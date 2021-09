Interview «Es geht viel Wissen und Erfahrung verloren» – drei Kaderleute verlassen die Stadt Kriens In der Krienser Stadtverwaltung kommt es zu gewichtigen Abgängen. Stadtpräsidentin Christine Kaufmann bedauert diese, sieht aber auch Chancen. Stefan Dähler Jetzt kommentieren 07.09.2021, 05.00 Uhr

Gleich drei wichtige Mitarbeitende verliert die Stadt Kriens: Ende Monat wird Stadtschreiber Guido Solari nach 14 Jahren nach Willisau wechseln. Zu diesem Zeitpunkt wird auch Julia Stauffacher, Leiterin der Abteilung Umwelt und Sicherheit, nach knapp zwei Jahren in Kriens eine neue berufliche Herausforderung annehmen, wie die Stadt mitteilt. Ausserdem hat Franz Bucher, seit 2015 Leiter Finanzdienste, per Ende Februar gekündigt. Stadtpräsidentin Christine Kaufmann (CVP) nimmt Stellung zu den Abgängen.

Die Krienser Stadtpräsidentin Christine Kaufmann im Pilatussaal im Krienser Stadthaus. Bild: Nadia Schärli (9. Dezember 2020)

Was bedeuten diese Abgänge für die Arbeit des immer noch relativ neuen Stadtrats und die Verwaltung?

Christine Kaufmann: Die Abgänge sind zweifellos bedauerlich, geht doch jeweils auch viel Wissen und Erfahrung verloren. Abteilungsleitenden kommt eine Schlüsselrolle zu. Sie leiten mit ihrem Fachwissen und beruflichem Hintergrund das operative Tagesgeschäft der Verwaltung und sind gleichzeitig zentral für die strategische Ausrichtung. Aber es bieten sich auch Chancen für Veränderungen.

Der Stadtschreiber arbeitet eng mit dem Stadtrat zusammen. Wie wird dieser Wechsel vonstattengehen?

Dieser Übergang ist aufgegleist. Der Stadtschreiber-Substitutin kommt eine Schlüsselrolle zu, sie leitet diesen Prozess, damit die Aufgaben an Nachfolgerin Karin Schuhmacher übergeben werden können. Das bedeutet vorübergehend auch eine Mehrbelastung.

Die Fluktuation in der Stadtverwaltung war in den letzten Jahren grundsätzlich eher hoch. Ist die Stadt Kriens zu wenig attraktiv als Arbeitgeberin?

Gemäss Bundesamt für Statistik beträgt die durchschnittliche Fluktuationsrate in der Schweiz 10 Prozent, in der öffentlichen Verwaltung 5,9 Prozent. In Kriens lag sie 2017 bei 4,5 Prozent, 2018 bei 9, 2019 bei 8,6 Prozent. 2020 sank sie auf 6,6 Prozent. Ob man diese Rate als hoch bezeichnen darf, ist eine subjektive Wertung. Fakt ist aber auch, dass aktuell drei Kadermitarbeitende die Stadt verlassen. Das ist wie gesagt bedauerlich. Der Stadtrat nimmt das ernst und wird eine Standortbestimmung machen. Das mit einer angeblich fehlenden Attraktivität als Arbeitgeberin in Zusammenhang zu bringen, halte ich für gewagt. Es hängt auch damit zusammen, dass die Betroffenen eine neue berufliche Chance erhalten haben und sich teils in einem Alter befinden, in dem sich die wohl letzte Gelegenheit für einen Wechsel bietet. Es gibt zudem weitere Faktoren.

Welche?

Die Stadt befindet sich in einem Veränderungsprozess. Vor zweieinhalb Jahren wurde das neue Stadthaus bezogen, das für die Mitarbeitenden ganz neue Arbeitsvoraussetzungen schaffte. Vor einem Jahr wurde der Stadtrat völlig neu besetzt, was zu einer Veränderung der Führungskultur führte. Hier müssen wir als Stadtrat sehr genau hinschauen, was wir begleitend noch unternehmen können in diesem Prozess. Aber wie gesagt bieten Wechsel auch Chancen, denn wenn etwas anders läuft, muss das nicht zwingend heissen, dass es dann auch schlechter ist.

Im Krienser Stadthaus wurde die zuvor auf mehrere Standorte verteilte Verwaltung zentralisiert. Bild: Pius Amrein (29. April 2021)

Können Sie ein Beispiel geben?

Vor dem Umzug ins Stadthaus arbeiteten viele Leute in kleinräumigeren Büros verteilt auf mehrere Gebäude. Nun sind wir näher beieinander und es gibt Grossraumbüros. Das ist ein grosser Wechsel. Doch es ist eine Chance, denn wir sind einander näher, nicht nur physisch, sondern auch im Kopf. Man lernt in den Pausen Leute kennen, die man früher nie gesehen hat. Es entstehen Kontakte über das Departement hinaus, was dazu passt, dass wir die departementsübergreifende Zusammenarbeit fördern wollen.

Welche Rolle spielen die knappen Finanzen?

Wir sind personell enger aufgestellt als vergleichbare Gemeinden, das stimmt. Das ermöglicht aber auch Kompetenzen und Handlungsspielraum, bringt jedoch auch mehr Verantwortung mit sich. Leider ist die finanzielle Situation in vielen Bereichen hinderlich, weil das Umsetzen neuer Ideen erschwert wird. Wir arbeiten deshalb mit Hochdruck daran, im Bereich der Stadtfinanzen wieder für Perspektiven zu sorgen. Etwas will ich aber noch anfügen.

Bitte.

Das Image der Stadt Kriens ist stark von den knappen Finanzen geprägt. Doch wir haben auch sehr viele langjährige Mitarbeitende, was zeigt, dass eine Anstellung bei uns auch positive Kriterien aufweist. Wichtig ist, sie ernst zu nehmen, ihnen Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten und im Austausch zu bleiben. Dafür führen wir etwa regelmässig Workshops mit Kaderleuten durch, um die Bedürfnisse der Mitarbeitenden abzuholen. Weiter wurde letztes Jahr eine grosse Umfrage unter den Angestellten durchgeführt, nach der wir Anpassungen vorgenommen haben.