Das andere Interview Surfer hat sich seinen Traum mit einem Karibik-Dörfchen am Sempachersee erfüllt Das Windsurfen ist die Mutter aller Trendsportarten. Thomi Jäger (64) hat am Sempachersee vor 45 Jahren eine Surfschule und später das Caribbean Village eröffnet. Der Surfboom hat zwar nachgelassen, aber in Nottwil ticken die Uhren etwas anders. Roger Rüegger 06.06.2021, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Surflehrer Thomi Jäger mit Arbeitsgerät im Caribbean Village.





Bild: Eveline Beerkircher (Nottwil, 31. Mai 2021)

Sie stehen seit 1976 auf dem Surfbrett. Hat sich am Sempachersee noch nicht herumgesprochen, dass Windsurfen nicht mehr populär ist?

Thomi Jäger: Der Boom hat nachgelassen, das ist richtig. Bei uns ist die Nachfrage nach Surfunterricht aber aktuell sehr gross. Viele Leute haben das Bedürfnis, aus dem Homeoffice auszubrechen und draussen auf dem Wasser etwas zu unternehmen. Unsere Surfschule ist dafür neben dem Bahnhof ideal gelegen.

Mein geistiges Auge sieht den Surfer eher am Steuer eines VW-Büssli, der sein Brett auf dem Dach mitführt, als einen, der sein Material übers Perron trägt.

Es sind nicht die Gäste mit eigenen Brettern, die ich hier skizziere. In diesem Jahr haben sich im Caribbean Village viele Schulen angemeldet. Weil die Sportwochen ausfallen, haben sich zahlreiche Klassen entschieden, den Sporttag bei uns durchzuführen. Neben dem Windsurfen können sie bei uns auch Stand-up-Paddels mieten und die Beachvolleyball-Anlage benutzen.

Die farbigen Gebäude vermitteln karibische Ferienidylle. Sie haben vor 45 Jahren eine Surfschule aufgebaut. Warum haben Sie Ihren Traum nicht in der Karibik realisiert?

Ich weiss nicht, ob ich das gekonnt hätte. Für einen Moment existierte tatsächlich der Gedanke, eine Surfschule an einem Strand am Meer zu eröffnen, vielleicht auf Teneriffa. Das Zusammenspiel mit den Behörden ist in vielen fremden Ländern jedoch sehr mühsam und schwerfällig. Also holte ich ein Stück Karibik in die Schweiz. Ich packte jeweils einige Surfbretter aufs Autodach und unterrichtete am Sempachersee und am Hallwilersee Surfschüler, bevor ich 1979 in Sursee einen Surfshop eröffnete. Denn so etwas gab es hier noch nicht.

Wie haben Sie das Windsurfen für sich entdeckt?

Eigentlich durch Zufall. Ich las einen Bericht in der Weltwoche über Robby Naish. Der Amerikaner wurde 1976 als 13-Jähriger jüngster Weltmeister im Stehsurfen. Der Typ hat mich fasziniert. Ich war damals ein begeisterter Skifahrer und arbeitete auch als Skilehrer. Das Surfen war die Alternative für den Sommer, die ich suchte.

Also wechselten Sie einfach die Bretter und gaben, statt auf dem Schnee, nun im Wasser Unterricht? Klingt etwas gar einfach.

Aber so ähnlich war es. Ich kaufte in Deutschland eine Windsurfausrüstung und brachte mir das Surfen im Selbststudium bei. Ein Jahr später eröffnete ich die Surfschule, obwohl ich damals tatsächlich noch nicht richtig surfen konnte.

Ein 21-Jähriger, der nicht surfen kann, eröffnet eine Surfschule. Ideale Voraussetzungen sind anders. Was bewegte Sie, derart mutig vorzugehen?

Ich wollte es einfach. Es waren am Anfang jedoch wahnsinnig harte Zeiten. Ich hatte eine Lehre als Maurer im Sack und befand mich in der Zusatzlehre als Bauzeichner, als ich den Aufbau in Angriff nahm. Dem jungen Stift prophezeiten viele Leute, dass so etwas nicht funktionieren würde.

Was Sie nicht kümmerte?

Warum sollte ich mir Sorgen machen? Ich konnte einem Bauunternehmen eine Baracke abkaufen und legte genau im richtigen Moment los. In den 80er-Jahren setzte nämlich der Boom des Windsurfens ein. Das war eigentlich die erste Trendsportart, jetzt einmal abgesehen vom Wellenreiten. Sie schwappte von Hawaii nach Europa über und fand rasch viele Anhänger.

