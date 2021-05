Interview «Es braucht ein Umdenken» – Experte über den Massentourismus und die künftige Ausrichtung der Rigi Mit der ersten Bergbahn Europas haben die Rigi Bahnen den modernen Tourismus geprägt, sagt Tourismusexperte Jürg Stettler. Im Interview erklärt er, wieso sich das Unternehmen nun aber neu ausrichten muss – und was die «Rigi Charta» damit zu tun hat. Niels Jost 19.05.2021, 05.00 Uhr

Die Rigi Bahnen feiern am 21. Mai ihr 150-jähriges Bestehen. Dass ausgerechnet in unserer Region die erste Zahnradbahn einen Berg hochfuhr, ist laut Jürg Stettler kein Zufall. Der Leiter des Instituts für Tourismus und Mobilität an der Hochschule Luzern spricht über die Geschichte, Gegenwart und Zukunft des Tourismus auf der Rigi und in der Zentralschweiz.