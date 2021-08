Radio Energy Luzern: Maik Wisler ist Morgenmoderator

Interview Die Stimme der Radio-Pilatus-Morgenshow wechselt die Frequenz, bleibt aber in Luzern Radiomoderator Maik Wisler (39) aus Rain verlässt Radio Pilatus nach 16 Jahren. Ab dem 16. August moderiert er die Morgensendung der neuen Radiostation Energy Luzern. Interview: Roger Rüegger 08.08.2021, 14.00 Uhr

Radiomoderator Maik Wisler bleibt dem Standort Luzern erhalten.





Bild: Eveline Beerkircher (Emmenbrücke, 3. August 2021)

Als im April bekannt wurde, dass Sie Radio Pilatus verlassen, wunderten sich viele Leute. Dass Ihre Stimme ganz verstummen wird, konnte sich aber niemand vorstellen.

Maik Wisler: Das ist so. Ich bin nach wie vor radiosüchtig. Das Medium ist und bleibt meine Leidenschaft. Dass ich derzeit damit aufhören würde, ist unvorstellbar.

Die Frage war eigentlich: Sie haben nicht ins Blaue hinaus gekündigt?

Natürlich nicht. Ich wusste, wie es für mich weitergeht. Aber ich durfte nichts sagen.

Wie sehr mussten Sie auf die Zunge beissen, um sich nicht zu verplaudern?

Mir ist es eigentlich nie schwergefallen, obwohl ich täglich mehrmals auf meine Zukunft angesprochen wurde. Ich hielt mich an die Regeln.

Nichts zu wissen ist für manche unerträglich. Insbesondere wir Journalisten wollen immer als Erste alles wissen. Gab es Gerüchte?

Es wurden über verschiedene Radiostationen spekuliert. Dass Radio Energy nach Luzern kommt, hatte Anfang Juni jedoch noch niemand ernsthaft auf dem Radar.

Als Energy Mitte Juli mitteilte, in der Zentralschweiz eine Radiostation zu installieren, konnte sich mancher Radiohörer zusammenreimen, dass Maik Wisler bald wieder zu hören ist, stimmt's?

Wahrscheinlich schon. Ich durfte aber auch da noch nichts verraten. Ab diesem Moment musste ich mich zusammenreissen. Aber es wäre schade gewesen, wenn bereits damals kommuniziert worden wäre, dass ich Energy-Moderator werde. So wurde die Spannung hochgehalten.

Wie man’s nimmt. Bei Radio Energy sind Sie ja kein Neuer, denn dort starteten Sie 2004 ihre Radiokarriere. Danach waren Sie 16 Jahre bei Radio Pilatus. Was verbindet Sie nach so langer Abwesenheit noch mit Energy?

Ich pflegte den Kontakt mit Radio Energy regelmässig, so, wie ich mich mit vielen anderen Personen und Institutionen regelmässig austausche.

Sie sollen vor drei Jahren erwähnt haben, falls Energy je nach Luzern kommen sollte, würden Sie die Morgenshow übernehmen. War das damals ernst gemeint?

Diese Aussage machte ich bei einem Kaffeegespräch eher beiläufig. Damals war überhaupt nicht abzusehen, dass es jemals so weit kommen würde. Aber wie heisst es so schön: Man sieht sich immer zweimal im Leben.

Wer machte nun den ersten Schritt?

Energy hat mich kontaktiert. Sie präsentierten mir eine coole Geschichte und fragten, ob ich es mir vorstellen könnte, als Luzerner für die Luzerner bei ihnen mitzumachen. Ich gestehe, die Herausforderung reizte mich. In einem jungen und frischen Team praktisch neu anzufangen und beim Aufbau mitzuhelfen, diese Gelegenheit ergibt sich nicht oft, da muss man zuschlagen.

Die Entscheidung, sich von Radio Pilatus, das wie unsere Zeitung zu CH Media gehört, zu verabschieden, fiel Ihnen sicher schwer.

