Interview Das hat der Professor des neuen Lehrstuhls für islamische Theologie in Luzern vor Erdal Toprakyaran ist seit August an der Universität Luzern tätig. Im Interview spricht über seine Aufgabe, das Verhältnis von Christentum und Islam, Missverständnisse und seinen persönlichen Glauben. Simon Greuter 29.12.2020, 05.00 Uhr

Wie ergänzt Ihr Lehrstuhl die in Luzern stark verankerte jüdisch-christliche Forschung?

Erdal Toprakyaran: Meine Aufgabe hier ist es, die islamische Theologie aufzubauen. Dies tun wir von Anfang an interreligiös. In der Hauptsache geht es darum, die Vielfalt innerhalb der islamischen Tradition zu betrachten, aber auch die Wechselwirkungen mit anderen Religionen und Kulturen. Die Voraussetzungen für den akademischen interreligiösen Dialog in Luzern sind sehr gut. Es gibt hier einerseits das Institut für Jüdisch-Christliche Forschung, andererseits das Ökumenische Institut. Auch in der hiesigen Religionswissenschaft ist der Islam ein zentraler Forschungsgegenstand. Gefehlt hat bisher eben noch die islamische Theologie – quasi die Innensicht der Religion.

Erdal Toprakyaran vor dem Universitätsgebäude in Luzern. Bild: Pius Amrein (4. Dezember 2020)

Wem steht die islamische Theologie näher – der christlichen oder der jüdischen?

Es gibt nicht «die» islamische Theologie oder «den» Islam an sich, sondern sehr viele unterschiedliche Richtungen. Aber im Grossen und Ganzen steht der Islam sowohl dem Christentum wie dem Judentum sehr nahe. Es gibt einfach sehr viele Gemeinsamkeiten. Das muss man allerdings sowohl Muslimen wie Nicht-Muslimen immer wieder ins Bewusstsein rufen. Denn leider gibt es Strömungen, die eher das betonen, was trennt, und nicht das, was verbindet. Dagegen gilt es anzukämpfen. Letzten Endes ist jede Theologie eine menschliche Konstruktion, auch wenn sie aus muslimischer Sicht aus einer göttlichen Offenbarung hervorgegangen ist. Daher braucht es ein Stück weit Kreativität, Reflexion und auch Mut, um eine islamische Theologie für das 21. Jahrhundert zu konzipieren.

Welchen Stellenwert hat Jesus im Islam?

Im Koran wird Jesus als Geist Gottes bezeichnet. Das ist eine Aussage, die in dieser Form nur über Jesus gemacht wird; er allein ist Geist Gottes. Viele Musliminnen und Muslime glauben, dass Jesus nicht gestorben, sondern bei Gott ist und eines Tages als Messias wiederkehren wird. In der islamischen Mystik gilt Jesus neben Mohammed als das grosse Vorbild. Auch in der islamischen Volksfrömmigkeit werden Jesus und Maria sehr verehrt. Viele muslimische Gastarbeiter, die nach Deutschland oder in die Schweiz kamen, waren zunächst sehr berührt von den Bildern von Jesus und Maria in den Kirchen. Mit der nach 9/11 einsetzenden Abgrenzung wurde diese Verehrung in streng religiösen Kreisen jedoch immer mehr verpönt. Trotzdem beobachte ich es heute noch, wie viele Musliminnen und Muslime gerade von der Leidensgeschichte Jesus sehr berührt sind.

In der Schweiz wird zurzeit über die öffentliche Anerkennung islamischer Gemeinschaften diskutiert – als Staatskirche mit transparenter Finanzierung und demokratischen Strukturen. Wie beurteilen Sie solche Pläne?

In Österreich ist der Islam seit langem eine anerkannte Staatsreligion mit ihren Rechten und Pflichten. Damit gibt es gute Erfahrungen. Die offizielle Anerkennung ist wichtig, aber sie ist keine Grundvoraussetzung für ein intaktes Gemeindeleben. Als Muslimin und Muslim kann man auch ohne offizielle Anerkennung glücklich und in Freiheit leben. Es hängt von der Akzeptanz durch die Bevölkerungsmehrheit ab.

Es gab Versuche mit Imam-Ausbildungen in der Schweiz. Doch das funktioniert nur mangelhaft – unter anderem, weil es nur wenige Interessenten gibt. Als wie realistisch erachten Sie die Perspektive eines «Schweizer Islam»?

Es braucht Geduld. Die Geschichte des Islams in Deutschland, Österreich oder der Schweiz ist natürlich auch verbunden mit der Migrationsgeschichte. Migrantinnen und Migranten haben ihre eigenen Vorstellungen mitgebracht, wie ein Imam oder ein Gemeindeleben zu sein hat. Das lässt sich nicht so schnell ändern. Die Ausbildung von Seelsorgenden sollte auf jeden Fall zusammen mit den Gemeinden angegangen werden, die aber oft finanziell nicht so stark sind.

In Kriens sorgte vor einigen Monaten ein Imam der Darassalam-Moschee für Aufsehen. Er soll gepredigt haben, dass man einer Ehefrau nötigenfalls leichte Schläge verpassen darf. Der Moscheeverein hat sich danach von diesem Imam distanziert. Wie sind Koranstellen, die als Aufforderung zu Gewalt verstanden werden können, auszulegen?

Zuerst einmal halte ich es für richtig, dass man Leuten, die nicht bereit sind, sich mit ihrer eigenen Religion differenziert und kritisch auseinanderzusetzen, nicht die Gelegenheit gibt, andere Leute zu indoktrinieren. Der Koran ist ein hochkomplexer Text. Auch im arabischen Original ist er nicht einfach zu verstehen. Jeder Vers lässt sich auf verschiedene Arten interpretieren. Entsprechend haben islamische Exegeten viele tausend Bände an exegetischen Werken geschrieben und kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Da diese Exegeten aber oft in sehr patriarchalen Gesellschaften sozialisiert wurden, haben viele von ihnen gewisse Stellen frauenfeindlich ausgelegt. Die Stelle mit dem Schlagen ist alles andere als eindeutig. Sie lässt sich auch als sich trennen übersetzen. Man muss diese Erzählungen sehr gut analysieren, und man muss das Arabische sehr gut verstehen. Von dem her warne ich vor Koranübersetzungen, in denen die Ambiguität, die im Korantext enthalten ist, völlig abhandenkommt.

Nach den Vorkommnissen neulich in Wien fordert Österreichs Kanzler Kurz einen Straftatbestand «Politischer Islam». Wie brauchbar ist dieser Begriff?

Die Kolleginnen und Kollegen in Österreich, die diesen Begriff verwenden, definieren den politischen Islam als einen Islam, der als politisches Herrschaftsinstrument missbraucht wird. Mit dieser Definition habe ich grundsätzlich kein Problem. Die Schwierigkeit besteht aber darin, dass die Unterscheidung nicht eindeutig ist. Es wäre schade, wenn sich der Eindruck verfestigen würde, Muslime sollten apolitisch sein. Natürlich sollen Muslime auch politisch sein, sich für die Umwelt, Menschenrechte usw. einsetzen. Ich persönlich finde das Wort «Islamismus» geeigneter. Das ist mittlerweile ein Begriff, mit dem sich Missverständnisse vermeiden lassen.

Wie ist Ihr persönlicher Zugang zum Glauben?

Mit meiner Religion habe ich mich immer wohlgefühlt. Von der Familientradition her bekam ich vor allem die spirituellen Seiten mit. Mit dem wissenschaftlichen Studium kam das differenzierte und kritische Denken hinzu. Zu sehen, wie vielfältig sich Musliminnen und Muslime schon vor 1000 Jahren mit dem Islam beschäftigt hatten, liess meine Faszination nur wachsen. Das schliesst auch eine Auseinandersetzung mit den Schattenseiten mit ein. Den Austausch mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Religionen und auch die Debatte mit areligiösen Weltanschauungen habe ich dabei stets als grosse Bereicherung empfunden.

Zur Person: Der 46-jährige Erdal Toprakyaran wurde per 1. August 2020 zum Professor für islamische Theologie an der Universität Luzern berufen. Er stammt aus Rheinland-Pfalz und studierte Islamwissenschaft sowie Ethnologie an der Universität Heidelberg, wo er auch promovierte.