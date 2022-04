Interview «Beim Bergsteigen gibt es nicht richtig oder falsch, nur möglich oder unmöglich» Der im Südtirol geborene Reinhold Messner (77) macht im Zuge einer Vortragstour durch die Schweiz Halt im KKL Luzern. Im Fokus steht der Nanga Parbat, sein persönlicher Schicksalsberg, auf dem sein Bruder bei einer gemeinsamen Expedition ums Leben gekommen ist. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 10.04.2022, 11.58 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Folgen Sie dem Ruf des Berges noch?

Der Berg ruft bei mir nicht. Wenn, dann umgekehrt. Der Berg ist ja absichtslos, er steht nur da. Aber ja, Alpinismus ist Teil meines Lebens.

Wie hoch gehen Sie hinaus?

Ich besteige keine senkrechten Wände. Auch bewältige ich keine grossen Höhen mehr, obwohl ich noch könnte. Ich gehe auf den Berg, wobei es heute ein Ins-Gebirge-Hineingehen ist. Mich interessiert, wie der Mensch in den Alpen lebt, wie die Kulturlandschaft entstanden ist. Deshalb war Ötzi so wichtig für mich.

Was ist heute Ihre Herausforderung?

Ich empfinde eine Art Verantwortung, auf dass der traditionelle Alpinismus nicht untergeht. Darunter verstehe ich das, was in 200 Jahren entstanden ist, seit der Mensch in die Berge geht und was er gefunden und als Herausforderung angenommen hat: Etwa an grossen Bergen neue Routen zu finden. Früher hat er es vernünftigerweise nicht getan, weil er andere Sorgen hatte. Dann ging es los. Die Situation hat sich mit den Jahren permanent verändert.

Reinhold Messner interessiert sich für die Beziehung der Menschen zum Berg. Alpinismus hat für ihn auch eine gesellschaftliche Dimension. Bild: Getty Images (Italien, 15. Juli 2020)

Bis hin zum kommerziellen Massentourismus, der sich etwa am Everest entwickelt hat. Ist es möglich, mit Geld ein Abenteuer zu kaufen oder braucht es dazu mehr?

Was am Everest passiert, hat nichts mit Alpinismus zu tun. Es ist im Grunde kein Abenteuer, weil diesen Leuten der Grossteil der Verantwortung abgenommen wird. Es ist etwas völlig anderes, eine Passage zum Gipfel zu kaufen, als eine Reise selber zu organisieren. Die Bergtouristen lassen sich etwas Unmögliches durch andere möglich machen. Sie konsumieren ein Erlebnis. 99,9 Prozent dieser Leute würden in Eigenregie keine 200 Meter weit kommen.

Wie stehen Sie zu dieser Entwicklung?

Ich beobachte sie. Alles ist legitim. Beim Bergsteigen gibt es nicht richtig oder falsch, nur möglich oder unmöglich.

Gehen wir darauf ein, was möglich ist. Die Eiger Nordwand haben Sie 1974 in rund zehn Stunden bewältigt. Ueli Steck schaffte sie Jahre später in knapp drei Stunden. Hatten Sie je den Drang, Ihre eigene Bestzeit zu unterbieten?

Das würde ich nicht mehr schaffen. Dabei muss man differenzieren. Ueli war alleine unterwegs und benutzte Eispickel. Wir waren eine Seilschaft und Eispickel in der heutigen Form kannte man damals nicht. Bei unserer Form des Kletterns benötigt man doppelt so viel Zeit als beim Alleingang. Ueli war schnell und verfügte über eine Bombenkondition. Hochwertiger Alpinismus.

Sie waren als Erster auf den Gipfeln aller 14 Achttausendern, haben als Erster den höchsten Berg der Welt ohne Flaschensauerstoff bestiegen und durchquerten die Antarktis zu Fuss. Was bedeuten Ihnen diese Leistungen?

Im Rückblick ist das nicht wichtig für mich. Es war einfach eine grossartige Zeit als junger Kletterer. Ich bewältigte viele Herausforderungen. Nachdem ich durch Erfrierungen an den Füssen gezwungen wurde umzustellen, suchte ich neue in den grossen Weiten und durchquerte auch Grönland zu Fuss. Es ist Teil meiner Biografie.

Sie halten heute im KKL in Luzern einen Vortrag zum Nanga Parbat, Ihrem Schicksalsberg, auf dem Ihr Bruder bei einer gemeinsamen Expedition ums Leben gekommen ist. Wie schwer fällt es, im Geiste diese Reise nochmals anzutreten?