Haben Sie nach Ihrem Selbststudium im Sempachersee auch noch in südlicheren Gewässern Surfen gelernt?

Ich verbrachte 1982 einen Winter in Hawaii und lernte viele Leute aus der Szene persönlich kennen. Später verbrachte ich auch ein paar Winter in Teneriffa. Damals hat mich das Surffieber so richtig gepackt.

Das Bild auf der Website der Caribbean Village zeigt Sie mit Ihrer Frau Anita in der damaligen Zeit auf einem Surfbrett auf Barbados. Sportlich, dunkle Haare mit Schnauz, wie Radweltmeister Urs Freuler.

Oder Magnum, wenn wir schon von Hawaii sprechen. Aber zu Ihrer Frage zur Ausbildung als Surflehrer: Ich absolvierte diverse Kurse und wurde doch noch diplomierter Windsurfinstruktor. Schliesslich bildete ich mich auch zum J+S-Experten weiter.

Damit nicht genug. Sie führten auch ein Reisebüro?

Meine vielen Reisen und Aufenthalte auf Hawaii und in der Karibik brachten mich auf die Idee. Ab 1995 organisierte ich zusammen mit meinem Geschäftspartner Andy Hänggi Reisen fürs Windsurfen und Kiten. Das Reisebüro war im Caribbean Village stationiert.

Das Caribbean Village kennen die meisten Besucher in erster Linie als eine Beachbar. Die war zu Beginn aber kein Thema?

Die Bar entstand aus dem Bedürfnis unserer Gäste. Beim Surfshop installierten wir früher einen Cola-Automaten. Als wir merkten, dass wir den praktisch im Viertelstundentakt auffüllen müssen, realisierten wir, dass die Leute auch zu uns kommen, um etwas zu trinken.

Gut beobachtet. Inzwischen betreiben Sie die Bar seit 20 Jahren. Darf man davon ausgehen, dass Sie auch in der Gastrobranche bis dahin keine Erfahrung hatten?

Andy Hänggi und ich hatten von Tuten und Blasen keine Ahnung. Weder von der Gastronomie noch von der Reisebranche – und am Anfang, wie ich erzählte, auch nicht vom Surfen.

Dass Sie nichts so leicht erschüttert, liegt auf der Hand. Eine Beachbar in der Karibik muss ebenfalls manchem Sturm standhalten. Wie stürmisch waren die letzten Monate im übertragenen Sinn fürs Caribbean Village?

Dem gegenwärtigen Sturm halten wir stand. Denn unser Konzept stützt sich nicht nur auf die Surfschule und auf die Bar. Wir sind im Bereich Events stark und wir wissen, dass wir wieder auf unsere Gäste zählen können, sobald das Wetter und die Umstände es zulassen (das Interview führten wir am Tag, als die Restaurants wieder öffnen durften, Anm. d. Red.). Der Platz am Wasser ist perfekt. Hier kann man immer etwas reissen, das zieht die Leute an.

Das Reisebüro haben Sie aufgegeben. Ihr Leitspruch lautet demnach auch sinngemäss: «Ohne Flug in die Karibik». Behalten Sie die Leute nun lieber am Sempachersee?

Das Reisebüro haben wir vor fünf Jahren aufgegeben, als wir merkten, dass diese Branche mit der Anpassung des Frankens an den Euro nicht mehr läuft. Wir haben unseren Betrieb laufend optimiert und ergänzt, aber mit dem Beispiel Reisebüro auch alte Zöpfe abgeschnitten. Vereinzelte Gruppenreisen bieten wir aber immer noch an.

Wie vermitteln Sie Ihren Gästen das Beach-Feeling im Winter?

Das Caribbean Village ist ab Anfang Oktober bis Ende März geschlossen. Einzig eine Person ist mit der Eventplanung beschäftigt.

Und Sie?

Wir sind in normalen Zeiten im Süden am Surfen oder am Reisen. Diesen Winter war ich im Goms, inzwischen bin ich auch begeisterter Langläufer.

Surfen Sie noch oft am Sempachersee?

Gelegentlich, wenn es die Zeit erlaubt. Es freut mich immer noch, neue Leute für das Windsurfen auf dem Sempachersee zu motivieren.