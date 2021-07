Pascale Odermatt ist die Fischerin am Sarner See

Interview Diese Fischerin fischt frische Fische – mit einem bestimmten hat sie noch eine Rechnung offen Die Obwaldnerin Pascale Odermatt aus Engelberg ist begeisterte Anglerin. Die 26-jährige Marketingstudentin bevorzugt den Zweikampf mit Egli und Zander – allerdings nicht, weil diese hervorragend schmecken, denn sie isst keinen Fisch. Roger Rüegger 18.07.2021, 19.22 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Pascale Odermatt beim Fischen auf Egli in Buochs.

Bild: Manuela Jans-Koch (17. Juni 2021)

In den Schweizer Seen werden durchschnittlich 277 Tonnen Fisch im Jahr von Hobbyanglern gefangen. Wie sehr beeinflussen Sie diese Statistik?

Pascale Odermatt: Im Sarnersee trage ich sicher etwas dazu bei. Im Vierwaldstättersee fische ich zwar weniger, doch auch da gibt's immer wieder einen Fang. Mein Ziel ist aber immer, Beute zu machen. Es gibt jedoch auch Tage, an denen ich ohne einen Fang heimgehe.

Es gibt eine Fangstatistik.

Die Statistik trage ich natürlich nach, aber auswendig weiss ich es nicht. Am Anfang zählte ich noch mit, doch irgendwann ist das nur noch eine Zahl. Das Erlebnis dabei ist mir wichtiger.

Sagen Sie einfach eine Zahl, wir glauben Ihnen sowieso nicht. Die «Bass Pro Shops» in den USA begrüssen ihre Kundschaft wohl nicht grundlos mit den Lettern «Welcome Fishermen,Hunters, and Other Liars» beim Eingang. Wie viel Wahrheit steckt für Sie persönlich in diesem Klischee?

Die Angeber unter den Anglern gibt es natürlich. Mich als Frau animiert ein Spruch umso mehr zu zeigen, was man kann.

Ein Foto eines prächtigen Fangs zeigt man bestimmt herum?

Bei speziellen Fängen werden diese auch mal in Bilder festgehalten. Aber mehr für meine eigenen Erinnerungen.

Sie haben unseren ersten Termin verschoben, weil wir den just auf den Start der Zandersaison im Sarner See gesetzt haben. Muss man bei der Eröffnung zwingend dabei sein?

Man wartet lange auf diesen Tag, deshalb freut man sich so sehr darauf. Ja, ich meine schon. Ich war bereits um 4 Uhr auf dem Boot beim Fischen.

Am Angeln oder am Fischen?

Für mich macht das keinen Unterschied. Ich gehe fischen.

Dann nehmen wir es auch nicht so genau. Wie war die Ausbeute am ersten Tag?

Nichts gefangen. Der Zander ist schwierig zu kriegen. Es ist in der Schweiz für mich eigentlich die Königsdisziplin beim Fischen.

Die Saison hat ja erst begonnen, also kein Beinbruch?

Nein, aber die Enttäuschung ist schon da.

Auch unseren zweiten Termin haben Sie verschoben. Allerdings nur geografisch von Alpnach nach Buochs. Warum der Sinneswandel?

Wir haben die Tage zuvor viele Egli am Aawasser in Buochs gesehen. Daher dachte ich, es wäre sinnvoll, wenn wir dort fischen gehen.

Bei Ihnen geht das Angeln weit übers Würmlibaden hinaus. Sie üben Ihr Hobby wirklich ernsthaft aus. Warum sind wir und die Egli jetzt in Buochs?

Das kalte Fliessgewässer bringt Nährstoffe mit. Man erkennt gut, wo das trübe Aawasser auf das klare Seewasser trifft. Das Egli wartet praktisch hinter der Wand auf seine Beute. Wir nutzen dieses Wissen.

Odermatts Kollege, der ihr das Angeln beibrachte, wirft einen Köder aus und zieht kaum nach dem ersten Wurf ein kleines Egli aus dem Wasser.

Der Fang liess nicht lange auf sich warten. Pascale Odermatt präsentiert ein Egli.

Bild: Manuela Jans-Koch (Buochs, 17. Juni 2021)

Oh, was für ein Start. Ich nehme meine Behauptung zurück und glaube Ihnen ab jetzt jedes Wort. Wobei es wohl auch für Euch eher ungewöhnlich ist, in so kurzer Zeit einen Fang zu haben?

Nun, das Egli ist ein spannender Fisch. Wir fischen hauptsächlich diese Art. Man kann mit der Zeit den Fisch gut lesen und kennt dadurch sein Verhalten.

Was immer Sie damit meinen. Welchen Köder verwenden Sie?

Ausschliesslich welchen aus Plastik oder Gummi, also keine Würmer oder Maden. Ich bevorzuge abstrakte Köder. Mit der Köderführung imitiere ich Beutetiere für die Egli und wecke so ihren Jagdinstinkt.

Die Köderbox bietet eine reichhaltige Auswahl.

Bild: Manuela Jans-Koch (Buochs, 17. Juni 2021)

Wird es nicht dennoch schnell eintönig? Ich denke an jene Momente, an denen sich das Egli nicht lesen lassen will.

Es ist schwierig, jemandem die Freude am Fischen zu erklären, der nicht selber aktiv ist. Ich habe durch Kollegen vor sechs Jahren damit begonnen, und nun gehe ich mindestens zweimal pro Woche ans Wasser. Meistens verbringen wir als Gruppe einige Stunden am oder auf dem See.

Wenn Sie derart erfolgreich sind, dürfte sich Ihr Speiseplan einigermassen eintönig gestalten. Wie oft essen Sie Fisch?

Das allererste Egli habe ich gegessen, seither habe ich keinen Fisch mehr zu mir genommen. Mit Ausnahme des Sonntags, als die Schweiz an der EM gegen die Türkei spielte. Für dieses Spiel haben wir 15 Egli zubereitet und sie gemeinsam mit Freunden «verputzt». Aber sonst: Nie. Mir schmeckt Fisch nicht.

Gefangene Fische dürfen in der Schweiz nicht zurück ins Wasser gelegt werden. Bringt Sie das nicht in Schwierigkeiten?

Meine Mutter hat ein Restaurant in Engelberg – die Wirtschaft zum Schweizerhaus. Sie ist dankbare Abnehmerin.

Ihre Angelrute ist federleicht, sehr dünn und nicht allzu lang. Zudem haben Sie eine Menge spezieller Köder und Fischereimaterial dabei. Es scheint nicht gerade ein billiges Hobby zu sein?

Das ist es definitiv nicht. Allein die verschiedenen Fischereipatente, die es braucht, um an jenen Orten zu fischen, die wir bevorzugen, kosten einen hübschen Batzen. Und dann ist da dieser Angelshop. Dort findet man immer etwas, was man unbedingt haben muss. Wie lange geht das Interview noch?

Eigentlich weiss ich jetzt schon mehr, als ich verarbeiten kann. Warum?

Wir haben noch eine Rechnung mit dem Zander offen. Die würden wir drum jetzt begleichen und uns verabschieden.

Na dann, Petra heil. Oder wie heisst es bei einer Anglerin?

Petri!