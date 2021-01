Interview Die neuen Co-Fraktionspräsidentinnen der Grünen Luzern: «Wir haben eine Regierung, die nicht für Gleichberechtigung einsteht» Korintha Bärtsch und Rahel Estermann leiten seit Anfang des Jahres die Grünen-Fraktion im Luzerner Kantonsrat. Die beiden Frauen sprechen über das Diskussionsklima im Parlament und die Frustration in der Politik. Livia Fischer 04.01.2021, 05.00 Uhr

Rahel Estermann (links) und Korintha Bärtsch übernehmen ab dem 1. Januar 2021 das Fraktionspräsidium der Grünen.

Pius Amrein (Luzern, 14. Dezember 2020)

Als Korintha Bärtsch und Rahel Estermann beim vereinbarten Treffpunkt fürs Interview erscheinen, merkt man schnell: Zwischen den beiden harmoniert es. Gut gelaunt lachen sie über etwas, wirken vertraut. Per 1. Januar übernahmen die Frauen die Leitung der Grünen-Fraktion im Luzerner Kantonsrat, die mit 15 Mitgliedern die fünftstärkste ist. Bärtsch vertritt das Fraktionspräsidium in der Geschäftsleitung des Kantonsrates, Estermann führt die Fraktion intern. Die restlichen Aufgaben teilen sie.

Bei den grünen Parteien im Kanton Luzern sind Co-Leitungen sehr beliebt, bei anderen Parteien sieht man das noch kaum. Warum?

Rahel Estermann: Ich kann nur sagen, warum das für uns das Richtige ist. Wir glauben, dass man im Team die besseren Entscheidungen trifft als alleine. Und ich denke, dass viele Grüne die Ansicht teilen, dass in einer modernen Welt nicht einfach nur ein Mensch allein die Verantwortung tragen sollte.

Korintha Bärtsch: Eine Co-Leitung ist das Modell der Zukunft, da bin ich überzeugt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass andere Parteien da irgendwann nachziehen werden.

Um ein solches Amt gemeinsam zu übernehmen, braucht es auch eine gute Vertrauensbasis.

Estermann: Die haben wir definitiv. Wir kennen uns auch schon viel länger, als wir im Kantonsrat sind, und haben uns in den letzten Jahren privat immer sehr gut verstanden.

Glauben Sie, dass diese neue Aufgabe Ihre Freundschaft auf die Probe stellen könnte?

Bärtsch: (lacht) Nein, also davor habe ich überhaupt keine Angst.

Estermann: Es wird Momente geben, da werden wir uns uneinig sein. Aber wir haben schon einige Diskussionen ausgetragen, in denen wir nicht gleicher Meinung waren, und das war noch nie ein Problem. Wir haben eine angenehme Art, miteinander zu diskutieren.

Bärtsch: Dass wir unterschiedliche berufliche Hintergründe und auch andere Schwerpunkte in der Politik haben, ist für unsere gemeinsamen Diskussionen sogar sehr anregend und befruchtend.

Nachdem bekannt wurde, dass Sie beide das Co-Präsidium übernehmen, sagten Sie, Frau Bärtsch: «Wir wollen den Kanton Luzern mitgestalten. Wir hören den anderen Fraktionen zu und wollen selbst gehört werden.» Haben Sie das Gefühl, dass Sie jetzt zu wenig Gehör erhalten?

Bärtsch: Wir Grünen werden sehr schnell in eine Ecke gedrängt, in der wir uns selbst gar nicht sehen...

... die wäre?

Korintha Bärtsch. Pius Amrein (Luzern, 14. Dezember 2020)

Bärtsch: Wenn man uns nicht ernst nehmen will, sagt man einfach, wir seien Träumer. Dann heisst es schnell mal «Jaja, die Grünen wieder». Doch wir beweisen an vielen Orten, dass wir realistisch mitgestalten und unsere Politik verantwortungsvoll umsetzen. Wir wollen im Kantonsrat nicht nur Oppositionspartei sein – wenn wir derzeit schon nicht in der Regierung mitgestalten können, dann wenigstens im Parlament. Denn wir haben wichtige Themen, wir haben etwas zu sagen, und wir haben gute Leute in unserer Partei. Aber damit der Kanton beispielsweise seine Aufgaben im Klimaschutz wahrnimmt, brauchen wir Mehrheiten.

Wie erleben Sie die Diskussionen im bürgerlich dominierten Kantonsrat, Frau Estermann?

Estermann: Trotzdebatten im Parlament spiegeln das zwar nicht immer sehr gut wider, aber ich empfinde den persönlichen Umgang miteinander über die ganze Breite als sehr angenehm. Man schätzt einander. Wie gut die jeweilige Zusammenarbeit gerade mit den bürgerlichen Parteien klappt, ist personenabhängig. Ich habe aber den Eindruck, dass vor allem die CVP wieder etwas mehr nach links hört und nicht nur Ohren für die rechte Finanzpolitik hat, wie es in den letzten Jahrzehnten häufig der Fall war.

