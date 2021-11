Interview mit Edith Lang zum Thema Demenz im Kanton Luzern

Interview «Rund die Hälfte der Menschen mit Demenz hat keine Diagnose»: So packt Luzern die Volkskrankheit an Derzeit finden im Kanton Luzern wieder vermehrt Anlässe zum Thema Demenz statt. Das hat auch mit der Pandemie zu tun, sagt Edith Lang, Leiterin der Dienststelle Soziales und Gesellschaft. Susanne Balli Jetzt kommentieren 20.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Kanton Luzern leben gemäss Schätzungen von Alzheimer Schweiz rund 6700 Personen mit Demenz. Im Kanton Luzern finden aktuell an verschiedenen Orten Anlässe und Aktivitäten zum Thema Demenz statt (am Ende des Interviews). Diese dienen der Information und Sensibilisierung der Bevölkerung für das Thema Demenz sowie der Unterstützung von Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen.

Edith Lang, bis ins Jahr 2035 wird sich die Zahl an Demenzkranken im Kanton Luzern fast verdoppeln. Warum ist das so?

Das hat mit der Hochaltrigkeit unserer Gesellschaft zu tun, denn das grösste Risiko für eine Erkrankung stellt ein hohes Alter dar. Aufgrund der steigenden Lebenserwartung in unserer Gesellschaft ist somit in den kommenden Jahren mit einer deutlich wachsenden Zahl an Demenzkranken zu rechnen.

Edith Lang, Leiterin Dienststelle Soziales und Gesellschaft. Bild: PD

Wie kommt der Kanton Luzern zu dieser Zahl, respektive wie werden die demenzkranken Personen erfasst?

Die Zahl basiert auf Schätzungen von Alzheimer Schweiz. Sie berücksichtigt wissenschaftliche Erkenntnisse zur Demenz und allgemeine demografische Szenarien. In den Schätzungen sind auch jene Personen enthalten, die keine fachärztliche Diagnose haben. Dazu kommt die Tatsache, dass es bisher keine Medikamente gibt, die eine Demenz heilen können.

Dann gibt es also eine grosse Dunkelziffer bezüglich Demenzkranker?

Ja. Rund die Hälfte der Menschen mit Demenz hat keine fachärztliche Diagnose.

Warum ist das so?

Es dürften mehrere Faktoren eine Rolle spielen. So bleiben beispielsweise gewisse Varianten von Demenz oft lange unerkannt, da Hausärztinnen und Hausärzte die Person nur punktuell und nicht im Alltag erleben. Oder die demenzielle Erkrankung ist bereits so weit fortgeschritten, dass auf eine formelle Diagnose verzichtet wird. Auf der Patientenseite spielen Scham und Hemmungen eine wichtige Rolle. Ausreichende Kapazitäten in der Diagnostik sowie gute Kenntnisse der Krankheitsbilder in der Gesellschaft können somit die Dunkelziffer reduzieren.

Ziel der Demenzstrategie 2018–2028 ist es unter anderem, die verschiedenen Angebote für Menschen mit Demenz im Kanton Luzern zu vernetzen. Braucht es denn überhaupt eine solche Fülle von Angeboten, oder würde es nicht mehr Sinn machen, diese an einer Stelle zu bündeln?

Wir wollen die Angebote nicht an einer Stelle bündeln, sondern noch besser koordinieren und vernetzen. Menschen mit Demenz leben in unterschiedlichen Lebensrealitäten und benötigen in den verschiedenen Phasen der demenziellen Erkrankung unterschiedliche Unterstützung. Betroffene wollen und sollen soweit möglich auch mitentscheiden können.

Welcher Ansatz wird dabei verfolgt?

Der Ansatz, möglichst lange selbstbestimmt leben zu können. Neben Informations- und Entlastungsangeboten gibt es im Kanton Luzern hierzu neu auch die zugehende Beratung. Dabei werden Demenzerkrankte und ihre Angehörigen nach der Diagnose durch eine Fachperson kontaktiert und begleitet, sofern sie das wünschen.

Und wozu dient diese zugehende Beratung?

