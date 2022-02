Interview Er ist der «Mann des Friedens» und begleitet Paare in die konstruktive Scheidung Am morgigen 22.2.2022 suchen viele Leute in der Ehe ihr Glück. Falls das Zusammensein nicht klappt, hilft Manfred Schneeberger aus Luzern. Der 65-Jährige ist Mediator, Coach – und Scheidungsplaner. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 21.02.2022, 05.00 Uhr

Manfred Schneeberger in seinem Büro in Luzern. Bild: Pius Amrein (Luzern, 25. Januar 2022)

Sind Sie glücklich?

Manfred Schneeberger: Was verstehen Sie unter Glück?

Man könnte Glück mit Heirat gleichsetzen, aber angesichts Ihres Berufs hinkt der Vergleich wohl. Sind Sie vielleicht glücklich geschieden?

Geschieden ja. Das ist aber 24 Jahre her. Der Prozess war eher nicht glücklich.

Treten Sie mit Ihrer Erfahrung als geschiedene Person als Scheidungsplaner in Aktion?

Mein Vorname Manfred bedeutet «Mann des Friedens». Mir blieb daher gar nichts anderes übrig. Nein, im Ernst, es war klar meine eigene Erfahrung, die mich dazu bewegte, obwohl wir uns später wieder respektierten und ein gutes Verhältnis zueinander hatten.

Welche Lehren zogen Sie aus Ihrer Erfahrung beziehungsweise was würden Sie bei einer Scheidung heute anders machen als damals?

Ich wollte eine Mediation, meine Frau aber nicht. Danach sind zwei Anwälte aufeinander losgegangen. So etwas macht nur noch mehr kaputt.

Wenn sich zwei Leute trennen, liegt in der Regel schon vieles im Argen. Was kann der Scheidungsplaner hier bewegen, wenn der Zug bei den Paaren, die Sie aufsuchen, längst abgefahren ist?

Mein Ziel ist nicht, Ehen zu retten, sondern dass sich Paare friedvoll trennen und sich die Partner nicht noch mehr verletzen. Es tut mir manchmal weh, erleben zu müssen, wie manche Frauen und Männer in der Trennung miteinander umgehen. Da wird über Kleinigkeiten gestritten, bis ein Riesenkrach entsteht.

Zum Beispiel?

Man kann sich über alles ärgern, wenn man sich Mühe gibt. Etwa wenn ein Elternteil vergessen hat, den Kindern die Finken für die Schule einzupacken. Oder der Klassiker: Es werden alte Vorwürfe wieder hervorgeholt.

Bräuchte es da nicht eher einen Ringrichter als den Scheidungsplaner?

Eingreifen muss man bei solchen Situationen zum Teil schon. Ich interveniere und erinnere die Leute, dass mit einer Bilanz nichts mehr zu gewinnen ist. Für die Buchhaltung sei es zu spät, zeige ich jeweils auf. Natürlich gilt es auch, die Vergangenheit zu verarbeiten, aber wenn die Scheidung in Aussicht steht, müssen Frau und Mann vorwärtsschauen. Es geht darum, eine Lösung zu finden, die für beide richtig ist und dass man sich in zehn Jahren auch noch in die Augen schauen kann.

Ein Besuch bei Ihnen führt in jedem Fall zum Erfolg?

Bei weitem nicht. Es gibt Paare, die treffe ich nur zu einer Sitzung. Ich merke bereits beim Betreten des Raums, wenn sich zwei wirklich nichts mehr zu sagen haben und folglich nichts mehr zu machen ist. Ich erinnere mich an einen Mann, der sich von seiner Frau nur widerwillig dazu überreden liess, sie hierher zu begleiten. Sie erwähnte bei der Sitzung dreimal, dass sie sich scheiden lassen will. Er erwiderte jeweils nur, dass sie dummes Zeug daherrede. Bis ich ihn fragte, ob er die Worte seiner Frau denn verstanden habe. Erst dann wurde ihm bewusst, dass die Ehe am Ende ist.

Dann organisieren Sie die Scheidung ohne Emotionen als Rundumpaket?

