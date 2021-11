Interview: Cindy Kronenberg spricht über Vergewaltigung

Interview «Eine Vergewaltigung passiert meist anders, als es sich die Leute vorstellen» – Surseer Aktivistin über den Kampf gegen sexuelle Gewalt Cindy Kronenberg hat für ihr Engagement für Betroffene von sexueller Gewalt den «Prix Courage» erhalten. Sie erzählt, was der Preis für sie bedeutet – und wann sie an ihre Grenzen stösst. Sandra Peter Jetzt kommentieren 07.11.2021, 16.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Luzernerin Cindy Kronenberg, selbst Opfer sexueller Gewalt, hat ein Hilfsprojekt von Betroffenen für Betroffene auf die Beine gestellt. Bild: Patrick Hürlimann (Sursee, 22. Oktober 2020)

Cindy Kronenberg spricht öffentlich über ihre eigene Vergewaltigung und hofft, so anderen Betroffenen Mut zu machen und etwas zu bewegen. Um Betroffene zu unterstützen, hat die 29-Jährige aus Sursee vor rund einem Jahr ihr Projekt «vergewaltigt.ch» gestartet. Für ihr Engagement hat die Surseerin kürzlich den «Prix Courage» erhalten, der jährlich vom «Beobachter» verliehen wird.

Was bedeutet Ihnen die Auszeichnung mit dem «Prix Courage»?

Cindy Kronenberg: Das ist für mich eine riesengrosse Ehre und Wertschätzung. Darüber hinaus ist der Preis für mich ein Zeichen, dass viele Menschen das Thema sexuelle Gewalt als wichtig betrachten. Denn das Publikum konnte ja mitentscheiden, an wen die Auszeichnung geht.

Der Preis ist mit 15'000 Franken dotiert. Wofür werden Sie das Geld verwenden?

Ein Teil davon wird ins Projekt fliessen. Und einen Teil davon werde ich nutzen, um mich zu erholen, um aufzutanken. Denn meine Arbeit für «vergewaltigt.ch» benötigt sehr viel Energie.

Sie starteten Ihr Projekt «vergewaltigt.ch» vor rund einem Jahr. Was hat sich seither getan?

Wir konnten die Website mit vielen Infos und einer Chatbox realisieren. Da melden sich Betroffene, das Angebot wird genutzt. Auch ein paar Austauschcafés haben stattgefunden, wegen Corona vorwiegend digital. Ich durfte viele Menschen treffen und konnte ein Netzwerk aufbauen. Wir haben beispielsweise mit diversen Politikerinnen über die Revision des Sexualstrafrechts gesprochen und durften auch vor der Rechtskommission unsere Sicht darlegen.

Wo kommen Sie weniger schnell voran?

Bis wir ein Präventionsangebot für Schulen auf die Beine gestellt haben, dauert es wohl noch etwas. Da braucht es etwa Konzepte für verschiedene Altersstufen, die Ausarbeitung ist zeitaufwendig. Langfristig gesehen müssen wir die finanzielle Unterstützung sichern, damit beispielsweise Fachpersonen für ihre Arbeit entlöhnt werden können.

Wie viele Arbeitsstunden pro Woche stecken Sie in Ihr Projekt?

Dank Spendenbeiträgen bin ich für ein Jahr lang in einem 20-Prozent-Pensum angestellt. Der tatsächliche Aufwand liegt jedoch höher, ich erledige beinahe jeden Tag die eine oder andere Aufgabe. Daneben arbeite ich in einem 60-Prozent-Pensum. Für das Projekt sind zudem viele Freiwillige im Einsatz, darunter weitere Betroffene, die etwas zum Guten verändern wollen.

Wie viele Anfragen für Unterstützung oder Austausch sind bei «vergewaltigt.ch» seit dem Start eingegangen?

Es sind so viele, dass ich sie nicht zähle. Was ich aus den Anfragen schliessen kann, ist: Es betrifft uns alle, egal welches Geschlecht, welches Alter oder welche Lebensumstände – es gibt in allen Gesellschaftsschichten Menschen, die sexuelle Gewalt erlebt haben.

Ist es schwierig, sich häufig mit einem Thema zu befassen, das die eigenen Horror-Erlebnisse wieder in den Fokus rückt?

Es ist anstrengend, aber wichtig. Ich bin weder Superwoman noch eiskalt. Ich habe mich lange mit mir selber und durch verschiedene Therapieformen damit auseinandergesetzt, sodass es mir heute gut geht. Dennoch ist es schwierig. Es ist möglich, dass ich nach einem Gespräch einen schlechten Tag habe, das ist aber nicht mehr so extrem wie früher. Ich will den Betroffenen auch aufzeigen, dass es Hoffnung gibt. Und ich achte bewusst darauf, einen Tag pro Woche einzulegen, an dem ich überhaupt nichts mit dem Thema zu tun habe.

Durch das Projekt und die Offenheit über Ihre eigene Vergewaltigung haben Sie sich auf einer intimen Ebene exponiert. Haben Sie das je bereut?

Bis jetzt bereue ich es nicht, ich hatte aber riesigen Respekt davor. Dass ich von persönlichen Erfahrungen, den Auswirkungen auf mein Leben gesprochen habe, hat viel bewirkt. Es war ein Türöffner, ich kam mit vielen Menschen in Kontakt. Wenn eine Betroffene erzählt, wird das Thema nahbarer. Den Leuten wird bewusst, dass Vergewaltigung nicht nur einfach eine Straftat ist, sondern dass das Erlebnis einen Menschen prägt, sein Leben lang. Ich gebe dem sozusagen ein Gesicht. Ich konnte und wollte nicht länger schweigen, dafür wusste ich zu viel, aufgrund von Zahlen, Fakten und Studien, aus eigener Erfahrung. Es betrifft so viele, aber ohne Diskurs, ohne Bewusstsein passiert keine Veränderung. Ich sage mir aber auch: Ich darf aufhören, wenn ich keine Energie mehr habe, das ist mein Recht.

Was muss die Öffentlichkeit über das Thema sexuelle Gewalt wissen?

Ein Übergriff oder eine Vergewaltigung passieren meist anders, als es sich die Leute vorstellen. Es sind beispielsweise oft Freunde, Bekannte, Verwandte, seltener Fremde, die eine Tat begehen. Es gibt Opfer, die sich nicht wehren können, weil sie in Schockstarre fallen. Es muss sich deswegen in den Köpfen der Menschen etwas ändern – und im Sexualstrafrecht. Für mich ist nur die Zustimmungslösung eine Lösung. Und wir müssen wegkommen davon, den Opfern die Schuld zu geben.

Prix-Courage-Gewinnerin Cindy Kronenberg spricht über sexuelle Gewalt. Ihre Botschaft an die Opfer lautet: «Es ist nie deine Schuld.» Video: Beobachter Prix Courage