Häufig dauert es lange bis zur korrekten Diagnose. Viele Erkrankte und ihre Angehörigen sind danach auf sich allein gestellt, was einen verschlechterten Krankheitsverlauf zur Folge hat. Eine fachliche und krankheitsspezifische Begleitung in Form der zugehenden Beratung fördert eine hohe Lebensqualität für die Demenzbetroffenen und die betreuenden Angehörigen. Es wird geschaut, was die Demenzerkrankten und ihr Umfeld brauchen, um mit der Krankheit einen guten Umgang zu finden und damit die erkrankte Person möglichst lange selbstbestimmt zu Hause leben kann.

Gibt es im Kanton Luzern genügend Langzeitplätze für Demenzkranke oder braucht es künftig mehr?

Neben dem integrativen Angebot, wo Demenzkranke gemeinsam mit Personen betreut werden, die nicht an Demenz erkrankten, gibt es separative Settings, zum Beispiel spezielle Abteilungen in Pflegeheimen oder spezialisierte Institutionen. So wird auch den Bedürfnissen von jüngeren Menschen mit Demenz Rechnung getragen. Die Angebote der Langzeitpflege wurden in der letzten Zeit auch punktuell ergänzt.

Gemäss Demenzstrategie soll die Bevölkerung besser über Demenzerkrankungen informiert sein. Ist dies der Grund, warum derzeit verschiedenste Anlässe zum Thema stattfinden?

Es spielen mehrere Faktoren mit, warum dies aktuell zum Thema gemacht wird. Einerseits gibt es die Demenzstrategie des Bundes, an der wir uns orientieren. Andererseits laden wir einmal im Jahr verschiedene Fachorganisationen und -personen zur Plattform Demenzstrategie ein. Dieser Anlass dient dazu, Wissen auf- und auszubauen, fachliche Akteurinnen und Akteure zu vernetzen und Aktivitäten zu koordinieren.

Hatte die Coronapandemie einen Einfluss auf die Angebote?

Durch die Pandemie waren die Angebote sicherlich reduziert oder fanden in anderer Form statt. Wir möchten aber die Bevölkerung darauf aufmerksam machen, dass es nach wie vor im Kanton Luzern gute und vielfältige Angebote gibt.

Und wie hat sich die Pandemie generell auf das Thema Demenz und den Umgang damit ausgewirkt?

Die Pandemie hat sich auf verschiedenen Ebenen ausgewirkt. Während die einen die wenigen Kontakte letztes Jahr als grosse Belastung wahrgenommen haben, ist bei anderen mehr Ruhe und Struktur in die Tagesabläufe eingekehrt, was ihre Lebensqualität förderte. Wie vieles andere ist auch das Thema Demenz in Zeiten der Pandemie für die Öffentlichkeit weniger sichtbar. Die temporär reduzierten Unterstützungs- und Entlastungsangebote verstärkten jedoch die Bedeutung der betreuenden Angehörigen. Gleichzeitig waren die Eintritte von zu Hause in ein Pflegeheim rückläufig.

Um die in der Demenzstrategie formulierten Ziele zu erreichen, braucht es genügend Fachkräfte, die für die Betreuung von Demenzkranken speziell ausgebildet sind. Wie schwierig ist es in der jetzigen Situation, dieses Ziel umzusetzen?

Es gibt derzeit eine höhere Fluktuation von Pflegekräften, auch aufgrund der Pandemie. Der Fachkräftemangel in der Pflege ist aber schon länger zu beobachten. Es braucht künftig mehr Interessierte, welche einen Pflegeberuf erlernen möchten, und genügend Ausbildungsplätze in der Langzeitpflege.

Aktivitäten zum Thema Demenz Unter anderem folgende Aktivitäten finden demnächst im Kanton Luzern statt: Café TrotzDem – Angebot von Alzheimer Luzern

9. Dezember, 14.30 bis 17 Uhr, «Melissa’s Kitchen», Luzern; 9. Dezember, 14 bis 16 Uhr, Alterszentrum Willisau, Restaurant Zopfmatt, Willisau; Dienstag, 23. November 2021, 14.30 bis 16.30 Uhr, Bistro & Bar Im Spitz, Hochdorf; Mittwoch, 24. November und 15. Dezember 2021, 14 bis 16.30 Uhr, Café Koller, Sursee. Weitere Infos zum Thema Demenz finden Sie hier.