Die Geschichte am Nanga Parbat beschäftigt mich immer noch. Ich stehe zu dem, was passiert ist – und bin selbstkritisch genug zu sagen: Was wir tun, ist gegenüber unseren Frauen und Kindern nicht zu verantworten. Aber wir tun, was wir tun. Dafür braucht es keine Rechtfertigung, auch nicht wenn Aussenstehende meinen, es sei verrückt. In meinen Vorträgen versuche ich, den Leuten den Alpinismus in einer verständlichen Form zu erzählen.

Reinhold Messner hält seit Jahren Vorträge, hier anlässlich des Gipfeltreffens des WFU Wirtschaftsforum Unterwalden. Bild: Boris Bürgisser (Stans, 14. September 2016)

Nach dem Tod Ihres Bruders wurden Sie kritisiert.

Nicht nur, mir wurde vorgeworfen, ich hätte ihn aus Ehrgeiz geopfert. Schlimme Vorwürfe. Wir leben in einer Zeit, in der sich Verschwörungen und Theorien dazu häufen, je mehr man sich dagegen stellt. Wobei ich das nicht mache. Ich erzähle die Geschichte, wie sie sich zugetragen hat. Andere können dazu keine Geschichte erzählen, weil sie nicht dabei waren. Sie können nur eine erfinden. Leider glauben viele Leute eher an Verschwörungstheorien als an Tatsachen, auch in der Politik. Das alles sind auch interessante Erfahrungen.

Wie gut kennen Sie die Berge in der Zentralschweiz?

Ich kenne mich hauptsächlich im Engadin und im Berner Oberland gut aus. Und natürlich am Matterhorn. Zur Anfangszeit waren vor allem gut ausgebildete und reiche Engländer in den Bergen unterwegs. Es ging darum, als Erster auf dem Gipfel zu stehen. Eroberungsalpinismus, eine grossartige Periode.

Am Matterhorn wurden Sie 1988 Opfer der Sendung «Verstehen Sie Spass». Auf dem Berg wurde ein Kiosk installiert und Art Furrer wollte Ihnen sogar eines Ihrer Bücher verkaufen. Sie waren empört, bis Kurt Felix den Spass auflöste.

Auch interessant. Wir sind damals auf Probleme eingegangen, ohne zu ahnen, dass sie dereinst Realität werden. Was am Everest heute passiert, ist zu viel des Guten.

Sie waren fünf Jahre im Europarat. Engagieren Sie sich noch politisch?

Seit ich kein Mandat mehr bekleide, habe ich mehr zu sagen als vorher. Wenn es Probleme gibt, setze ich mich ein, schreibe Briefe, treffe wichtige Entscheidungsträger.

Stichwort Klima, wie erleben Sie eine Veränderung als Alpinist?

Die Gletscher schmelzen seit Jahrzehnten, der Permafrost schwindet, die Vegetation geht nach oben. Die globale Erwärmung ist eine Tatsache und hat auch mit dem Verbrauch fossiler Brennstoffe zu tun. Aber umgekehrt müssen wir endlich einsehen, dass der Reichtum – von dem auch die jungen Leute von «Friday for Future» profitieren – auf 150 Jahre billige Energie zurückzuführen ist. Wir müssen handeln und Lösungen finden. Mit dem Begriff Klimawandel bin ich aber vorsichtig, den verursachen nicht wir alleine. Dieser kommt auch ohne die Menschheit. Die globale Erwärmung ist nur Teil des Klimawandels. Dieser ist komplex und hängt auch vom Sonnenstand und von der Stellung der Erdachse ab. Aber eines ist sicher: Wenn das gesamte Eis am Nordpol und von Grönland abgeschmolzen sein wird, kommt eine Kälteperiode. Das hat es immer wieder gegeben. Als Ötzi lebte, war es wärmer als heute.

Sie sagten einst: «Das Gefühl zu haben, dass ich bis ans Lebensende meine eigenen Nahrungsmittel produzieren kann, ist schöner, als auf der Bank Geld abzuholen und damit einzukaufen.» Sind Sie vom Abenteurer zum Gärtner geworden?

Nein, ich habe vor vielen Jahren Bauernhöfe erworben. Meine Pächter produzieren alles, was man zum Leben braucht. Über Früchte zu Wein, bis zum Holz und auch Fleisch. Die Pacht lasse ich mir in Naturalien auszahlen.

Tickets für Reinhold Messner im KKL unter: www.kkl-luzern.ch

Der Vortrag vom 10. April ist Ersatz für die verschobene Veranstaltung vom 1. März 2021. (Tickets behalten ihre Gültigkeit) Türöffnung 19 Uhr.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen