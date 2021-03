Interview «Wir befinden uns in einem Wachkoma»: Der oberste Zentralschweizer Hotelier fordert mehr Geld für die Branche Seit einem Jahr wütet die Coronapandemie und mit ihr die Ungewissheit. Der Luzerner Hotelier Conrad Meier, Präsident des regionalen Ablegers von Hotellerie Suisse, darüber, wie die Branche dasteht, was sie nun braucht und ob der Tourismus nach Corona gleich sein wird wie vorher. Philipp Wolf 22.03.2021, 05.00 Uhr

Conrad Meier nimmt im «Grand Hotel Europe», dessen Direktor er ist, Stellung zur Lage der Branche.

Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 15. März 2021)

Herr Meier, wie ist Ihre Gemütslage nach einem Jahr Coronakrise?

Conrad Meier: Es dominiert die Ungewissheit. Ich habe das Gefühl, wir befinden uns in einem Wachkoma. Solange die Planungsunsicherheiten bestehen, hängt alles in der Schwebe. Einerseits die ganze Wertschöpfungskette die vom Tourismus ausgeht und andererseits die Betriebsaktivitäten im Hotel selber: Bankette, Seminare, Tagungen und Übernachtungen, die nicht von Individualtouristen ausgehen.

Ich habe berechtigte Zweifel daran, dass grosse Unternehmen noch dieses Jahr wieder damit beginnen, Kongresse und Seminare sowie Weihnachtsessen durchzuführen.

Was mich in der derzeitigen Lage persönlich sehr bewegt, ist, dass Restaurationsbetriebe trotz exzellenter Sicherheitskonzepte schliessen mussten. Da wurde viel Geld sowie Zeit investiert und auf einmal heisst es wieder: «Ihr dürft jetzt gar nichts machen.»

Wissen Sie von Hotels, die im Begriff sind, dauerhaft zu schliessen?

Das kann ich Ihnen nicht beantworten. In unserer Region gibt es vielleicht auch etwas Sicherheit, weil die meisten Betreiber ihre Hotels besitzen. Das gibt ihnen ein gewisses Polster.

In Schweizer Grossstädten gibt es viele internationale Ketten, die über Mietverträge operieren und da ist das Risiko grösser.

Es kann aber sein, dass eine Besitzerfamilie sagt: «Unter diesen Bedingungen zu öffnen, lohnt sich nicht, weiter geschlossen zu bleiben, kostet mich weniger.»



Können Sie sagen, ab welcher Auslastung ein Hotel kostendeckend betrieben werden kann?

Das ist wohl von Haus zu Haus unterschiedlich. Ich habe keinen Einblick in die Finanzen der einzelnen Hotels. So ist es schwer, eine konkrete Zahl zu nennen, doch würde ich sagen, dass ein Hotel etwa eine 30-prozentige Grundauslastung braucht, um die Fixkosten decken zu können. Das heisst aber noch nicht, dass man profitabel wird.

Zur Person Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 15. März 2021) Bis auf Australien schon auf jedem Kontinent gearbeitet Conrad Meier ist seit 1994 Hotelier. Bis 2012 war der heute 54-Jährige international bei 5- und 4-Sterne-Hotels tägig, davon 15 Jahre bei der Rezidor Gruppe. Er sagt: «Ausser in Australien habe ich auf allen Kontinenten gearbeitet.» Seit 2013 ist Meier Direktor des «Grand Hotel Europe» in Luzern, seit 2018 Präsident von Luzern Hotels und Präsident Region Zentralschweiz von Hotellerie Suisse. Meier ist verheiratet und hat drei Kinder. (pw)

In den Jahren vor Corona erlebten die Luzerner Hotels einige goldige Jahre. Konnte in dieser Zeit ein gewisses finanzielles Polster aufgebaut werden?

Ein Haus lebt, und wenn Ihr Hotel ein Jahr lang voll ist, ist die Abnutzung substanziell und der Verschleiss nicht zu unterschätzen. Das, was die Hotels einnehmen, geht bei den meisten nicht auf die hohe Kante, sondern wird direkt wieder investiert. In Hotels wird oft umgebaut oder renoviert. Die goldigen Jahre vor Corona sind nicht zuletzt den ständigen Reinvestitionen zu verdanken.

Nun, da nicht viel reinvestiert werden kann, ist die ganze Wertschöpfungskette unterbrochen, die von Hotels ausgeht. Das ist schlimm für die ganze Region.

Das Geld, das investiert wurde, ging direkt ins lokale Gewerbe. Viele Besitzerfamilien haben im vergangenen Jahr viel von ihrem eigenen Vermögen und Ersparten in die Hotels investiert, bevor sie Gesuche für Härtefallgelder gestellt haben. Diese Reserven sind aufgefressen. Jetzt braucht es direkte Soforthilfe.



