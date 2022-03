Interview «Die Schlagernacht in Luzern ist für mich ein Pflichttermin»: Marc Pircher über sein Bühnenjubiläum und ein spezielles Fantreffen Der Volksmusiker Marc Pircher (44) steht seit 30 Jahren auf der Bühne. Sein Jubiläum feiert der Zillertaler, der in Risch wohnt, am Muttertag in Küssnacht. Dafür hat er 400 Fans persönlich angerufen. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 06.03.2022, 12.00 Uhr

Marc Pircher auf der Kapellbrücke. Bild: Roger Grütter (Luzern, 11. Februar 2022)

In einer Telefonzelle in Wien haben Sie beschlossen, Musiker zu werden. Wer war am Apparat?

Marc Pircher: Meine Mama, die ich als 14-Jähriger während der Hauptstadtreise mit der Schule anrief. Sie hatte zwei Neuigkeiten: Ich hatte die Aufnahmeprüfung ans Skigymnasium nicht geschafft, dabei wollte ich Langläufer werden.

Das war die schlechte Nachricht?

Damals ja. Die gute war, dass mich ein Redakteur der RTL-Sendung «Heimatmelodie» bei einem Geburtstag entdeckt hatte, wo ich mit meiner Handorgel spielte. Daraus ergab sich 1992 ein TV-Auftritt.

Der war Ihr Sprungbrett zum Berufsmusiker?

Nicht direkt, aber ich empfand das als Wink des Schicksals und beschloss, in der weiterführenden Schule auf Musik und nicht mehr auf Sport zu setzen. Zeitlich war beides nicht möglich, weil man als Musiker im Zillertal viele Auftritte haben kann. Im Sommer kommen Touristen oft der Musik wegen in unsere Region.

Ihre Region ist seit Ende 2019 die Zentralschweiz. Wie heimisch fühlen Sie sich?

Heimat ist nicht nur dort, wo ich geboren bin, sondern auch, wo ich mich wohlfühle. Die Gegend hier mit den Seen und Bergen könnte auch im Tirol sein. Im Zillertal habe ich Eltern und Freunde und ich fahre jede Woche hin zum Arbeiten, wo der Sitz meiner Musikfirma ist.

Mit 17 Gold- und sechs Platinschallplatten sind Sie sehr erfolgreich. In die Schweiz sind Sie der Liebe wegen gezogen, sagen Sie. Hand aufs Herz, Sie sind doch nicht etwa ein Steuerflüchtling?

Das wäre ich gerne. In Österreich gibt es aber eine ganz verhexte Steuer für Künstler, die wegziehen: die sogenannte Wegzugsteuer. Die wäre in meinem Fall derart massiv, dass es sich nicht lohnen würde. Nein, wegen der Steuer bin ich nicht in die Schweiz gezogen.

Ihr Bühnenjubiläum «30 Jahre Marc Pircher» feiern Sie in Küssnacht. Warum nicht im Zillertal?

Seit meinem Sieg beim Grand Prix der Volksmusik 2003 gab es immer ein grosses Festival mit 6000 Leuten in Mayrhofen. 2018 wurde dieses zum letzten Mal in dieser Form durchgeführt. Da ich jetzt in der Schweiz wohne, habe ich überlegt, in meiner neuen Heimat das Jubiläum zu feiern, mit Fans aus der Schweiz, Deutschland und Österreich sowie einigen, die aus Holland und Belgien anreisen.

Nehmen Ihnen die Fans im Zillertal nicht übel, dass Sie das Jubiläum in der Schweiz feiern?

Das ist nicht so schlimm, weil es das grosse Festival dort sowieso nicht mehr gibt. Zudem wollte ich etwas Neues realisieren, und das ist nun das Konzert am Muttertag in der Rigihalle. Im Zillertal werde ich weiterhin immer wieder auftreten.

Weshalb bespielen Sie nicht die Messe in Luzern?

Das war ursprünglich vorgesehen. Bei der Planung war die Situation ungewiss. Ich hatte Respekt vor den Auflagen, die für Events mit über 1000 Personen gelten könnten, und zog im November die Reissleine. Ich disponierte um und entschied mich für die kleinere Halle in Küssnacht mit 950 Fans, anstelle einer Party mit 3000 Leuten.

Ist das Programm ebenfalls schlanker?

