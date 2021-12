Interview Experte zum Widerstand gegen Windkraftprojekte: «Manche nehmen es mit den Fakten nicht so genau» Der Bau von Windrädern stösst in der Luzerner Gemeinde Rickenbach auf Kritik. Viele Ängste seien jedoch unbegründet, sagt Experte Rolf Wüstenhagen. Er nimmt aber auch den Bund und die Kantone in die Pflicht. Niels Jost Jetzt kommentieren 03.12.2021, 16.00 Uhr

Windkraftprojekte stossen häufig auf Kritik. Weshalb?

Rolf Wüstenhagen: Die Technologie ist noch relativ neu in der Schweiz. Viele Bürgerinnen und Bürger haben selber noch nie ein Windrad aus der Nähe gesehen. Da fallen Vorurteile auf fruchtbaren Boden.

Rolf Wüstenhagen ist Professor für Management Erneuerbarer Energien an der Universität St.Gallen. Bild: PD/Daniel Ammann

Welche Vorurteile sind das?

Zum Beispiel der Lärm. Wenn man unter einer Anlage steht, merkt man, dass sie viel leiser ist als beispielsweise eine Innerortsstrasse.

Gibt es eine generelle Ablehnung gegenüber dieser Technologie oder sind es eher lokale Interessen, die ein Projekt zum Scheitern bringen können?

In der Gesamtbevölkerung überwiegt die Zustimmung. Manche Projekte werden jedoch vehement bekämpft. Auffällig ist, wie professionell und koordiniert die Gegnerschaft an verschiedenen Standorten auftritt. Man hört immer die gleichen Argumente, und manche der Kritikerinnen und Kritiker nehmen es mit den Fakten nicht immer so genau.

Es gibt aber auch berechtigte Kritik, etwa die Verschandelung der Landschaft oder die Gefährdung von Vögeln.

Das Landschaftsbild wird fraglos verändert. Bei den Vögeln ist die Sache komplexer: Eine Anlage nahe einer Brutstätte bedrohter Vögel zu bauen, ist keine gute Idee. Studien zeigen aber, dass Vögel nicht massenweise mit Windanlagen kollidieren. Zum Vergleich: Jedes Jahr kommen um ein Vielfaches mehr Vögel durch Katzen und Fensterscheiben um, als durch Windräder.

Umstritten ist, ob der Infraschall gesundheitliche Auswirkungen auf den Menschen haben kann. Wie schätzen Sie das ein?

Es gibt keinen wissenschaftlichen Beleg dafür, das zeigen verschiedene Studien. Und auch hier muss man die Relationen sehen: Wenn Sie auf der Autobahn das Fenster runter lassen, sind Sie einem weitaus grösseren Infraschall ausgesetzt, als bei einem Windrad.

Weshalb wird der Infraschall trotzdem häufig als Argument aufgeführt?

Ein Phänomen, das man weder sieht noch hört, eignet sich gut dafür, Ängste zu schüren. Das Thema wird von national agierenden Organisationen bewusst bewirtschaftet. Das hat System.

Scheitern demnach Projekte an fehlenden oder falschen Informationen?

Gut zugängliche und faktenbasierte Informationen könnten sicherlich zur Akzeptanz der Windenergie beitragen. Das Problem liegt aber auch in den teils jahrzehntelangen Bewilligungsverfahren.

Müsste man diese beschleunigen?

Ja. Bund und Kantone müssen erkennen, dass wir nicht noch 20 Jahre Zeit haben, um die Klimakrise in den Griff zu bekommen. Dass Verfahren auch in einer direkten Demokratie beschleunigt werden können, wenn den Stimmbürgerinnen und -bürgern der Ernst der Lage bewusst ist, zeigt sich aktuell bei den Coronamassnahmen.

Umweltverbände wie BirdLife und Pro Natura setzen mehr auf Solar- als auf Windenergie. Macht das Sinn?

Die Fortschritte bei der Solarenergie sind sehr erfreulich. Eine gut diversifizierte Stromerzeugung erhöht aber die Versorgungssicherheit. Die Windenergie kann hier, im Zusammenspiel mit der Wasserkraft, gerade im Winterhalbjahr einen wichtigen Beitrag leisten.

Rolf Wüstenhagen (51) ist Professor für Management Erneuerbarer Energien an der Universität St.Gallen. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören der Klimawandel und die Wirtschaft. Auch die gesellschaftliche Akzeptanz erneuerbarer Energien ist Gegenstand seiner Untersuchungen.

