlebt haben, um sich besser einfühlen zu können?

Es kann helfen, aber meine Erfahrungen sind dann doch weit weg von denjenigen der Armutsbetroffenen oder Süchtigen. Das sage ich den Menschen auch. Wichtiger ist es, in solchen Momenten neugierig und staunend zu bleiben. Als mein Vater mit 59 Jahren an Krebs verstorben ist, hat Humor bei der Verarbeitung sehr geholfen, es war befreiend, wieder andere Gefühle zulassen zu können.

Wie erleben die Menschen von der Gasse die Pandemie?

Es war schwieriger für sie, Geld zu erhalten, weil weniger Menschen unterwegs waren. Leider gab es unter den Todesfällen, die ich erwähnt hatte, auch Suizide. Auch für die Menschen von der Gasse waren die eingeschränkten Kontakte natürlich eine psychische Belastung. Dann gab es auch diejenigen, die weg waren von der Sucht und durch eine Scheidung oder den Jobverlust wieder auf der Gasse gelandet sind. Es ist ein schmaler Grat.

Und längerfristig gesehen?

Ein Wirtschaftseinbruch wird Leute auf die Gasse treiben, soziale Dienstleistungen werden weniger unterstützt. Es gab aber auch Positives in dieser Zeit. So hat der Kanton den Gassenküche-Klienten übergangsweise das Essen bezahlt. Das wurde sehr geschätzt.

Wenn man heute durch die Stadt läuft, sind im Gegensatz zu den 90ern wenig offen konsumierende Menschen zu sehen. Wie sehen Sie diese Entwicklung?

Einerseits finde ich das Verschwinden der offenen Drogenszene gut, wir bieten einen sicheren Raum für die Menschen. Andererseits meinen dadurch viele, dass es kein Problem mehr gibt. Aus den Augen, aus dem Sinn. Deshalb habe ich es gerne, wenn soziale Blasen platzen und Welten sich vermischen. Das wünsche ich mir auch für unsere Gesellschaft. Es sind einige Projekte geplant, die die «Menschen von der Gasse» mit den «Menschen von der Strasse» wieder in Berührung bringen sollen.

Sie wohnen jetzt in der Stadt, sind aber ursprünglich aus Ruswil. Auch zwei Welten?

Ja, das merkt man schon, obwohl diese zwei Welten nur eine 20-minütige Busfahrt entfernt sind. Ich bin immer wieder zurückgekehrt, spiele auch jetzt noch im dortigen Unihockeyverein. Aber es hat mich früh weggezogen. Zunächst an die Kanti Willisau, dann nach Südafrika. Die Zeit in Afrika gab den Anstoss fürs Theologiestudium, denn dort läuft einiges noch so, wie es vor 80 Jahren in der Schweiz gelaufen ist. Die Gesundheit und Bildung wird von der Kirche organisiert. Auch hat mich beeindruckt, wie die Leute einen natürlichen Glauben haben, der in ihrem Alltag verankert ist. Es gibt lebendige Gottesdienste mit allen Generationen.

Heisst das, die katholische Kirche soll zurück in die Vergangenheit?

Nein – im Gegenteil. Es braucht Reformen und eine Demokratisierung der Kirche. Umso länger wir mit der Gleichberechtigung von beispielsweise Frauen warten, desto mehr müssen wir uns schämen. Die Machtstrukturen, die Kindesmissbrauch fördern, müssen zerstört werden. Es braucht eine ernsthafte Mitsprache der Menschen, nur so kann man wieder mehr Menschen und auch Jugendliche für den Glauben gewinnen. Der Hauptfokus der Kirche sollte auf den «Zurückgelassenen» liegen, denjenigen, die unsere Hilfe benötigen, egal in welcher Form.