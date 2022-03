Interview Die Fastenzeit ist ideal zum Wursten, sagt dieser Lebensmittelveredler – und es gehe fast ohne Fleisch Der Laborant und Mikrobiologe Patrick Marxer (61) vermittelt im Culinarium Alpinum in Stans traditionelle Haltbarkeitsmethoden aus dem Alpenraum. Besonderes Augenmerk legt der Lebensmittelveredler aus Wetzikon auf das Wursten. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 20.03.2022, 14.00 Uhr

Patrick Marxer vor einem Räucherofen in seiner Manufaktur «Das Pure». Bild: Manuela Jans-Koch (Wetzikon, 25. Februar 2022)

Im Kompetenzzentrum für die alpine Regionalkulinarik in Stans finden fast wöchentlich Kurse und Workshops statt. Anfang März wollte Patrick Marxer auf die Streckwurst eingehen, eines seiner Lieblingsprodukte aus dem kulinarischen Erbe der Alpen. Der Kurs wurde jedoch abgesagt.

Das Hobbywursten erfreut sich grosser Beliebtheit. Warum wurde Ihr Wurstkurs gestrichen?

Patrick Marxer: Mangels Interesse.

Erstaunlich, wo es doch hip ist, beim Grillplausch stolz die eigene Wurst zu präsentieren.

Als wir den Kurs ansetzten, wusste niemand, wie die Lage im März sein wird. Die Leute sind im Moment nicht in Stimmung, etwas Neues zu wagen. Ich mache das niemandem zum Vorwurf, die Verunsicherung wegen Corona ist oder war zu gross.

Ist vielleicht direkt nach der Fasnacht der falsche Moment für einen Wurstkurs?

Da kenne ich die Innerschweiz zu wenig. Es ist denkbar, wobei die Fastenzeit geeignet ist zum Wursten.

Die Lust am Fleisch sollte man jetzt nicht mit feinen Würsten fördern.

Ich wollte an einem Kurs auch auf die Streckwurst eingehen, ein kulinarisches Erbe aus dem Alpenraum, das in weiten Teilen der Schweiz unbekannt geworden ist. Fleisch ist bei dieser Wurst nur ein Bestandteil.

Streckwurst?

Die entstand in einer Zeit, als nicht jeden Tag Fleisch auf den Tisch kam. Sie wurde aus der Not heraus angefertigt. Wie der Name besagt, wird das Fleisch gestreckt. Das funktioniert auch, wenn man ein Stück Speck ins Sauerkraut steckt, es entfacht sich das rauchige Aroma, was praktisch das Fleisch ersetzt. Die Streckwurst ist aber nicht ein Produkt, das man den Leuten auf die Schnelle verkaufen kann.

Aus Louisiana kenne ich Boudins, die mit Fleisch und Reis gefüllt sind. Hier kaufte ich einst versehentlich eine Saucisse aux Choux. Wollen Sie die wieder salonfähig machen?

Die Saucisse aux Choux besteht zu 80 Prozent aus Kohl und ist nur eine von vielen. Ernährungsforscher Dominik Flammer, der Hauptinitiator des Culinarium Alpinum, kennt rund 80 Streckwurst-Rezepte. Deren Geschichte ist uralt. Sie verschwand nur, weil man zur Überzeugung gelangte, dass eine Wurst aus Fleisch besser ist.

Ist sie nicht?

Ich halte es für Blödsinn. Fleisch, wie es grösstenteils produziert wird, bringt unsere Umwelt um. Wir müssen einen anderen Bezug aufbauen und zurückkehren zu der Zeit, wo Fleisch einen hohen Stellenwert hatte, weil es seltener konsumiert wurde. Wir überleben das, es stirbt niemand, wenn er kein Fleisch isst.

Der Sonntagsbraten war früher oft das einzige Fleischgericht der Woche!

Den Sonntagsbraten kann man machen. Die Wertschätzung gegenüber dem Fleisch muss anders werden. Wir müssen wegkommen von den Tierfabriken, die haben in der heutigen Zeit keinen Platz mehr. Wir produzieren zum Beispiel eine Fastenwurst mit über 50 Prozent Linsen und Miso. Die Paste aus hiesigen Hülsenfrüchten wird als Aroma zugefügt, der Rest ist Fleisch.

Räuchern ist ein Thema. Hier Buurehamme. Bild: Manuela Jans-Koch (Wetzikon, 25. Februar 2022)

Warum produzieren Sie die Fastenwurst nicht ohne Fleisch?