Genau, ich war 16 Jahre dabei und hatte eine Superzeit. Bei Radio Pilatus war ich der Allrounder und moderierte rund 1300 Morgenshows, machte unzählige Partynächte, war Aussenmoderator und vieles mehr. Insgesamt liegen 3177 Sendungen hinter mir. Natürlich ist viel Wehmut dabei. Ich erlebte viele grosse Momente und lernte zahlreiche Leute kennen. Dabei musste ich mich auch stets neu orientieren, weil die Technik in den Medien wahnsinnig schnell voranschreitet. Ich möchte aber keine Minute missen. Aber es reizt mich trotzdem, noch einmal ein neues Projekt anzugehen und bei einem Neuanfang in der eigenen Stadt dabei zu sein. Ich habe viele neue Ideen.

Konkret: Was erwartet die Hörerschaft?

Am 16. August bin ich von 5 bis 10 Uhr zum ersten Mal auf Sendung. Dann erfährt man mehr.

Ihr neuer Arbeitgeber orientiert sich gemäss Chief Radio Officer Roger Spillmann an einer zirka 28-jährigen Frau aus der Agglomeration Luzern, die in der Stadt arbeitet. Was muss man sich darunter vorstellen?

Der Fokus liegt sicher auf einem jüngeren Publikum als bei den Mitbewerbern. Energy Luzern fährt dasselbe Konzept wie in den Städten Bern, Basel und Zürich auf spannende, unterhaltende, relevante und tagesaktuelle Themen und Geschichten. Wir hoffen, dass auch hier der Nerv des Publikums getroffen wird.

Die Leute in Luzern ticken aber anders als die Zürcher und die Berner oder Basler.

Darum bin ich als Luzerner an Bord geholt worden.

Weil eine populäre Stimme und ein bekanntes Gesicht für eine Radiostation wichtig sind. Bleibt aber Maik Wisler trotz des anderen Zielpublikums Maik Wisler oder muss sich der Moderator verbiegen?

Ich bin und bleibe Maik. Auch meine Events und DJ-Projekte werde ich weiterhin durchführen können. Sowohl privat wie auch für Energy.

Sie sagen es. Privat sind Sie auch als DJ unterwegs und bestimmen dabei das Programm selber. Bei Ihrer Morgenshow bei Radio Pilatus hatten Sie keinen Einfluss auf die Musik. Bei Energy auch nicht?

Dafür haben wir eine Musikredaktion. Die suchen den Sound für unser Zielpublikum aus. Für meine Partys eignet sich auch nicht jede Musik, die ich persönlich mag.

Wie verläuft ein typischer Arbeitstag, wenn Sie im Studio arbeiten?

Um 3 Uhr stehe ich auf, eine Stunde später bin ich auf der Redaktion und um 5 Uhr beginnt die Show bis 10 Uhr. Nach Moderationsschluss werden Vorbereitungen für den nächsten Tag getroffen. Interviews aufzeichnen, Spiele aufgleisen und so weiter. Um die Mittagszeit gehe ich nach Hause und schlafe ein paar Stunden. An den Rhythmus habe ich mich gewöhnt.

Uns Reportern wird gerne vorgehalten, ein lockeres Leben zu führen. Etwa, weil wir am Nachmittag in einer Beiz Kaffee trinken wie jetzt. Dass Schreibarbeiten folgen, ist nebensächlich. Bei euch ist es nach dem Moderieren ja auch nicht zu Ende, gell?

Dass ich einen beneidenswerten Job habe, erkennen viele Leute. Nur wenige sehen jedoch, was dahintersteckt und dass man auch auf Etliches verzichten muss. Eine Beizentour unter der Woche liegt zum Beispiel nicht drin. Von einem Moderator wird vieles abverlangt. Er trägt grosse Verantwortung, und die Leute erwarten von ihm einiges. Erfüllt man die Erwartungen nicht, ist man weg vom Fenster, so einfach ist das.