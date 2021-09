Interview Wenn aus Herr Stadelmann«de Fläschesepp» wird: Seine Sammlung zählt 40'000 Flaschen Sepp Stadelmann (56) ist Religionslehrer und Konservator des Flaschenmuseums in Willisau. Ein Rundgang durchs Museum. Roger Rüegger 26.09.2021, 16.20 Uhr

Sepp Stadelmann präsentiert die Flasche ohne Deckel, die er einem Nordafrikaner abgekauft hat. Bild: Pius Amrein (Willisau, 17. September 2021)

Bis unters Dach sind in der ehemaligen Käserei Flaschen ausgestellt. Grosse stehen am Boden, im Eingangsbereich hängen Hunderte an der Decke. Wir haben uns von «Fläschesepp» durch das Museum führen und danach Kaffee und Geschichten auftischen lassen.

Die Redewendung «Er ist bekannt wie ein bunter Hund» ist nicht sehr originell. Aber Sie lassen mir keine Wahl.

Sepp Stadelmann: Ja, die farbige Haarlocke ist mein Markenzeichen. Sie ist wie ein Synonym für einen Komiker, einen schrägen Vogel oder für einen, der anders denkt als die Masse.

Welcher sind Sie?

Ich bin alleinerziehender Hausmann, schräg und das ganze Jahr Fasnächtler. Nicht, dass ich immer kostümiert wäre, aber ich nehme nie ein Blatt vor den Mund, wenn ich jemandem etwas sagen will.

Dicht an dicht aufgereihte Flaschen. Bild: Pius Amrein (Willisau. 17 September 2021)

Verschieden farbige Socken mit Birkenpneus sind kein Kostüm?

Die Socken dürfen nicht dieselbe Farbe haben. Ich nehme manchmal gezielt zwei Farben aus meiner Haarfarben-Palette, aber nie zwei gleichfarbene.

Können Sie sich als Ganzjahresfasnächtler am Schmutzigen Donnerstag noch steigern?

Fasnacht bietet ja eben die Möglichkeit, den Leuten etwas vorzuhalten, ohne dafür bestraft zu werden. Einmal hatte ich am Sprüchliabend eine Werbetafel der inzwischen verstorbenen Frau Schwegler von der Bäckerei als Sujet. Dazu erzählte ich, die Frau sei schwanger, höchst schwanger. Die Leute wunderten sich ob Flaschensepps schauriger Geschichte.

Dafür hatten Sie einen Grund?

Frau Schwegler fiel auf. Sie hatte immer hundert Tafeln auf dem Trottoir. Man konnte kaum vorbeischreiten. Sie schrieb viel auf die Tafeln, «öbbe mau» mit Schreibfehler. Ich konnte nicht anders und machte aus dem «Wähentag» an der Fasnacht den «Wehentag».

Nahm Ihnen das Frau Schwegler übel?

Nie. Sie war wie ich und sagte direkt, was Sache ist. Wir kamen gut miteinander aus, vielleicht war es Hassliebe. Einmal sagte sie, ich bräuchte nicht mehr in den Laden zu kommen. Eine Woche später fragte sie: Fläschesepp, wenn chonsch weder?

Wen haben Sie für den nächsten Sprüchliabend im Visier?

Es ist noch lange nicht so weit. Einige Guuggenmusigen sind jetzt schon am Proben, ich frage mich, was die bis zur Fasnacht noch alles machen wollen. Die spinnen, schreiben Sie das ruhig auf, aber in Klammern.

Sie spielen doch auch?

Ja. Trompete bei den Napfrugger Willisau. Eigentlich hätte ich keine Zeit dafür, aber weil wir die Kostüme selber machen und nur fünfmal proben, passt das.

Wir haben uns noch nie gesehen, und Sie stellten sich mir sofort als «Fläschesepp» vor?

Die meisten nennen mich so. Im Museum und im Städtli auch die Kinder, die ich in Religion unterrichte. In der Schule jedoch, ein Schulhaus befindet sich vis-à-vis vom Flaschenmuseum, heisse ich Herr Stadelmann. Ich erklärte den Schülern, dass ich im Unterricht nicht «Fläschesepp» sei, sondern Lehrer. Sie seien nämlich Schüler und keine Flaschen.

Das haben die angenommen?

Das begreifen auch Erstklässler. Sie warten jetzt, bis ich die Strasse überquert habe, und rufen dann: Sali Fläschesepp.

Religionslehrer wurden Sie spät. Warum?

Ich war stellvertretender Produktionsleiter und Mädchen für alles für die Herstellung von Willisauer Ringli. Das gefiel mir sehr gut, ich liebe Herausforderungen. Doch in diesem Job war ich nicht flexibel für Museumsführungen. Über hundert sind es im Jahr. Oftmals kam ich mir vor wie die Fabrikarbeiter bei HD-Soldat Läppli: «Si ghöme am sächsi ond göhnd am zwei …» Mit 52 sagte ich: «Fertig.» Ich machte eine Kehrtwende und liess mich in Luzern zum Religionslehrer ausbilden. Ich habe sie in nur drei Jahren mit Prüfung abgeschlossen. In meinem Alter hat man keine Zeit, länger die Schulbank zu drücken. So bereite ich nun Schülerinnen und Schüler auf die Erstkommunion vor und feiere Gottesdienste.

Ist Ihnen der Glaube wichtig?

Ich vertraue darauf, dass jemand ein Auge auf mich hat. Ich spüre die Kraft, die mich im Glauben stärkt.

Vom Beruf zum Hobby: 40'000 Flaschen beinhaltet Ihre Sammlung. Gibt es zu jeder eine Geschichte?

Gibt es, ich kenne einfach nicht alle. Erzählen tue ich sie trotzdem. Ob sie stimmen, hat auch etwas mit Glauben zu tun.

Eine Auswahl aus 40'000 Flaschen des Flaschenmuseums. Bild: Pius Amrein (Willisau, 17. September 2021)

Bitte!

Auf einem Flohmarkt in Basel traf ich 2011 einen jungen Mann aus Marokko, der eine Grand-Marnier-Flasche mit Kupfer verkleidet hatte. Das ist ein nordafrikanisches Handwerk. Ich kaufte die Flasche, ihr fehlte aber der Deckel. Diesen bewahrte der Mann in einem Tupperware-Gefäss auf. Damals konnte er ihn jedoch nicht finden. Ich gab ihm eine Visitenkarte, damit er mich kontaktieren kann, falls er fündig werden sollte.

Er ward nie mehr gesehen?

Den Deckel hatte ich vergessen. Bis vor etwa einem Jahr ein E-Mail einging: «Lieber Fläschesepp, ich habe den Verschluss gefunden. Gibt es das Flaschenmuseum noch?» Die Nachricht erreichte mich zu einer Zeit, in der ich sehr beschäftigt war. Ich antwortete erst drei Tage später. Aber ich freute mich über die Aufrichtigkeit des Mannes.

Die Flasche hat aber keinen Verschluss!

Genau. Der Marokkaner schrieb zurück, ich sei zu spät. Er habe den Deckel am Vortag meiner Antwort weggeworfen ...! Da findet der Typ nach zehn Jahren den Deckel, meldet sich, und wenn man nicht sofort reagiert, schmeisst er ihn weg. Das ist doch …

Glatte Cheib, aber Topgeschichte.

Super. Ich weiss nicht, ob er noch an Flohmärkte geht. Wahrscheinlich will er jetzt das Tupperware-Geschirr verkaufen.