Vielleicht, weil mir der Mut dazu fehlt, nur mit Fett zu arbeiten. Fleisch gibt der Masse mehr Bindung. Aber nicht falsch verstehen, bitte. Ich will keiner Person das Steak wegnehmen. Nur sollte sie sich bewusst sein, was Sache ist. Wenn jemand sagt, es sei ihm egal, in welchem Zustand die Erde in 20 Jahren ist, finde ich das anmassend. Aber es ist sein gutes Recht. Das ist mein Standpunkt, an dem halte ich fest.

In Ihrer Firma «Das Pure» verarbeiten Sie doch auch Fleisch!

Ja, es ist aber nur ein kleiner Bestandteil unseres Angebotes. Wir verarbeiten kein industriell produziertes Fleisch. Derzeit entwickle ich eine vegane Mayonnaise für einen Gastronomen. Wir geben uns enorm Mühe, die Umwelt wenig zu belasten.

Noch kurz zur Streckwurst. Kann man die mit Resten füllen?

Die Wurst ist ein dankbares Produkt, wenn man Karnivor ist. Die Definition ist durch den tierischen Darm gegeben. Es gibt praktisch nichts, das man nicht in eine Wurst stecken kann. Ja, sie ist ein Gefäss, um Reste zu verwerten. Den Brokkoli oder den Blumenkohl vom Vortag kann man in kleine Stücke schneiden. Im Verhältnis von 30 bis 40 Prozent Gemüse und etwas Fleisch gewinnt man eine spezielle und eigenständige Wurst.

Gibt es Grenzen?

Abfall in einer Wurst funktioniert nicht. Auch bei Brühwürsten nicht. Die Wurst ist das Aushängeschild eines Metzgers. Es gab früher Streckwürste mit ganz schlechtem Ruf. Anfang des 20. Jahrhunderts musste sogar ein Gesetz erlassen werden, das den Zusatz von Sägemehl in Würsten verbietet.

Echt jetzt, Sägemehl?

Es gab auch damals Schummler, wie heute – und überall.

Patrick Marxer mit einer Charge Chilliwürste. Bild: Manuela Jans-Koch (Wetzikon, 25. Februar 2022)

Sie sind Lebensmittelveredler. Angetan hat es Ihnen aber das Wursten. Warum geht Ihre Liebe durch den Darm?

Das Wursten ist Handwerk und Kunst. Wir sind regional und saisonal orientiert. Im Februar werden Fleischabschnitte oder Käse zugegeben, demnächst folgt die Brennnesselwurst und im April die Bärlauchwurst.

Neben dem Wursten bieten Sie in Stans Kurse zu Haltbarkeitsmethoden aus dem Alpenraum an. Was genau?

Die Milchsäurefermentation, eine alte Technik. Wir hacken oder stampfen Gemüse und fügen bis zu zwei Prozent Salz hinzu, bis Flüssigkeit austritt. Dann verschliessen wir das entstandene Ferment luftdicht und warten. Durch das Fehlen des Sauerstoffs können gewisse Bakterien nicht leben. Andere können nicht leben, weil es zu sauer ist. Die Kohlenhydrate im Gemüse werden sauer, also fermentiert. So entsteht auch Sauerkraut.

Was wird noch haltbar gemacht?

Ich bringe unreife Erdbeeren mit. Man kann auch Radieschen oder Rettich aus dem Garten mitbringen und verarbeiten. Sicher machen wir auch mit Wildkräutern ein Kimchi. Das wird spannend, denn obwohl die Methode alt ist, betreten viele Leute Neuland. Damit sprechen wir alle Leute an, die interessiert sind an neuen Geschmäckern.

Wie ist die Haltbarkeit?

Ewig und zurück, das ist ja das Schöne.

Eine weitere Technik, die Sie jedoch nicht unterrichten, ist die thermophile Fermentation, bei der Fisch, Fleisch oder Pflanzen zu einer würzigen Sauce gemacht werden.

Die nennt man Garum-Produktion, die ist sehr modern. Da wird bei 60 Grad über längere Zeit fermentiert. Ein Fisch zum Beispiel dauert 80 Tage. Das ist aber sehr, sehr, sehr speziell.

Sie sind Laborant und Mikrobiologe, nutzen Sie Ihr Fachwissen oder ist es Tüftelei?

Es besteht ein grosses Fachwissen, das mir ermöglicht, zu tüfteln, ohne dass ich Leute umbringe. Denn es gibt ein paar ganz böse Kollegen unter den Bakterien. Wenn die irgendwo mitspielen, kommt es nicht gut.

