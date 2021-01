Interview Der Luzerner Mr. Corona sagt: «Da, wo wir jetzt sind, möchten wir eigentlich nicht stehen» Vinzenz Graf ist Chef des kantonalen Führungsstabs. Im Interview nimmt er Stellung zur Kritik, die Behörden seien auf die zweite Welle ungenügend vorbereitet gewesen. Zudem sagt er, bis wann der Kanton Luzern durchgeimpft sein soll. Dominik Weingartner 08.01.2021, 05.00 Uhr

Wie ernst ist die Lage aktuell im Kanton Luzern?

Vinzenz Graf: Der Pandemieverlauf ist sehr beunruhigend. Das Ziel der Halbierung der Fälle ist noch weit weg. Hinzu kommt die Ungewissheit wegen der neuen Virusmutation mit der vermuteten höheren Ansteckungsrate.

Wurde die Virusmutation im Kanton Luzern schon nachgewiesen?

Nein.

Wie ist die Situation in den Spitälern?

Die Zahl der Hospitalisierten ist auf einem hohen Niveau, und der Trend änderte sich zuletzt nicht. Man muss klar sehen: Die Intensivstationen der Zentralschweizer Spitäler sind seit Wochen bis auf ein, zwei Betten vollständig belegt. Und dies, obwohl zahlreiche Operationen aufgeschoben werden, die nicht unmittelbar lebensrettend sind. Das Gesundheitssystem ist dauerhaft an der Grenze, es ist eine sehr angespannte Situation.

Wie läuft es mit den Impfungen?

Die Impfung ist eine grosse Herausforderung. Der Start mit den mobilen Impfteams in den Altersheimen war sehr gut. Sobald wir die nötigen Dosen haben, werden wir die Impfzentren in Betrieb nehmen.

Es gab Kritik, dass unklar sei, wie man an eine Impfung kommen kann. Hat der Kanton ungenügend kommuniziert?

Der Kommunikationslead beim Impfen liegt beim Bund. Gemäss seiner Strategie werden zuerst die besonders gefährdeten Personen geimpft. Es wurde immer gesagt, dass die breite Bevölkerung wird warten müssen. Aber die Erwartungen sind natürlich hoch.

Verstehen Sie die Ungeduld?

Selbstverständlich. Die Ungeduld hat auch etwas Positives, denn sie zeigt, dass sich die Leute impfen lassen wollen. Wir wollen bis Ende Sommer alle impfwilligen Luzernerinnen und Luzerner impfen.

Haben Sie im Sommer mit einem solchen Anstieg der Fälle gerechnet?

Ja, das sehen Sie auch daran, dass sich der Führungsstab nie aufgelöst hat, auch nicht im Sommer, als es eher ruhig war. Es wurde auch nicht nichts gemacht, wir haben Vorbereitungen getroffen. Es gibt in der zweiten Welle viel mehr Fälle, auf der anderen Seite sind wir aber auch viel besser vorbereitet.

Aber das Contact-Tracing hat sehr schnell überhaupt nicht mehr funktioniert, weil es personell unterbesetzt war.

Auch in diesem Bereich hat man sich vorbereitet. Aber man kann nicht im Sommer Dutzende Leute anstellen, die dann nichts machen. Leute auf Vorrat anstellen, das geht nicht. Zudem braucht es Zeit, Leute zu rekrutieren. Die Feedbacks, die wir jetzt erhalten, sind in der Regel sehr gut, das Contact-Tracing funktioniert. Aber das ist ein Bereich, den es vor der Pandemie nicht gab. Da kann man nicht erwarten, dass das auf Knopfdruck reibungslos läuft. Selbstverständlich muss man immer antizipieren, was passieren könnte. Aber solche Prognosen sind sehr schwierig, und man wird überrascht von der Heftigkeit und muss nachjustieren.

Von Experten gab es die Kritik, sie seien zu wenig gehört worden.

Im Kanton Luzern hat man sehr wohl auf Experten gehört. Wir haben sehr gute Leute aus den Spitälern in der Taskforce. Die Behörden wägen immer ab zwischen Expertenmeinung, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und weiteren Interessen. Es kommt hinzu, dass aus der Wissenschaft verschiedene Meinungen zu hören waren. Auch das muss man immer abwägen.

Ist der lockerere Weg der Schweiz aus Ihrer Sicht richtig?

Es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, eine solche Beurteilung vorzunehmen. Klar ist: Da, wo wir jetzt sind, möchten wir eigentlich nicht stehen. Aber das liegt nicht allein in der Hand von Experten oder Behörden.

In der Schweiz legt man viel Wert auf Eigenverantwortung. Haben die Luzerner diese wahrgenommen?

Ja, die Massnahmen sind grossmehrheitlich gut mitgetragen worden. Was die Gesellschaft seit Monaten durchmachen muss, gab es vorher noch nie. Jetzt sind Ermüdungserscheinungen spürbar, und man merkt, es geht doch noch länger, als man gedacht hat. Darum ist es wichtig, dass wir die Bevölkerung mitnehmen, damit die Massnahmen weiterhin mitgetragen werden.

Hätten Sie sich eine stärkere Führung durch den Bund gewünscht?

Das muss man differenziert betrachten. In unserem föderalen Staat haben die Kantone eine sehr hohe Bedeutung. Aber es gibt Punkte, bei denen kantonal unterschiedliche Lösungen wenig sinnvoll sind. Ein Beispiel sind die Skigebiete. Es ist für die Bevölkerung schwer nachvollziehbar, dass man in Andermatt Ski fahren durfte und in Sörenberg nicht. Oder noch früher Unterschiede bei der Schliessung der Läden und der Maskenpflicht. Es wäre für die Umsetzung leichter gewesen, wenn da einheitliche Lösungen möglich gewesen wären.

In anderen Beispielen hatten die Zentralschweizer Kantone eine gemeinsame Position. Wieso nicht bei den Skigebieten?

Grundsätzlich hat der Austausch mit den anderen Zentralschweizer Kantonen immer sehr gut funktioniert, sowohl auf Stufe Stab als auch auf Stufe Regierung. Wieso es bei den Skigebieten nicht geklappt hat, kann ich nicht beurteilen.

Hat Sie das geärgert?

Ja.

Also haben Sie sich geärgert über die anderen Zentralschweizer Kantone?

Nein, ich ärgere mich nicht über andere. Ich ärgere mich über unbefriedigende Tatsachen, also darüber, dass es nicht zu einer einheitlichen Beurteilung der Lage gekommen ist. Klar ist die Lage in allen Kantonen etwas unterschiedlich, aber sie ist in allen Kantonen etwa gleich kritisch. Wenn die Intensivbetten in den Spitälern voll sind, betrifft das alle.