Ich übernehme die Korrespondenz mit Behörden, Banken und Versicherungen, kann bei der Wohnsituation und beim Unterhalt der Kinder beratend beistehen. Manchmal ist es wichtig, dass die Klienten auch ihre Emotionen einfliessen lassen. Nur so kann eine gute Basis für eine konstruktive Scheidung erfolgen. Bei einem ersten Termin geht es jedoch nicht vordringlich ums Finanzielle.

Irgendwann geht es doch immer ums Geld. Sie kommen aus der Finanzbranche. Kommt eine Scheidung für ein Paar unter dem Strich billiger, wenn man vorab in den Scheidungsplaner investiert?

Das denke ich schon. Meine Kosten sind abhängig von der Komplexität der Fälle, diese bewegen sich zwischen 500 bis 2000 Franken. Ich arbeite auf Stundenbasis mit einem Honorar von 180 Franken pro Stunde. Die Gerichtskosten betragen im Schnitt 1800 Franken, wenn man Anwälte aufs Feld schickt, geht die Rechnung nicht mehr auf.

Würde es Sie auch glücklich machen, wenn Sie als Scheidungsplaner versagen und sich ein Paar nach einer Sitzung bei Ihnen neu zusammenfindet? Das würde vermutlich dann nicht mit 1800 Franken zu Buche schlagen.

Das ist so. Ein Paar im Konkubinat entschied sich nach einem Besuch bei mir tatsächlich, dass sie zusammenbleiben wollen. In dieser Beziehung herrschte Endzeitstimmung. Die Frau hatte aufgrund von Vorfällen das Vertrauen zu ihrem Partner verloren. Die beiden haben später geheiratet und mich sogar eingeladen. Das fand ich wirklich megacool. Und sie sind immer noch zusammen.

Die wollten nicht wirklich eine Trennung planen?

Sie waren sich ihrer Sache nicht sicher und suchten einen Mediator.

Widerspricht das nicht Ihrem Kerngeschäft?

Für mich ist Scheidungsplanung und Mediation untrennbar. Als Mediator vermittle ich zwischen den Parteien, so kann eine friedvolle Trennung möglich sein. Meine Unterstützung ist somit ganzheitlich.

Können Sie dem feierlichen Eheversprechen «bis dass der Tod euch scheidet» etwas abgewinnen?

Dieses Versprechen ist schon lange gestorben. Im 12. und 13. Jahrhundert passte das, als die Menschen 35 bis 40 Jahre alt wurden. Vielleicht hatte es auch noch im 18. Jahrhundert mit einer Lebenserwartung bis 55 Jahren Gültigkeit. Aber heute? Es ist eine grosse Herausforderung, 60 Jahre verheiratet zu sein.

Konnten Sie auch solchen routinierten Eheleuten bei der Scheidung helfen?

In einem Fall hat mich ein älteres Ehepaar engagiert, beide waren über 70. Sie waren 40 Jahre verheiratet, konnten aber nicht mehr zusammen leben. Es fand kein Gespräch mehr statt, ohne dass es zum Streit kam. Aber sie haben beide dieselben Interessen, die sie auch jetzt noch gemeinsam ausüben.

Demnach lassen sich auch viele ältere Paare scheiden?

Immer mehr, habe ich den Eindruck.

Wie reagieren fremde Leute privat, wenn Sie sich als Scheidungsplaner vorstellen?

Ganz verschieden. Wenn ich von einer der vielen Frauengruppen, die in Luzern Polterabend feiern, angesprochen werde, gebe ich der Braut jeweils meine Karte. Falls sie sich einmal scheiden lassen wolle.

Wenn das nur kein böses Omen ist. Apropos Aberglaube: Am 22.2.22, werden besonders viele Trauungen geschlossen. Vielleicht bringt das Datum Glück. Wobei, bei einer Scheidungsrate von 40 Prozent geht Ihnen die Arbeit in Zukunft wohl nicht aus?

Die 40 Prozent würde ich mit Vorsicht geniessen. Es leben viele Paare getrennt, die in der Scheidungsstatistik nicht aufgeführt werden. Ich mache keine Werbung und habe genug zu tun.

Wenn es so gut läuft, erlauben Sie mir die Frage: Was sollten Paare tun, damit sie den Scheidungsplaner nicht brauchen?

Wenn in einer Beziehung der Mann und die Frau akzeptieren, dass sie verschieden sind und aufeinander eingehen, ist dies ein grosser Schritt in Richtung Frieden.

