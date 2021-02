Interview Experte der Hochschule Luzern: «Strassen wie am Lopper würde man heute nicht mehr so bauen» Albin Kenel prüft für das Bundesamt für Strassen Forschungsarbeiten. Der Professor der Hochschule Luzern erklärt, was den Luzerner Bypass vom Gotthard unterscheidet – und was der Belag der Zukunft kann. Alexander von Däniken 05.02.2021, 05.00 Uhr

Albin Kenel im Technikum Horw.



Bild: Nadia Schärli

(26. Januar 2021)

Immer mehr Verkehrsadern sind am Anschlag. Die Zentralschweizer Regierungskonferenz hat darum kürzlich mitgeteilt, wie sie die Region vor dem Kollaps bewahren will. Das Funktionieren der Gotthard-Zufahrtsachsen A2 und A4 ab Luzern und Zug sei ein zentrales Anliegen der Zentralschweizer Regierungen. Das bedinge neben dem Ausbau der Axenstrasse auch den Kapazitätsausbau auf der A2 zwischen Lopper und Hergiswil als Ergänzung zum Bypass Luzern. «Zudem möchten die Zentralschweizer Regierungen den Verkehrsraum Zentralschweiz als Innovationslabor für neue Mobilitäts- und Angebotsformen anbieten.» Geht das alles zusammen? Wir haben bei Albin Kenel nachgefragt.

Zur Person Bild: PD Albin Kenel Der 51-Jährige leitet das Institut für Bauingenieurwesen am Departement Technik & Architektur der Hochschule Luzern und ist seit einem Jahr auch Präsident der eidgenössischen ausserparlamentarischen Kommission für Forschung im Strassenwesen. Darüber hinaus amtet er als Präsident des Fachrats Bauingenieurwesen, welche die Bachelor-Studiengänge der Schweizer Fachhochschulen vertritt. Während zwölf Jahre war der in Affoltern am Albis wohnende Albin Kenel Mitglied der Arbeitsgruppe für Brückenforschung des Bundesamts für Strassen.

Sie sind quasi der Pulsmesser der Schweizer Strassenforschung. Welches sind die spannendsten Entwicklungen?

Albin Kenel: An die erste Stelle würde ich die Mobilität 4.0 setzen; also alles, was mit autonomem Fahren zu tun hat. Viele Elektrofahrzeuge können bereits mehr, als es unsere aktuellen Gesetze erlauben. Die Entwicklung wirft aber nicht nur juristische Fragen auf, sondern auch praktische – von Ladestationen bis hin zur Ausrüstung von Feuerwehren. Schliesslich muss ein Elektrobrand anders gelöscht werden als ein Fahrzeug mit brennendem Benzin.

Und an zweiter Stelle?

Alles, was mit der Mensch-Fahrzeug-Interaktion zu tun hat. Das geht von der Gestaltung von Strassenräumen bis hin zu Begegnungszonen in Städten oder der seit diesem Jahr gültigen Regel, wonach Velofahrer bei Rot rechts abbiegen dürfen. Der Wunsch nach Mobilität ist ja ungebrochen, die Zahl der Fahrzeuge und Verkehrsteilnehmer wächst, während der verfügbare Platz dafür nicht grösser wird. Die Verlängerung der Lebensdauer der bestehenden Infrastruktur wie Brücken und Tunnel stellt zudem eine grosse Herausforderung dar. Dazu müssen neue Untersuchungsmethoden und Nachweismodelle entwickelt werden.

Sie haben die Mobilität 4.0 angesprochen. Verläuft die Entwicklung von Strassen auch in grossen Sprüngen?

Ja, definitiv. Einen Gotthardstrassentunnel würde man heute nicht mehr so bauen wie in den 1970er-Jahren. Heutzutage wird auf einen grösseren Tunnelquerschnitt und eine bessere Beleuchtung zur optischen Verkehrsführung geachtet, damit der Tunnel dereinst unter Verkehr saniert werden kann. Auch die Ansprüche an die Verkehrssicherheit und Netzzuverlässigkeit sind gestiegen. Deshalb würde man heutzutage auch die Strassen am Lopper und Axen anders planen. Übrigens nehmen auch Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein einen höheren Stellenwert ein.

Wie das?

Zum Beispiel sind vereinzelt bereits Strassenbeläge im Einsatz, die wasserdurchlässig sind. Diese Funktion wird im Zuge des Klimawandels und der damit verbundenen heftigeren Niederschläge immer wichtiger. Geforscht wird in diesem Zusammenhang auch an Strassenbelägen, die an heissen Tagen in Innenstädten weniger Hitze abgeben. Was bei beiden Beispielen noch verbessert wird, ist die Langlebigkeit der Beläge.

Die Zentralschweizer Regierungen sehen ihre Kantone als «Innovationslabor für neue Mobilitäts- und Angebotsformen». Wie sehen Sie das?

Das Potenzial besteht absolut. Auch gibt es mit der Hochschule Luzern eine Forschungsstätte, die in diesem Bereich viel Know-how mitbringt. Nun liegt es an den Trägerkantonen, die Hochschule mit den erforderlichen Mitteln auszustatten.

Geld wird auch direkt in Strassenprojekte investiert; zum Beispiel in den neuen Autobahnabschnitt Bypass Luzern. Ihre fachliche Meinung: Lohnt sich die 1,7-Milliarden-Investition?

Das ist letztendlich eine politische Frage. Was ich sagen kann, ist, dass wir uns in der Schweiz generell die Frage stellen sollten, wie wir mit unseren Mobilitätsansprüchen umgehen wollen. Die Pandemie zeigt jetzt gut auf, dass immer mehr Menschen ortsunabhängig arbeiten können. Neue Strassen – und übrigens auch Bahnstrecken – als neues Angebot werden auch die Nachfrage steigern.

Wie stellen Sie sich denn die Mobilität in 50 Jahren vor?

Ich kann mir vorstellen, dass nicht mehr so viele Menschen täglich pendeln werden. Sollte dies dennoch nötig sein, dann am ehesten mittels autonomen Fahrzeugen, ÖV und Elektro-Kleinbussen. Hier sehen wir übrigens schon heute, dass Logistikfirmen ihre Waren zunehmend in kleineren Fahrzeugen transportieren, um vor allem in Städten flexibler ausliefern zu können. Was den Warentransport über grössere Strecken betrifft, sehe ich in unterirdischen Projekten wie Cargo Sous-Terrain grosse Chancen.