Auch das passten wir an. In Küssnacht sind Francine Jordi, Die jungen Waldensteiner und Ramon Roselly meine Gäste. In Luzern wäre noch Semino Rossi aufgetreten. Er ist nun nicht dabei, hat aber für Muttertag eine TV-Anfrage bekommen.

Haben nicht viele Fans auch wegen ihm Tickets gekauft?

Ich machte mir die Mühe, sämtliche Fans, die Tickets für Luzern hatten, persönlich anzurufen und ihnen mitzuteilen, dass Semino in Küssnacht nicht dabei ist. In 14 Tagen tätigte ich 400 Anrufe. Bis auf wenige haben alle ihre Karten behalten.

Ganz aussen vor lassen Sie Luzern nicht. Am Vortag findet ein Fantreffen statt.

Ja, das wird ein kleines Konzert für geladene Gäste, vorwiegend treue Fans, die Tickets für das Jubiläumskonzert haben und zum Teil von weit her anreisen. Dann kriegen die etwas geboten für die Zeit, die sie extra für mich aufbringen.

Sind Konzerte in der Zentralschweiz für Sie Heimspiele?

Die Schlagernacht im September auf der Allmend ist für mich ein Pflichttermin, auch das Volksschlager auf dem Heitere in Zofingen. Dieses Jahr bin ich zwar nicht dort, aber dafür wäre ich immer zu haben.

Das Zillertal bringt immer wieder erfolgreiche Musiker hervor. Warum ist diese Region so inspirierend?

Im Zillertal gab es schon immer viel Musik, mit der die Gäste verwöhnt werden. Die ersten, die über die Landesgrenzen hinaus richtig erfolgreich und bekannt wurden, waren die Schürzenjäger. Die hatten Open Airs mit über 70’000 Leuten. Die ebneten für uns nachfolgende Musiker eine Autobahn, nicht nur eine Strasse. Wenn du heutzutage neu anfängst und aus dem Zillertal kommst, hast du automatisch schon einen Startvorteil. Die Leute hören dir ganz anders zu, weil sie davon ausgehen, dass es gut sein muss, wenn es aus dem Zillertal ist.

Haben Sie dies so erlebt?

Ja, als junger Musiker profitierte ich davon, dass ich aus dem Zillertal komme. Ich rede auch heute immer davon, dass ich von dort bin. Man hat einen Vorteil, aber man muss ihn nutzen. Wenn man berühmt ist, kann man dem Zillertal etwas zurückgeben, das ist eine Win-win-Situation. Die Region ist wie ein volkstümliches Nashville.

Wo Sie auch schon im Studio waren.

Das war immer mein Traum. Meine Plattenfirma bot mir die Chance, meine Musik im Nashville-Sound aufzunehmen. Die Musiker konnten mit meinem Namen nichts anfangen, aber in der Zeit, in der ich das Studio und das Team gebucht hatte, war ich für sie der wichtigste Mensch auf diesem Planeten. Der Bassist spielte mir fünf verschiedene Bassgitarren vor, damit ich auswählen konnte. Die geben alles für dich, absolute Profis.

Marc Pircher hat einige Lieder in Nashville aufgenommen. Quelle: Youtube

Die kannten Ihre Musik nicht?

Eben nicht. Die hören sich ein Lied an, notierten sich die Akkorde und spielen, als wären sie mit dir drei Jahre auf Tournee gewesen. Das ist die Formel 1 der Musik.

Warum sind Sie nie ein Zillertaler Schürzenjäger geworden?

Die Frage stand gar nie im Raum, da ich ja Solist bin. Die original Schürzenjäger waren auch eine Band einer anderen Generation und Wegbereiter. Die waren meine Vorbilder, ein Konzert der Schürzenjäger war für mich immer ein Muss. Aber die Fussstapfen von Peter Steinlechner wären für mich viel zu gross.

Gibt eine Rivalität unter Zillertaler Musikern oder sind Sie Freunde?

Wir sitzen alle im selben Boot. Es gibt solche, die trifft man öfter und lieber als andere. Ich bin als Solist nicht so in den Wettbewerb eingebunden wie die vielen Trios, die sich eher konkurrieren. Ich bin aber der Meinung, dass man nicht unbedingt besser sein muss als andere, sondern einfach authentisch und als Original daherkommen sollte. Die Rolling Stones sind auch nicht musikalisch die beste Band, aber die Stones sind die Stones.

30 Jahre Marc Pircher in der Rigihalle in Küssnacht

Eintritt 80 Franken

Mit Menü - 140 Franken

Infos und Tickets: info@marcpircher.at