Bärtsch: Ich finde auch, dass es viele Parlamentarierinnen und Parlamentarier verschiedenster Fraktionen gibt, mit denen man sehr gut diskutieren und sich bei gewissen Themen finden kann. Letztlich liegen bei vielen Geschäften die Mehrheiten aber doch nicht bei uns. Das kann dann schon sehr frustrierend sein.

So frustrierend, dass es Sie manchmal am Sinn Ihres politischen Engagements zweifeln lässt?

Bärtsch: Nein, das nicht. Ich orientiere mich einfach an den Erfolgen, und das sind dann extrem motivierende Momente. Ausserdem hat man politisch auch schon etwas erreicht, wenn man ein Thema einfach mal aufs Tapet bringt – unabhängig vom Ausgang der Diskussion. Das ist einfach der lange «Schnuuf» in der Politik, den es braucht.

Aufs Tapet gebracht haben die Grünen in den letzten Jahren insbesondere die Klimadebatte. Die ist in den vergangenen Monaten in der Öffentlichkeit aber ziemlich abgeflacht. Weil sie von der Coronathematik verdrängt wurde, oder weil die Klimastreiks doch nur ein Hype waren?

Rahel Estermann.

Pius Amrein (Luzern, 14. Dezember 2020)

Estermann: Ich erhalte jeweils die Neuigkeiten des Zentralschweizer Klimastreiks und lese: Da wird fleissig weiter geplant. Uns wird noch vieles von der Strasse erwarten, und das ist auch gut so. 2020 war nicht nur das Coronajahr, sondern wiederum das wärmste der Geschichte. Die Klimakrise schreitet rasant voran. Die Jungen wissen einfach, dass jetzt nicht der Moment für Menschenansammlungen ist, aber das dringende Bedürfnis nach Wandel ist immer noch da. Und das wird auch Corona nicht so schnell verdrängen.

2019 mussten Sie beide eine Wahlschlappe einstecken. Frau Estermann, Sie kandidierten für den Nationalrat. Frau Bärtsch, Sie für den Regierungsrat. Nach Ihrer Niederlage meinten Sie, dass Luzern einfach noch nicht bereit sei für eine Veränderung. Von welcher Veränderung sprachen Sie?

Bärtsch: Aktuell haben wir eine Regierung, die weder für Gleichberechtigung einsteht noch die Konkordanz widerspiegelt und auch nicht die zukunftsorientierte Politik macht, die wir Grünen für Luzern möchten: Es ist eine reine Männerregierung, Grüne, SP und GLP sind nicht vertreten, punkto Klimaschutz ist in den letzten Jahren viel zu wenig gegangen, und die Regierung hat das Sparen auf Kosten der Schwächsten unterstützt. Das muss sich dringend ändern. Nur hat sich die Mehrheit der Bevölkerung dazu entschlossen, dass sie am Bisherigen festhalten will.

Estermann: Ich bin aber überzeugt, dass das bei den nächsten Wahlen 2023 nicht mehr der Fall sein wird.

... das wäre gerade die nächste Frage gewesen.

Estermann: (lacht). Also wenn ich nur schon sehe, was im Juni 2019 – Stichwort Frauenstreik – noch passiert ist, bin ich überzeugt: Der gesellschaftliche Wandel wird dazu führen, dass wir in drei Jahren nicht mehr die gleichen fünf bürgerlichen Männer wählen werden.

Bärtsch: Ich bin auch optimistisch, dass die nächste Luzerner Regierung die Vielfalt unserer Bevölkerung besser abbildet.

Estermann: Wenn wir gerade beim Geschlechterthema sind: Ich habe letzthin die Ausstellung zum Frauenstimmrecht im Historischen Museum besucht. Da gibt es eine Wand, auf die man schreiben kann, wo man sich nicht repräsentiert fühlt. Die wichtigste Botschaft war: «In der Luzerner Regierung fühle ich mich als Frau untervertreten.» Es gab so viele Pfeile und Zustimmungen zu diesem Punkt – auch das zeigt mir, wie unbefriedigend die Situation für viele ist.

Bärtsch: Es ist übrigens keine Parteienfrage, eine Kandidatin zu präsentieren. Da haben alle ihre Hausaufgaben zu machen, auch die bürgerlichen Parteien.

Werden Sie selbst auch wieder kandidieren?

Bärtsch: Wir Grünen werden sicher wieder eine Kandidatin stellen. Ob ich das sein werde, wird sich zeigen.