Wie sehen Sie die bisherigen Hilfeleistungen des Bundes und des Kantons?

Zunächst möchte ich sagen, dass die Zusammenarbeit mit der Kantonsregierung unter der Leitung von Regierungspräsident Reto Wyss angenehm und unkompliziert vonstattengeht. Bezüglich Hilfeleistungen waren die Notkredite ein wichtiges Mittel zur Liquiditätssicherung, die Kurzarbeitsentschädigung hat ebenfalls geholfen. Doch damit häufen die Arbeitnehmer Ferien- und Feiertage an, was wiederum für die Betriebe Kosten verursacht. Diese akkumulieren sich, bis sich ein Betrieb fragen muss: Vermag ich das? Was es jetzt braucht, sind mehr A-fonds-perdu-Beiträge.

Werden die A-fonds-perdu-Beiträge die Hotellerie genügend stützen können?

Man weiss noch nicht, wie viel Prozent des verlorenen Umsatzes einem nicht behördlich geschlossenem Hotel vergütet wird. Es gibt Hotels, die seit zwölf Monaten geschlossen sind und dementsprechend hundert Prozent ihres Umsatzes eingebüsst haben. Es wäre doch einfacher, wenn die Politik sagen würde: «Hotelbetriebe sind geschlossen» und die Auszahlung der Hilfsgelder anhand der Mehrwertsteuerabrechnung und den daraus resultierenden entsprechenden Umsatzeinbussen geschehen würde.

Wie lautet Ihre Prognose für die Hotellerie?

Diese Fragestellung bewegt mich jeden Morgen, zumal die nahe Zukunft in keiner Weise vorhersehbar ist. Das Worst-Case-Szenario besteht darin, dass es mit dem Impfen zu wenig schnell vorwärtsgeht und die herrschende Unsicherheit weiter bestehen bleibt. Angenommen ein Betreiber öffnet sein Hotel auf Anfang Mai, weil Mitte Mai der Ruder-Weltcup nach Luzern kommt, und dann, zwei Tage vor Ankunft der Gäste muss er sich in Quarantäne begeben. Wer haftet in diesem Fall? Diese ganze Ungewissheit ist schwer zu ertragen.

Dann wäre Ihr Best-Case-Szenario wohl vor allem eines, in dem keine Ungewissheit mehr herrscht?

Mein Best-Case-Szenario bestünde aus einer schnellen, unbürokratischen Auszahlung der Härtefallgelder an Betriebe, die über die letzten Monate schliessen mussten oder Umsatz eingebüsst haben. Und aus einer Forcierung der Impfkampagne sowie Massentests zum Kontrollieren von lokalen Ausbrüchen.

«Das Wohl der Tourismusregion Luzern hängt zu hundert Prozent an der Weltwirtschaft», sagt Conrad Meier, Präsident der Hotellerie Luzern.

Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 15. März 2021)

Und dann, wenn die Schweiz das Impfen forciert hat und Massentests zur Verfügung stehen, kann sich das Land wieder öffnen und die Touristen können wieder kommen?

Nein. Das Wohl der Tourismusregion Luzern hängt zu hundert Prozent an der Weltwirtschaft, nicht an den Schweizer Reisebestimmungen. Wenn die Menschen weltweit wieder reisen dürfen, dann glaube ich daran, dass die Touristen schnell wiederkommen. Und dies ist unser grösster Wunsch. Wir sehnen uns nach dem Tag, an dem wieder Normalität eingekehrt und die zurzeit so vermissten Gäste die Schönheiten unserer Region ohne Sorge und wieder mit viel Freude geniessen können.

Glauben Sie wirklich, dass nach Corona alles wieder genau gleich sein wird?

Das hoffe ich sehr. Ich kann mir gut vorstellen, dass alle Menschen, die Reiselust verspüren, wieder in den Flieger steigen, sobald dies möglich ist. Aber bestimmt braucht es auch Anpassungen nach Corona.

Die Luzerner Bevölkerung ist dem Massentourismus gegenüber sehr kritisch eingestellt – die «Vision Tourismus 2030» fordert einen Strategiewechsel.

Der Massentourismus wie auch der Individualtourismus gehören zu uns. Davon profitieren viele und Gruppengäste, die in Luzern und Umgebung übernachten, ermöglichen eine bessere Jahresauslastung. Er hilft uns auch, die Stadt und die Region weltweit zu repräsentieren und die Marke Luzern zu stärken. Gleichzeitig verstehe ich, dass die Luzerner Bevölkerung dem Massentourismus kritisch gegenübersteht. Da haben wir aber mit der «Vision Tourismus 2030» der Stadt Luzern die Gelegenheit, einen mehrheitsfähigen Strategiewechsel einzuleiten.